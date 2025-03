MV “Đầu tư cho trái tim” đích thị là món quà từ trái tim mà ra

Nhiều tâm huyết được "gói ghém" khi sáng tác "Đầu tư cho trái tim"

Ít ai biết, để "đánh úp" hơn 1000 người hâm mộ bằng màn công chiếu MV trực tiếp cùng phần trình diễn live đầu tiên tại buổi fanmeeting ở Đà Nẵng, Quang Hùng MasterD đã dành hơn 2 tháng làm việc cật lực, tận dụng mọi thời gian trống giữa lịch trình bận rộn cho việc sáng tác, từ những lúc trên xe cho đến phút giải lao hiếm hoi ở hậu trường của concert Anh Trai Say Hi. Theo ekip bật mí, tổng tài khó tính Quang Hùng đã xé bỏ rất nhiều bản nháp, bản thu thử vì chưa tìm được góc độ mới về tình yêu để khai thác, dù bản thân "cỗ máy tạo hit" này đã sở hữu gia tài nhạc tình đa dạng. Do đó, với "Đầu tư cho trái tim", không còn những rung động đầu tiên khi lỡ chạm "Ánh mắt biết cười", những cảm xúc thăng trầm tựa "Thủy triều" hay những nỗi sợ mất đi để rồi muốn "Trói em lại", nam ca sĩ chọn nói về cách xây dựng giá trị tình yêu bền vững, hướng về cuộc sống tương lai ngay từ nơi khởi sinh – trái tim – để truyền tải thông điệp tình yêu sâu sắc và trưởng thành hơn. Nam ca sĩ hiểu rằng trái tim mỗi người chỉ có một và vô cùng quý giá, nên anh chàng ví von rằng nếu đầu tư cho trái tim thì chẳng khác nào có một khoản đầu tư không thể lỗ. "Yêu em nhưng anh lại thành nhà đầu tư" là vì lẽ đó.

"Đầu tư cho trái tim" chạm mốc gần 6 triệu lượt xem và lọt top 2 trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube chỉ sau 4 ngày ra mắt, đồng thời "chiếm lĩnh" top 1 Zing Chart và top 3 iTunes Việt Nam.

MV nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Giai điệu đậm chất Quang Hùng MasterD, mang thông điệp được đúc kết bằng cả trái tim

Ngay trong 30 phút đầu ra mắt, nhiều Muzik bình luận giai điệu của "Đầu tư cho trái tim" "nghe là dính" hay "chắc chắn sẽ thành hit". Nhiều người hâm mộ còn dự đoán MV sẽ lên top trending sớm bởi bài hát khai thác trọn vẹn chất nhạc Pop/R&B sở trường của Quang Hùng MasterD cùng cách sử dụng ca từ vần điệu "sắc nhưng rất ngọt", khiến giai điệu bắt tai và gây ấn tượng ngay từ những khung nhạc đầu tiên.

Bên cạnh đó, dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn, bối cảnh tươi sáng, lạ mắt cùng câu chuyện tình yêu đầy bất thường cũng tạo ra điểm khác biệt trong cách xây dựng câu chuyện riêng cho "Đầu tư cho trái tim" khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Quang Hùng MasterD mong muốn truyền tải góc nhìn mới về tình yêu qua "Đầu tư cho trái tim".

Câu chuyện của "Đầu tư cho trái tim" mở ra khi Quang Hùng MasterD lạc vào miền đất ẩn chứa nhiều điều bất thường và cô đơn. Ở đó, vạn vật đều tự do chuyển động theo quỹ đạo riêng, tách biệt với nhau. Chỉ cho đến khi nữ chính xuất hiện, mang theo tình yêu chân thành, chàng tổng tài được quay trở lại thế giới thực tại nhiều màu sắc, nhiều kết nối và xúc cảm hơn.

Tìm được "chân ái" sau chuyến hành trình dài, chênh vênh giữa hai thế giới, Quang Hùng MasterD chọn bộc bạch tiếng lòng qua những câu hát để hồi đáp tình cảm của nàng. Nhưng thay vì trực tiếp tỏ tình bằng những tiếng "yêu" đơn thuần, chàng tổng tài gửi gắm tâm tư thông qua hành động đặc biệt dành cho trái tim. Với Quang Hùng MasterD, anh không yêu theo cách đơn thuần mà luôn kiên trì vun đắp, chăm sóc từng chút cho trái tim của người thương vốn đã bền bỉ hoạt động mỗi ngày. Câu hát "yêu em như nhịp đập trái tim, anh chưa bao giờ nghỉ ngơi", "yêu em nhưng anh lại thành nhà đầu tư" chính là minh chứng rõ nhất cho cách anh chàng biểu đạt tình yêu của mình để luôn nuôi dưỡng trái tim theo từng nhịp đập, dù "bầu trời kia có thay màu".

Đồng thời, ngay trong "điểm rơi cảm xúc" của MV, bên cạnh khẳng định "nàng là duy nhất trong trái tim của anh", nhiều khán giả nhận ra Quang Hùng MasterD không chỉ đề cập đến tình yêu đơn thuần mà còn muốn ẩn ý gợi nhắc về tầm quan trọng quý giá và duy nhất của trái tim - biểu trưng cho tình yêu không thể thay thế mà chàng tổng tài dành cho "nửa kia". Quả thật, trái tim là nơi sinh ra mọi sự sống và cảm xúc bằng những nhịp đập không ngừng nghỉ. Chỉ khi trái tim thực sự khỏe, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, yêu hết mình và theo đuổi những đam mê.

Qua câu chuyện về âm nhạc và tình yêu, "Đầu tư cho trái tim" còn gửi gắm thông điệp chăm sóc cho sức khỏe trái tim.

Chia sẻ về những "lớp nghĩa" trong bài hát, Quang Hùng MasterD cho biết, anh mong muốn thông qua "món quà từ trái tim sẽ góp phần nhắc nhở cộng đồng chú trọng chăm sóc và đầu tư cho sức khỏe của trái tim - điều quý giá và duy nhất mà mỗi người đang sở hữu một cách đúng đắn, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Theo đó, rất nhiều khán giả tâm đắc và tán thưởng rằng việc đầu tư nuôi dưỡng cho trái tim không chỉ nằm trong khuôn khổ của tình yêu. Như tài khoản Bùi Mộng Kha đã bình luận: "Lời nhạc hay và ý nghĩa với những người sống trong mật ngọt tình yêu, là lời nhắc nhở quan tâm dành cho sức khỏe với tất cả mọi người" hay "Khoản đầu tư lời nhất là đầu tư cho trái tim" (tài khoản Kiều Ân Trần).

Một số khán giả còn gửi lời cảm ơn nhãn hàng dầu ăn Simply và Quang Hùng MasterD đã cùng sáng tạo ra món quà ý nghĩa ẩn chứa lời kêu gọi đầu tư cho "tài sản" quý giá và duy nhất của mỗi người.

Nhiều khán giả gửi lời cảm ơn tâm huyết đến sản phẩm được đầu tư bằng cả trái tim.

Nuôi dưỡng trái tim quý giá phải bắt đầu từ những điều tốt nhất cho tim.

Sản phẩm âm nhạc của Quang Hùng MasterD cùng nhãn hiệu dầu ăn Simply đã lan tỏa, thực sự trở thành món quà ý nghĩa ẩn chứa lời kêu gọi đầu tư cho trái tim. Nhờ đó, thông điệp đầu tư cho trái tim truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều khán giả để họ luôn tự tin trên hành trình sống khỏe, sống hết mình và sống bằng cả trái tim.