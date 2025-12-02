MUJI Lê Thánh Tôn thu hút hàng ngàn khách xếp hàng check-in ngày đầu mở cửa

Từ sáng sớm, dòng người xếp hàng chờ đợi đã tạo nên một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của ngày tái khai trương. Không khí nhộn nhịp kéo dài trên cả tuyến đường Lê Thánh Tôn. Nhiều khách hàng chia sẻ đến từ 6h30 để kịp nằm trong top 1.000 người nhận quà đặc biệt từ thương hiệu Nhật Bản này và ghi lại khoảnh khắc cửa hàng biểu tượng này "tái sinh" sau thời gian nâng cấp.

7h sáng, hàng dài khách đã đứng kín trước cửa MUJI Lê Thánh Tôn, tạo nên bầu không khí phấn khởi và háo hức ngay từ đầu ngày

Không gian mới được thiết kế được thiết kế ngăn nắp, bài trí khoa học và ấm cúng, điều làm nên đặc trưng trong trải nghiệm của thương hiệu này . Điểm có thể nhận ra rõ nét là sự hài hòa giữa thẩm mỹ Nhật Bản và chất liệu, cảm xúc Việt Nam trong thiết kế không gian nội thất và hình ảnh trưng bày – một sự hòa quyện mà người tiêu dùng có thể nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận" ngay khi bước vào cửa hàng.

Một góc không gian mới của cửa hàng Lê Thánh Tôn - nơi thiết kế Nhật Bản hòa quyện cùng chất liệu, màu sắc và cảm xúc Việt Nam

Với không gian trải nghiệm hơn 3.300 m², nơi tinh thần "thiết kế tại Nhật Bản – hòa nhịp sống Việt Nam" được thể hiện qua từng góc trưng bày, từng chất liệu và cả cách sắp đặt ánh sáng. Không gian rộng lớn như được chia thành nhiều "điểm dừng" khác nhau để khách tự do khám phá theo cách riêng của mình.

MUJI Labo – khu vực thời trang được yêu thích nhờ tính thử nghiệm, đơn giản nhưng giàu cảm hứng sáng tạo Nhật

Bộ sưu tập "MUJI to Bike" - sản phẩm độc bản áo mưa, mũ bảo hiểm với nguyên vật liệu từ nguồn cung địa phương dành riêng cho thị trường Việt Nam

Không gian trưng bày rộng hơn, ánh sáng dịu, tạo cảm giác yên tĩnh đặc trưng của thương hiệu. Đặc biệt, khu vực sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên cũng được nhiều khách dừng nhờ ấn tượng thị giác qua trưng bày và khám phá thành phần tự nhiên cũng như công dụng của dòng sản phẩm này. Những sản phẩm thân thiện, công thức nhẹ nhàng và cách trưng bày thoáng, sạch giúp khu vực này luôn đông khách trải nghiệm thử.

Khu vực mỹ phẩm với công thức nhẹ nhàng luôn thu hút khách tham quan và trải nghiệm sản phẩm

MUJI Café toạ lạc tại khu vực tầng 2 với không gian mở có cửa sổ, một điểm dừng bình yên giữa trung tâm thành phố, khách có thể nhâm nhi cà phê và quan sát nhịp sống TP.HCM

Trải nghiệm & kết nối qua những hoạt động ý nghĩa

Điểm thú vị nhất trong chương trình quà tặng chính là những chiếc bánh mì được chuẩn bị riêng dành tặng cho 1000 khách đầu tiên trong 3 ngày liên tiếp. Một hình ảnh rất Việt giản dị, thân thuộc nhưng lại khiến không khí trở nên ấm áp và đầy kết nối. Điều này cho thấy MUJI chăm để ý, nỗ lực để thấu hiểu và thật sự hòa nhịp với văn hoá và nhịp sống Việt Nam ngay từ những điều nhỏ nhất.

Hơn 1000 chiếc bánh mì dành cho khách xếp hàng ngày khai trương, trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất tại cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn

Sự kiện thu hút đông đảo khách mời, người nổi tiếng và người yêu MUJI đến tham quan và trải nghiệm. Không chỉ là một buổi khai trương, đây còn là dịp để khách hàng cảm nhận trọn vẹn tinh thần về hành trình 5 năm MUJI có mặt tại Việt Nam.

Cũng trong dịp này, MUJI Việt Nam triển khai chuỗi chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, diễn ra trong 17 ngày đầu tiên (28/11 – 14/12/2025):

- Ưu đãi giá: Áp dụng đối với hàng trăm sản phẩm chọn lọc từ 28/11 đến 07/12.

- Quà tặng mua hàng: Phiếu mua hàng trị giá 200.000 VNĐ tặng kèm mỗi đơn hàng có giá trị trên 1.000.000 VNĐ từ 28/11 đến 14/12/2025.

MUJI: Hành trình 5 năm hòa nhịp cuộc sống Việt Nam

Trong bối cảnh thói quen mua sắm dần dịch chuyển sang trực tuyến, việc MUJI vẫn phát triển chuỗi 17 cửa hàng trên cả nước cho thấy sức hút bền vững của thương hiệu Nhật tại Việt Nam. Trong thời gian tới, MUJI sẽ tiếp tục mở thêm cửa hàng, hướng đến mục tiêu 20 cửa hàng vào năm 2026, trong đó Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo.

Bằng nỗ lực thấu hiểu lối sống người Việt, MUJI đẩy mạnh hợp tác trực tiếp với các nhà cung cấp trong nước để phát triển những sản phẩm thật sự phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Nhờ đó, nhiều sản phẩm dành riêng cho thị trường Việt Nam đã ra đời như nội thất gỗ cao su, Áo mưa và Mũ bảo hiểm MUJI trong bộ sưu tập MUJI to BIKE, hay các dòng sản phẩm bánh, kẹo, trái cây sử dụng nguyên liệu nông sản bản địa – thể hiện chiến lược nội địa hoá sản xuất cho nhu cầu địa phương mà MUJI kiên định theo đuổi.

Ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam, chia sẻ: "Sự kiện tái khai trương cửa hàng MUJI Lê Thánh Tôn không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của MUJI tại Việt Nam, mà còn thể hiện tinh thần ‘thiết kế tại Nhật Bản – hòa nhịp sống Việt Nam’. Chúng tôi không mang thiết kế từ Nhật Bản đến Việt Nam để giữ nguyên bản, mà để thấu hiểu, thích ứng và hòa nhịp sống Việt. Đó cũng chính là cách MUJI thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam."