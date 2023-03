Mỹ Linh, Tùng Dương hòa giọng cùng dàn nhạc châu Âu tại Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023

Ngày 18/3/2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ Công bố và ký kết các sự kiện văn hoá và âm nhạc 2023 cùng chương trình Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023".

Lãnh đạo Nhà hát Lớn Hà Nội và Hoa Sen Concert ký kết các sự kiện văn hoá và âm nhạc 2023.

Theo chia sẻ của BTC, vào tối 2/5/2023 tới đây, Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Hòa nhạc Quốc tế Hoa Sen (Hoa Sen Concert) phối hợp cùng Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023" tại quảng trường Lâm Viên, Thành phố Đà Lạt quy tụ hàng loạt ca sĩ đình đám tại Việt Nam và quốc tế tham dự.

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch phát biểu: "Đây là một buổi họp báo thấm đẫm tính chất văn hoá. Tôi cho rằng việc chúng ta đưa văn hóa lên để ngang bằng với kinh tế, chính trị là quyết định sáng suốt của Đảng và Nhà nước, những sự kiện lễ hội này sẽ giúp đời sống tinh thần của nhân dân được nâng cao. Đó là tinh thần đoàn kết quốc tế cũng như quảng bá được hình ảnh của Việt Nam ra nước ngoài tạo nên sức mạnh hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tham dự buổi lễ công bố chuỗi các sự kiện văn hoá âm nhạc cho đến cuối năm 2023 với rất nhiều các sự kiện khác nhau, tính chất khác nhau, các thể loại âm nhạc khác nhau sẽ được công ty Hoa Sen Concert tâm huyết tổ chức. Tôi đánh giá đây là chuỗi sự kiện rất quan trọng, có vai trò rất lớn trong các hoạt động văn hoá của Việt Nam năm 2023".

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch phát biểu tại sự kiện.

Tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Huy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen, đơn vị tài trợ cho chuỗi sự kiện này cho biết: "Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 hứa hẹn sẽ là đêm nhạc bùng nổ, mang đến cho khán giả trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc. Đồng thời đây còn là sự kiện văn hóa, thể thao đặc biệt để quảng bá hình ảnh con người, du lịch tỉnh Lâm Đồng đến với bạn bè trong nước và quốc tế".

Sau Lễ hội vũ đạo và âm nhạc "Dalat Best Dance Crew 2023 - Hoa Sen Home International Cup" diễn ra vào 2 ngày 29/4 và 30/4/2023, Công ty Hoa Sen Concert quyết định phối hợp cùng Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023" vào ngày 2/5/2023 tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Với mong muốn nâng cao giá trị thưởng thức văn hóa, âm nhạc của người dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Lâm Đồng nói riêng, lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023" sẽ được tổ chức theo xu hướng hoàn toàn mới. Theo đó, đây sẽ là chương trình hòa nhạc kết hợp độc đáo giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống phương Đông với nền âm nhạc cổ điển phương Tây. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình hòa nhạc có quy mô khủng được tổ chức ở sân khấu ngoài trời. Dự kiến sự kiện sẽ thu hút hơn 50.000 người xem trực tiếp.

Bà Cristina Romila - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Romania tại Việt Nam phát biểu.

Tại sự kiện, các tín đồ yêu âm nhạc sẽ được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc mang đẳng cấp Quốc tế, với sự góp mặt của dàn nhạc Bucharest Symphony - Dàn nhạc giao hưởng đến từ Romania, châu Âu. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của Giám đốc âm nhạc Dương Khắc Linh và các gương mặt đình đám trong làng nhạc Việt như: Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm Da LAB, nhóm Chillies, nghệ sĩ múa Linh Nga… hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc bùng nổ và vỡ oà chưa từng có.

Theo chia sẻ của bà Lê Hoàng Diệu Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Hoa Sen Concert, sự kiện Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023" nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chính của Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023; nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023); Kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển Thành phố Đà Lạt. Công ty Hoa Sen Concert rất vinh dự khi được là đơn vị đồng hành tổ chức sự kiện này, góp phần đưa thành phố Đà Lạt có tên trong "Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO".

