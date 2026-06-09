Muốn đạt 8 - 9 điểm, thí sinh cần làm gì trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026?

Theo các giáo viên, thí sinh muốn chinh phục điểm khá cần ưu tiên củng cố kiến thức nền tảng và tránh mất điểm ở những câu hỏi quen thuộc.

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Sau nhiều tháng ôn luyện, đây là giai đoạn nước rút nhưng cũng là thời điểm khiến không ít học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng khi nhận ra vẫn còn những phần kiến thức chưa thực sự chắc chắn.

Nhiều em vẫn miệt mài tìm kiếm các dạng bài mới, săn đề khó hay cố gắng chinh phục những câu hỏi điểm 10 với mong muốn nâng cao kết quả. Tuy nhiên, theo các giáo viên, thời điểm này không còn phù hợp để "chạy đua" với kiến thức mới. Điều quan trọng hơn là biết khoanh vùng những chuyên đề trọng tâm, củng cố kiến thức nền tảng và giữ sự ổn định về tâm lý trước khi bước vào phòng thi.

Tránh mất điểm oan môn Toán

TS. Lê Anh Tuấn - Giáo viên môn Toán tại Hocmai đánh giá cấu trúc đề thi hiện nay được chia thành 3 phần. Trong đó, phần đầu gồm 12 câu hỏi cơ bản, chủ yếu kiểm tra kiến thức nền tảng nên đa số học sinh đều có thể hoàn thành nếu ôn tập đầy đủ.

Điểm số của thí sinh sẽ được quyết định nhiều hơn ở 2 phần sau, nơi xuất hiện các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Theo thầy Tuấn, học sinh cần đặc biệt tập trung vào những nội dung trọng tâm gần như chắc chắn xuất hiện trong đề thi. Đó là xác suất có điều kiện thuộc chương trình lớp 12, đạo hàm và các ứng dụng của đạo hàm, tích phân cùng các bài toán ứng dụng, hình học không gian liên quan đến góc, khoảng cách, thể tích và phần tọa độ trong không gian.

"Đây đều là những nội dung quan trọng, năm nào cũng xuất hiện trong đề thi. Mỗi chuyên đề thường có ít nhất một câu hỏi, thậm chí nhiều hơn. Nếu nắm chắc các phần này, học sinh đã có thể bảo đảm một lượng điểm đáng kể", thầy Tuấn nhận định.

Thí sinh cần có chiến thuật ôn tập kiến thức để tránh mất điểm oan.

Đối với những câu hỏi thực tế, thầy giáo cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng. Theo ông, đề thi không có xu hướng đưa vào các tình huống quá xa lạ hoặc đánh đố thí sinh bằng những bài toán chưa từng gặp.

Thực tế, phần lớn các bài toán thực tiễn vẫn được xây dựng trên những dạng toán quen thuộc trong chương trình phổ thông. Điểm khác biệt nằm ở cách diễn đạt và khả năng đọc hiểu đề bài. Không ít học sinh mất điểm vì chưa khai thác hết dữ kiện hoặc hiểu chưa đúng yêu cầu của đề.

"Điều quan trọng không phải là gặp dạng toán mới hay cũ mà là các em phải hiểu được bản chất vấn đề. Nhiều bạn đọc đề rất nhanh nhưng lại bỏ sót giả thiết quan trọng hoặc không hình dung được tình huống thực tế mà đề bài đặt ra", thầy Tuấn chia sẻ.

Một thực tế khác được giáo viên này chỉ ra là nhiều thí sinh đang dành quá nhiều thời gian cho những câu hỏi khó nhất trong đề thi. Trong khi đó, nhóm câu hỏi ở mức vận dụng tương đương khoảng 8,5 đến 9 điểm mới là phần quyết định kết quả của phần lớn học sinh.

Theo thầy Tuấn, câu hỏi điểm 10 thường có độ phân hóa rất cao và không phải là yếu tố quyết định việc đỗ hay trượt. Nếu dành quá nhiều thời gian cho nhóm câu hỏi này, học sinh có thể bỏ lỡ cơ hội củng cố những dạng bài quen thuộc nhưng mang lại nhiều điểm số hơn.

"Nhiều em tập trung luyện những câu hỏi cực khó nhưng lại chưa thực sự chắc chắn ở các dạng bài mức 8,5 đến 9 điểm. Thay vì cố gắng chinh phục câu hỏi cuối cùng, các em nên bảo đảm mình làm thật tốt những câu hỏi nằm trong khả năng. Đó mới là cách tối ưu điểm số trong kỳ thi", thầy Tuấn khuyến cáo.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra từ 11-12/6.

Ưu tiên hệ thống kiến thức môn Ngữ văn

Cô Sương Mai - Giáo viên trực tuyến tại hệ thống QANDA, cho rằng thời điểm chỉ còn 3-4 ngày trước kỳ thi không nên tiếp tục học với cường độ quá cao. Sau một thời gian dài ôn luyện, điều học sinh cần nhất lúc này là củng cố sự tự tin thay vì tạo thêm áp lực cho bản thân.

Theo cô Mai, học sinh có thể dành thời gian hệ thống lại kiến thức bằng sơ đồ tư duy, xem lại các lỗi sai thường gặp trong quá trình làm đề, đọc lại những ghi chú quan trọng hoặc rà soát các dạng bài đã từng luyện tập. Việc duy trì nhịp học vừa phải sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc cố gắng giải thật nhiều đề trong những ngày cuối.

"Nhiều học sinh nghĩ rằng càng làm nhiều đề càng tốt, nhưng giai đoạn này mục tiêu không còn là học thêm thật nhiều kiến thức. Điều quan trọng là giữ được cảm giác quen thuộc với bài học và bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái nhất", cô Mai nói.

Bên cạnh việc ôn tập, nữ giáo viên cũng lưu ý học sinh cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe. Việc thức khuya liên tục hay học dồn trong những ngày cuối có thể khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung khi làm bài thi. Một chế độ sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý sẽ giúp thí sinh duy trì trạng thái tốt nhất trong ngày thi.