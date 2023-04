MV solo của Suga (BTS) như một thước phim điện ảnh: Hình ảnh gai góc, nhạc chất nhưng liệu có vượt được sản phẩm trước?

11 giờ trưa 21/4 (theo giờ Việt Nam), thành viên BTS Suga, nghệ danh solo Agust D đã thả xích toàn bộ album phòng thu D-DAY cùng MV chủ đề Haegeum. Sau màn kết hợp cùng IU trong ca khúc mở đường People Pt.2 nhận về nhiều phản ứng tích cực, Haegeum và các track còn lại của D-DAY được khán giả kì vọng. Là bản thể gai góc của Agust D, Haegeum được đặt vào nhiều trăn trở và thế giới quan sắc nét của nam thần tượng.

Nếu People Pt.2 là bản rap được cân bằng bởi giọng ca ngọt ngào của IU thì Haegeum phối 100% Hiphop, vô cùng cá tính. Ca khúc Haegeum sử dụng âm thanh một loại nhạc cụ dây truyền thống cùng tên của Hàn Quốc, nhạc cụ này từng được sử dụng trong bài Daechwita phát hành trước đó. Haegeum tạm dịch Mở Khoá Điều Thần Kì đậm màu sắc sáng tạo của Suga khi anh đảm nhận toàn bộ phần sáng tác - sản xuất. Đây cũng là track thể hiện rõ Agust D là một nghệ sĩ có cái tôi mạnh mẽ nhất trong album.



MV xây dựng như bộ phim điện ảnh thu nhỏ với Suga thân phận tội phạm

Suga thân phận cảnh sát

Hai thân phận đối đầu

Plot twist đầy ngỡ ngàng

Lấy bối cảnh đậm chất đường phố với những hàng ăn châu Á cũ kỹ, Suga hoá thân vào 2 thân phận trong MV Haegeum. Một bên là "trùm băng đảng" bụi bặm, một thân phận cảnh sát đấu tranh và cú plot twist đầy ngỡ ngàng, Haegeum được hiểu như góc nhìn khác, câu chuyện nối tiếp của Daechwita. “Tuổi trẻ ai cũng có những lúc lạc lối, cố vùng vẫy để thoát khỏi hiện thực đổ nát, và tái sinh với một thân phận mới”, đó là toàn bộ thông điệp Suga muốn truyền tải thông qua Haegeum. Hình tượng bí ẩn, đầy nam tính, Suga khác hoàn toàn với sự giản đơn, nhẹ nhàng của MV mở đường.

Hình ảnh đối lập đầy nam tính, gai góc

Theo ghi nhận ban đầu ngay sau khi sản phẩm lên sóng, khán giả không ngừng bàn luận về sản phẩm mới của main rapper nhà BTS. Nhiều lời khen dành tặng cho phần nhìn mãn nhãn, cốt truyện thú vị như một bộ phim điện ảnh thu nhỏ. Ngoài ra có không ít ý kiến cho rằng Haegeum như lặp lại như lặp lại Daechwita, chưa nhiều sự khác biệt.

Nhiều ý kiến so sánh với sản phẩm trước Daechwita

Người nghe khó tính mong muốn nhiều hơn ở thành viên có màu sắc âm nhạc độc đáo nhất BTS và lo lắng rằng liệu với chất nhạc tương đồng, lần comeback này liệu có vượt được thành tích từ sản phẩm trước. Nhưng nếu là khán giả của Suga từ những sản phẩm solo đầu tiên, đều dễ dàng nhận ra sự trưởng thành của anh qua từng ca khúc. Về tiết tấu, giai điệu và cả điệp khúc, Haegeum đều thể hiện một Suga - Agust D ở khía cạnh mới, so với Daechwita, đây là câu chuyện chuyển tiếp, không trùng lặp.

Phản ứng netizen:

- Haegeum như MV tiếp nối của Daechwita, xây dựng hình ảnh nhân vật như tiền kiếp sau này vậy đó, rất thích khía cạnh Agust D của Suga, cảm giác gai góc và rất muốn khám phá sâu. Tổng thể bài nghe rất cuốn tai, cơ mà mình còn muốn nó cháy hơn nữa.

- “Phiên dịch là miễn phí mà. Tự do ngôn luận có thể là lý do dẫn đến cái chết của ai đó. Bạn vẫn có thể coi đó là quyền tự do sao?“ - Agust D (Haegeum Lyrics).

- Không thể không dành lời khen cho tầng ý nghĩa đằng sau MV này của Suga. Luôn chỉn chu và sâu sắc như vậy.

- Mình đã muốn nhiều hơn ở album và bài hát này, Agust D là thành viên duy nhất mình theo dõi của BTS. Bài này vẫn có chút gì đó đáng tiếc, có lẽ là phần giai điệu chưa đủ ấn tượng.

- Hơi chán ấy nhỉ? Như bản dupe của bài trước.

- Từ cốt truyện được xây dựng có phần nối tiếp Daechwita, đến màu sắc, hình ảnh, âm thanh, ca từ, sự xuất hiện của các nhân vật đều mãn nhãn, đặc biệt quả plot twist hay không khác gì lần trước cộng thêm hình tượng nhân vật Agust D gai góc, bí ẩn khiến mình muốn xem luôn phần tiếp theo. Cuốn như phim vậy, quả nhiên Agust D không làm chúng ta thất vọng.

- Nếu theo dõi đủ nhiều thì sẽ thấy Haegeum khác Daechwita từ tiết tấu, giai điệu và cả điệp khúc.