MV nhiều view nhất thế giới đã cán mốc 7 tỷ lượt xem trên YouTube, Baby Shark còn 200 triệu view nữa mới đuổi kịp!

Top 5 video đạt nhiều view nhất thế giới trên YouTube (tính đến thời điểm hiện tại):

1. Despacito - Luis Fonsi ft Daddy Yankee (7 tỷ view)

2. Baby Shark Dance - Pinkfong (6,8 tỷ view)

3. Shape Of You - Ed Sheeran (5 tỷ view)

4. See You Again - Wiz Khalifa ft Charlie Puth (4,7 tỷ view)

5. Masha And The Bear (Recipe For Disaster) - Get Movies (4,3 tỷ view)