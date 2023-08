Muốn thoát cận đừng chọn lầm kẻo “tiền mất tật mang”!

Sự ra đời và không ngừng cải tiến của công nghệ laser đã biến ca mổ cận trở nên đơn giản với hiệu quả ngày càng cao. Tuy nhiên, laser cũng chia ra thành nhiều phương pháp, phù hợp với từng trường hợp mắt và nhu cầu, khả năng tài chính của bệnh nhân.

Thoát cận với Femto Lasik, SMILE/CLEAR hay SMILE pro - Ai nên chọn cái gì?

Mổ cận là một bước ngoặt lớn, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người nên việc lựa chọn phương pháp cho đúng, cho tốt là vô cùng quan trọng. Trong đó, công nghệ laser là phương pháp đang được ưa chuộng, bao gồm 3 nhóm phổ biến và an toàn nhất: Femto Lasik, SMILE/CLEAR và SMILE pro.

Mỗi tình trạng mắt lại phù hợp với từng phương pháp mổ cận khác nhau (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tin vui cho “team cận thị” là 3 nhóm phương pháp này đều gần như khắc phục các nhược điểm của công nghệ trước đó. Đặc biệt như thời gian mổ nhanh hơn, không đau, bảo toàn cấu trúc giác mạc đến 99%, hạn chế tối đa biến chứng sau mổ… Tuy nhiên, mỗi phương pháp lại có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau.

Femto-Lasik là phương pháp kết hợp giữa công nghệ Laser Femtosecond và Laser Excimer, phù hợp cho người cận nặng và loạn cao (cận tối đa 12 độ và tối đa 6 độ loạn). Tuy nhiên, phương pháp này vẫn phải tạo vạt nên có thể để lại biến chứng. SMILE/CLEAR thì cải tiến hơn khi không tạo vạt, đường mổ siêu nhỏ 2mm, thời gian phục hồi nhanh. Phương pháp này phù hợp cho người cận tối đa 10 độ và loạn tối đa 5 độ.

SMILE pro là công nghệ mổ cận bằng laser hiện đại nhất thế giới thời điểm hiện tại

Cuối cùng là SMILE pro - công nghệ laser không tạo vạt, mổ siêu nhanh chỉ mất 8s cho mỗi mắt. SMILE pro sở hữu công nghệ định tâm an toàn và chính xác cực cao, bảo tồn giác mạc tối đa, hồi phục rất nhanh và hạn chế tối đa biến chứng cũng như tỷ lệ tái cận. SMILE pro có phổ điều trị rộng khi có thể xử lý đến 10 độ cận và 5 độ loạn.

Cần phải lưu ý những gì trước khi mổ cận bằng laser?

Khi nhìn vào những ưu điểm và nhược điểm kể trên, chắc hẳn “team cận thị” đã bước đầu hiểu mình phù hợp với phương pháp laser nào. Tuy nhiên, để đi đến quyết định cuối cùng thì cần phải có ý kiến của chuyên gia. Tốt nhất là tìm đến bệnh viện, cơ sở nhãn khoa uy tín để được thăm khám và tư vấn chuyên sâu, tránh cảnh “tiền mất tật mang”.

ThS - Bs Đặng Thị Như Quỳnh, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết: “Một trong những biến chứng đáng quan tâm nhất hiện nay là giãn lồi giác mạc sau phẫu thuật, gây suy giảm thị lực không cải thiện khi chỉnh kính, nặng hơn dẫn tới đục, sẹo giác mạc không hồi phục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị lực và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Do đó, việc khám mắt chuyên sâu trước khi phẫu thuật là khâu rất quan trọng, giúp đạt được hiệu quả sau phẫu thuật như mong muốn và đôi mắt hồi phục thị lực nhanh chóng”.

Quy trình khám chuyên sâu 8 bước chuẩn quốc tế tại Viện mắt quốc tế DND

Sau thăm khám để quyết định mổ cận hay không, mổ bằng phương pháp nào thì còn một điều quan trọng khác là đánh giá xem cơ sở đó có đủ điều kiện thực hiện loại phẫu thuật mình đã chọn hay không. Bởi phương pháp càng hiện đại thì máy móc cũng phải tân tiến, tay nghề bác sĩ phải cao mới có thể phát huy hiệu quả tối đa, xứng đáng với chi phí bỏ ra.

Tại Bệnh viện mắt Quốc tế DND, bên cạnh đội ngũ bác sĩ với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa thì thiết bị máy móc cùng công nghệ cũng được cập nhật liên tục. Đây là một trong những viện mắt tiên phong trên cả nước về công nghệ SMILE pro, được thực hiện trên máy VISUMAX 800 từ tập đoàn Carl Zeiss (Đức).

Khi đến với Viện mắt Quốc tế DND, “team cận thị” sẽ được thăm khám chuyên sâu 8 bước theo quy trình chuẩn quốc tế miễn phí. Ngoài công nghệ laser với Femto Lasik, SMILE/CLEAR hay SMILE pro, DND còn đa dạng các dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật mắt khác để mỗi khách hàng luôn lựa chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và tình trạng mắt của mình..

Viện mắt Quốc tế DND còn triển khai chương trình “Shining Days DND 2023 - Better vision for better life" với mong muốn giúp “team cận thị” thoát cận với chi phí ưu đãi lên tới 49% cùng nhiều quà tặng thiết thực.

“Shining Days DND 2023 - Better vision for better life” là “cơ hội vàng” để mổ cận với chi phí ưu đãi nhất

Sau khi quyết định mổ cận, “team cận thị” cũng cần nhớ một vài lưu ý nhỏ trước ca phẫu thuật để có kết quả tốt nhất. Đầu tiên, hãy ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tránh xa rượu bia, chất kích thích trước ngày phẫu thuật. Tiếp theo, không đeo kính áp tròng trước khi mổ trong vòng 3 ngày đối với kính mềm và 14 ngày đối với kính cứng. Khi tới bệnh viện, nên đi cùng người nhà và không nên trang điểm, mặc áo chui đầu với cổ cao.

Đương nhiên, tùy vào phương pháp phẫu thuật được lựa chọn và tình trạng của mỗi người mà bác sĩ sẽ có những lưu ý khác nhau trước và sau phẫu thuật. Đó là lý do lựa chọn cơ sở uy tín, bác sĩ đồng hành cũng quan trọng không kém gì chọn phương pháp mổ cận phù hợp.

