Tối 15/6, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-6 tiếp tục diễn ra tại Ocean Park 3, Hưng Yên. Khác với D-5, đêm concert thứ 6 của các Anh Tài gặp "kiếp nạn" thời tiết. Theo dự kiến, concert sẽ sáng đèn vào lúc 19 giờ, nhưng từ 18 giờ, mây đen đã bao phủ báo hiệu mưa lớn. Không lâu sau đó, mưa như trút nước. Hàng chục nghìn fan chờ show diễn ra dưới trời mưa nặng hạt.

Trời đổ mưa ngay lúc sắp diễn ra concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-6 (ảnh Minh Đức):

Không khí trước giờ G, trời mưa nhưng fan vẫn quẩy

Mạng xã hội ngập tràn bài đăng chia sẻ về tình huống thời tiết của show Chông Gai. Các Gai Con "manifest" cho mưa sẽ sớm tạnh. Theo ghi nhận hiện trường, ekip show Chông Gai đã phát áo mưa cho từng khán giả, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cũng gửi lời trấn an, kêu gọi mọi người nên đi lấy áo mưa để tránh nhiễm bệnh. Không khí trước show vẫn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Các Gai Con dường như không ngại trời mưa, "quẩy" luôn phần nhạc dạo mà chương trình chuẩn bị. Hệ thống đèn LED sân khấu tạm off để tránh xảy ra sự cố.

SOOBIN đăng ảnh hẹn tắm mưa cùng fan Chông Gai

Trên trang cá nhân, SOOBIN cũng gửi lời hỏi thăm hàng chục nghìn Gai Con đang đội mưa chờ concert. Nam ca sĩ hẹn fan cùng tắm mưa, khiến dân mạng "hóng concert" online cũng hào hứng theo không kém. Đến tận 7 giờ tối, mưa tại Hưng Yên vẫn chưa tạnh. Nhưng dân chơi không sợ mưa rơi, fan Chông Gai giữ vững tinh thần chờ đến lúc được "quẩy" concert.

Concert D-5 diễn ra cực "cháy", fan hào hứng chờ tạnh mưa, kể cả không tạnh mưa cũng "quẩy"!

Trong đêm concert thứ 5, các Anh Tài đã biểu diễn tận 5 tiếng với setlist 55 bài hát. Điều này càng khiến khán giả D-6 thêm phần hào hứng. Nhiều người còn đùa rằng, chương trình khỏi cần bắn nước làm gì, nay đã có "Gai Nước" tự nhiên ngay từ đầu show.

Anh Trai Say Hi D-6 cũng diễn ra dưới mưa to suốt nhiều giờ

Concert Chông Gai D-6 mưa lớn cũng khiến cư dân mạng nhớ đến ngày "giông bão" của Anh Trai Say Hi. Cũng là concert thứ 6, Anh Trai Say Hi đã khép lại hành trình quốc nội 1 cách đáng nhớ dưới trời mưa to suốt nhiều tiếng ở SVĐ Mỹ Đình. Khi ấy, người hâm mộ cũng "chơi lớn", ở lại quẩy đến tiết mục cuối cùng, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.