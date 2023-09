MU khủng hoảng lực lượng trước vòng 5 Ngoại hạng Anh

Tại vòng 5 Ngoại hạng Anh 2023/2024, MU có cuộc tiếp đón đối thủ khó chịu Brighton. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, Quỷ đỏ mới giành được 6 điểm và xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Brighton thi đấu ấn tượng khi thắng 3 trên 4 trận và đang đứng ở vị trí thứ 6 với 9 điểm.

Ở trận gặp Brighton, MU chắc chắn không có lực lượng mạnh nhất do các ca chấn thương và cả những vấn đề bên lề sân cỏ. Cụ thể, các cầu thủ gồm Raphael Varane, Luke Shaw, Tyrell Malacia và Mason Mount chắc chắn vắng mặt do chưa bình phục chấn thương. Lisandro Martinez và tân binh Sofyan Amrabat nhiều khả năng cũng không thể ra sân vì lý do tương tự.

Amrabat vẫn chưa có trận ra mắt MU (Ảnh: MU)

Bên cạnh đó, MU sẽ không có sự phục vụ của Antony ở trận gặp Brighton. Cầu thủ người Brazil đang bị cảnh sát điều tra về cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Do đó, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford quyết định đình chỉ mọi hoạt động của Antony tại đội bóng cho tới khi quá trình điều tra được hoàn tất.

Jadon Sancho dự kiến cũng sẽ vắng mặt ở trận đấu thuộc vòng 5 Ngoại hạng Anh. Theo báo chí Anh, cầu thủ sinh năm 2000 đang có mâu thuẫn với HLV Erik Ten Hag. Trong thất bại 1-3 của MU trước Arsenal ở vòng đấu trước, Sancho không được đăng ký thi đấu dù hoàn toàn khỏe mạnh.

Antony hiện không được tập luyện và thi đấu cho MU (Ảnh: Getty)

Như vậy, ở trận gặp Brighton, MU dự kiến sẽ ra sân với đội hình gồm: Thủ môn Onana; 4 hậu vệ Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Dalot; 3 tiền vệ Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes và 3 tiền đạo Rashford, Hojlund, Garnacho.