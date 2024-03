Muốn 2024 trôi qua thật rực rỡ: Luyện ngay 3 thói quen này, hạnh phúc từ đây mà ra!

Với quan điểm lấy mốc thời gian một năm là lúc nâng cấp phiên bản cũ của chính mình, cụm từ New year, new me (tạm dịch: Năm mới, tôi mới) dần trở thành câu cửa miệng đầy hứa hẹn của người trẻ. Việc thay đổi bản thân cần bắt đầu từ bước tiến nhỏ, chẳng hạn chăm sóc mình tốt hơn hay làm mới trải nghiệm bằng cách du lịch. Dưới đây là 3 từ khóa làm mới mình mà bạn có thể tham khảo.



"Self-care" - chăm sóc thể chất

Nền tảng sức khoẻ thể chất là tiền đề của tất cả mục tiêu của nhiều bạn trẻ, thường xoay quanh các hạng mục như giảm cân/tăng cân, chế độ ăn uống lành mạnh, chăm tập thể dục và ngủ đúng giờ.

Ở khía cạnh dinh dưỡng, thực phẩm hữu cơ, có nguồn gốc từ thực vật đang dẫn dắt xu hướng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng hướng đến giá trị bền vững cho sức khỏe và môi trường. Bạn có thể bắt đầu với từ khóa này, qua đó khám phá giá trị tuyệt vời của chế độ ăn lành mạnh.

Xóa bỏ tình trạng khủng hoảng giấc ngủ với phương pháp sleep hygiene - vệ sinh giấc ngủ được nhiều chuyên gia sức khỏe khuyến khích. Phương pháp này đề cao việc thiết lập một lịch trình ngủ nghiêm ngặt, thói quen lên giường đúng giờ và tối ưu hóa không gian nghỉ ngơi. Có giấc ngủ lành mạnh, bạn sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống hiệu quả.

Dinh dưỡng lành mạnh và vận động là bước đầu tiên để thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn.

Riêng việc tập thể dục, bạn có vô số cách để "tạo áp lực" với chính mình: Ấn định thời gian và nội dung bài tập ngay đầu tuần, chuẩn bị quần áo tập và dụng cụ thể thao từ hôm trước. Mẹo nhỏ là bạn có thể bỏ túi playlist yêu thích để quá trình đổ mồ hôi thêm cảm hứng.

"Healing" - chăm chút tinh thần

Chăm sóc bản thân không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể chất, mà còn tập trung vào tưới tắm tâm hồn. Đừng bỏ quên "đứa trẻ bên trong" chúng ta quá lâu, bạn có thể tập thiền định trong không gian yên tĩnh, thực hành các bài tập giúp cân bằng tâm trí như nhắm mắt và hít thở sâu, viết nhật ký… qua đó giải phóng cảm xúc, nuôi dưỡng đời sống tinh thần lành mạnh. Dành ít thời gian cuối ngày ngồi lại với bản thân, bạn có thể nhìn sâu vào bên trong mình, ngẫm xem có thật sự hạnh phúc với những điều đang trải qua.

Dành khoảng thời gian chất lượng bên người thân và chính mình giúp bạn xóa bỏ cảm xúc tiêu cực.

Một số phương pháp nuôi dưỡng cảm xúc tích cực là tập viết lách và học thêm ngôn ngữ mới. Đơn giản hơn, bạn có thể đọc sách, nghe podcast, sống chậm. Ngoài ra, trong cuốn "Lối sống tối giản của người Nhật", tác giả Sasaki Fumio từng gợi ý việc giảm vật chất như cách làm sạch tâm trí.

"Refresh" - làm mới trải nghiệm

Xách balo và chinh phục nhiều điểm đến trên khắp thế giới, làm mới chính mình là cách bạn bấm nút tạm dừng những chiếc deadline hay vô vàn bộn bề cuộc sống.

Xu hướng du lịch trải nghiệm, đặt chân đến những chân trời mới, sống một cuộc đời rực rỡ được giới trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình. Đặc biệt khi miền Nam đang đối diện với cái nắng gắt còn tiết trời Hà Nội, miền Bắc bước vào những ngày mưa và nồm khó đoán, ‘Xứ sở Chuột túi" Australia đang bước vào những ngày mùa thu với không khí mát lạnh, dễ chịu này đang đứng đầu danh sách địa điểm du lịch "trốn nóng".

Du lịch là cách tuyệt vời để làm mới trải nghiệm.

Để tránh những khoản chi phí "khổng lồ" phát sinh trong chuyến đi tự túc như sức khỏe "đình công", tai nạn đến lạc hành lý, trễ chuyến bay, thất lạc giấy tờ tùy thân… bạn có thể tham khảo và trang bị thêm bảo hiểm du lịch phù hợp túi tiền.

Bên cạnh đó, Vietjet đang tung ra hàng loạt chương trình tri ân hành khách với hàng loạt ưu đãi lớn nhất năm nhân kỷ niệm một năm bay đến Australia với 6 đường bay tới các điểm đến Adelaide, Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne cùng nhiều vé máy bay 0 đồng hấp dẫn cho bạn thoải mái lên lịch trình bay ra thế giới, làm mới chính mình.

Mặc dù còn đó rất nhiều điều cần làm trong hành trình hô biến bản thân trở thành một phiên bản "tốt hơn", mọi nỗ lực bạn đặt ra vẫn là trải nghiệm đáng giá và không hề phí hoài trong hành trình chinh phục của tuổi trẻ.