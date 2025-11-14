Một người Việt bị tình nghi phóng hỏa thiêu rụi 3 căn nhà, lan sang 10 nhà khác tại Nhật

Vào ngày 15 tháng 5, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại thành phố Kiryu (Nhật Bản) khiến ba căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và lan sang 10 căn nhà lân cận. Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm, gồm một phụ nữ quốc tịch Brazil và một nam giới quốc tịch Việt Nam, với cáo buộc phóng hỏa nơi cư trú.

Hai nghi phạm bị bắt là bà Barbosa Yasuda Marines (57 tuổi, quốc tịch Brazil, sống tại Chiyoda-cho Akaiwa) và ông Pham Tuan Vu (24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, không có nơi cư trú cố định, thất nghiệp).

Hiện trường sự việc

Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 13 giờ 30 chiều ngày 15 tháng 5, hai nghi phạm đã được cho là đã châm lửa thiêu rụi một căn nhà gỗ hai tầng tại khu Higashi, Kiryu, nơi một người đàn ông (65 tuổi, quốc tịch nước ngoài) đang sinh sống. Vụ cháy sau đó đã lan sang các căn nhà liền kề và một căn nhà bỏ trống, khiến 3 căn nhà cháy rụi hoàn toàn và hư hại nặng cho 10 công trình xung quanh, bao gồm tường nhà và ban công.

Rất may, vụ cháy không gây thương tích cho bất kỳ ai. Hiện cảnh sát chưa công bố việc hai nghi phạm thừa nhận hay chối tội. Bà Marines được cho là có mối quan hệ quen biết với nạn nhân. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan.

Nguồn: Yahoo JP