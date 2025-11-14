Một tỉnh thành tại Việt Nam ghi nhận 11.148 ca HIV, 6.677 ca AIDS, 99% phường xã đã có ca bệnh

Theo VOV, trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, đến tháng 11/2025, toàn tỉnh có 11.148 người nhiễm HIV. Số trường hợp chuyển sang AIDS là 6.677 người. Lũy tích tử vong là 4.716 người. Số người nhiễm HIV còn sống được quản lý 6.432 người. Có 129/130 phường, xã (99,23%) có người nhiễm HIV/AIDS.

Ảnh minh họa

Trong đó, các ca nhiễm HIV còn sống tập trung phần lớn tại các phường, xã: Quế Phong, Tiền Phong, Mường Quảng, Thành Vinh, Trường Vinh, Châu Tiến, Quỳ Châu, Yên Na. Số ca nhiễm HIV mới qua các năm gần đây nhất tại Nghệ An như sau: Năm 2021 phát hiện 217 người; năm 2022 phát hiện 249; năm 2023 có 228; đến năm 2024 có 185; và 9/2025 phát hiện 114 người.

Theo lãnh đạo Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (CDC Nghệ An), trên 94,5% số người nhiễm biết được tình trạng của mình. Hơn 76% số người nhiễm đang được điều trị bằng thuốc ARV; trên 98,1% tỷ lệ bệnh nhân đang điều trị ARV có tải lượng virus dưới ngưỡng.

Toàn tỉnh có 25 cơ sở điều trị ARV, trong đó 22 cơ sở y tế nhà nước, 2 trại giam và 1 tư nhân. Tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân. Hệ thống giám sát dịch HIV được thực hiện, duy trì từ tuyến tỉnh xuống cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo dự liệu thông qua các phần mềm trực tuyến: Quản lý ca bệnh HIV/AIDS theo quy định.

Về công tác tư vấn, xét nghiệm, các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa có phòng tư vấn, xét nghiệm sàng lọc HIV. Toàn tỉnh có 9 phòng xét nghiệm khẳng định HIV.

Để phòng ngừa HIV, nhà chức trách đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông được triển khai từ tỉnh đến xã thông qua các mô hình truyền thông đại chúng, báo, đài, loa phát thanh tại khối, xóm, qua ứng dụng mạng xã hội. Đồng thời, tuyên truyền thông qua đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên, đội ngũ nhân viên tiếp cận cộng đồng, y tế thôn bản.

Kể từ khi người nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên vào năm 1990, đến nay, Việt Nam đã có 35 năm ứng phó với đại dịch HIV/AIDS.