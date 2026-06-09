MV có Lisa (BLACKPINK) hứng bão dislike, chuyện gì đang xảy ra?

Bản nhạc Goals với màn góp giọng của Lisa đang hứng bão dislike trên nền tảng YouTube. Tính tới hiện tại, MV nhận đến 290.000 dislike, gần một nửa so với lượt like. Chưa từng có sản phẩm nhạc World Cup nào bị phẫn nộ như vậy.

Album World Cup 2026 đang hứng đủ "gạch, đá" từ cộng đồng mạng vì chất lượng kém hẳn các kỳ World Cup trước. Cơn sốt Shakira với Dai Dai là không đủ để kéo lại tổng thể một chuỗi sản phẩm. Trong số đó, Goals của Lisa, Annita và Rema bị chê thậm tệ vì tổng thể âm nhạc không hợp để cổ động World Cup 2026.

Khán giả luôn kỳ vọng nhạc World Cup phải mang âm hưởng hào hùng, máu lửa và truyền tải thông điệp đoàn kết toàn cầu (giống như cách Waka Waka hay Wavin' Flag đã làm). Tuy nhiên, âm thanh của Goals bị số đông chê bai là giống "nhạc DJ hộp đêm" hoặc "nhạc lồng ghép quảng cáo", hoàn toàn trống rỗng không khí lễ hội sân cỏ.

Lisa là nghệ sĩ chủ chốt của dự án này. Thành viên nhóm BlackPink xuất hiện với trang phục gợi cảm là chiếc quần cao su siêu ngắn, như phong cách thường thấy. Lisa liên tục thể hiện vũ đạo uốn éo nhạy cảm. Sẽ không có gì đáng bàn nếu đây là dự án cá nhân của Lisa. Còn với một ca khúc đại diện cho World Cup 2026, cần sự cổ vũ, thúc đẩy không khí và tính gắn kết, cả về âm nhạc đến phong cách của Lisa đều biến cô thành thảm họa.

"MV mang thiên hướng cá nhân của Lisa hơn là đại diện cho một giải đấu bóng đá. Quá nhiều động tác nhạy cảm và vô nghĩa", một người nghe để lại bình luận bên dưới MV. Khán giả khác nhận định: "Ý đồ của FIFA là mở bài nhạc này ở các tụ điểm bar, club khi phát trực tiếp World Cup 2026?".

Khi nhận lượt dislike gần một nửa so với lượng like, đó là thảm họa cho bất kỳ MV nào trên nền tảng YouTube. Ca khúc chính của World Cup 2026, Dai Dai (Shakira ft Burna Boy) cũng vấp khá nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chỉ nhận về 115.000 lượt dislike trên 2,6 triệu like.

FIFA đã chạy chiến dịch truyền thông để quảng bá cho album World Cup 2026. Tuy nhiên, hiệu ứng của chuỗi sản phẩm quá thấp so với các kỳ World Cup trước. Một mình MV Dai Dai hút trên 100 triệu view là không đủ để kéo tổng thể đi lên. Mới đây, FIFA phá lệ để thêm Champions của streamer IShowSpeed vào album chính thức, khi ca khúc tạo ra hiệu ứng còn vượt trội so với loạt sản phẩm chính thức.

Lisa là nghệ sĩ tiếp theo của châu Á góp mặt trong dự án sản xuất âm nhạc của FIFA. Trước đó, Jungkook (BTS) thể hiện ca khúc chính thức Dreamers ở World Cup 2022. Jungkook cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều vì giọng hát được cho là chưa đủ hào hùng để kết nối và thôi thúc tinh thần bóng đá cho hàng tỷ người hâm mộ thế giới.