BTC cung cấp thông tin cho báo chí.

"Trong khuôn khổ hợp tác, phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian tới với mong muốn đưa các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các sự kiện âm nhạc - hòa nhạc quốc tế đến gần hơn với công chúng Việt Nam. Theo đó, sau chương trình Lễ hội âm nhạc quốc tế Hoa Sen SoundFest 2023 được chúng tôi đầu tư kinh phí lên đến 15 tỷ đồng, chúng tôi sẽ phối hợp với Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc giao hưởng 'Hà Nội rạng rỡ Việt Nam' kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô 10/10 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 với 300 nghệ sỹ, ca sĩ biểu diễn ghi Guinness; Chương trình âm nhạc - nghệ thuật quy tụ các dàn nhạc, nhóm nhạc hàng đầu đến từ Hàn Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/12 tại sân vận động Mỹ Đình. Đặc biệt, trong hai ngày 30-31/12, chúng tôi sẽ tổ chức Countdown Party chào năm mới 2024 tại sân vận động Đà Lạt với sự xuất hiện của các nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới", bà Lê Hoàng Diệu Tâm nói thêm.

Bà Lê Hoàng Diệu Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Hoa Sen Concert trả lời câu hỏi của phóng viên.

Nói về quy mô tổ chức dự kiến hơn 50.000 khán giả và để đảm bảo an toàn cho người tham gia sự kiện, bà Phạm Ngọc Yến - Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Truyền Thông Bee (Bee Comm), đơn vị thực hiện chương trình chia sẻ với truyền thông: "Năm 2022, chúng tôi đã tổ chức thành công chương trình Dalat Best Dance Crew - Hoa Sen Home Cup và đã quy tụ hơn 50.000 người tham dự nên chúng tôi tự tin làm tốt công tác tổ chức, với sự phối hợp hỗ trợ rất chuyên nghiệp từ UBND tỉnh Lâm Đồng. Vì thế chúng tôi sẽ phát huy tối đa trong đợt tổ chức lần này, chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu từ nguồn điện, bảo vệ, an toàn giao thông, thậm chí về các công tác về cứu thương, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng sẽ được chuẩn bị chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng để bàn bạc, trao đổi kỹ lưỡng trước khi dựng sân khấu hoành tráng, đạt tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, khách mời. Với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn, chúng tôi cam kết sẽ mang lại không gian âm nhạc ấn tượng và mãn nhãn người xem".

Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh bật mí nhiều điểm hấp dẫn tại lễ hội âm nhạc.

Giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng bật mí về những điểm hấp dẫn của "Hoa Sen SoundFest 2023": "Trước tiên, khó khăn nhất của sự kiện này là sự phối hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và dàn nhạc giao hưởng quốc tế sao cho dung hoà và phù hợp với thị hiếu khán giả nhất. Đặc biệt là làm sao một chương trình mang lại cho người xem sự thú vị. Nhạc cổ điển đối với nhiều người đây là món ăn rất là lạ, làm sao để cho những khán giả xem họ tiếp thu được và cảm thấy đây là một món ăn ngon và hoà nhập với các ca sĩ Việt Nam một cách hay nhất để tạo nên những tiết mục đáng nhớ. Tôi cũng hy vọng sau sự kiện lần này nhiều người có thể hiểu thêm về nhạc giao hưởng".

Trải qua hơn 1 thế kỷ hình thành và phát triển, bề dày lịch sử đã để lại cho thành phố Đà Lạt một di sản vô cùng giá trị với những công trình kiến trúc cổ, những làng nghề truyền thống, một thành phố đa dạng về dân tộc, tôn giáo, một địa danh du lịch nổi tiếng. Theo đó, Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hoa Sen SoundFest 2023" cũng mong muốn góp phần đẩy mạnh du lịch cho "Thành phố ngàn hoa" đến toàn thể người dân Việt Nam và cả bạn bè Quốc tế. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Bình Dương (BTV) và được 20 đài tỉnh tiếp sóng.