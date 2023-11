Một ngành học đang thiếu hơn 24 nghìn nhân lực, đi học đã không mất tiền còn được hỗ trợ gần 4 triệu/tháng

Sư phạm mầm non là ngành học thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Nhu cầu nhân lực ngành sư phạm mầm non rất cao, nhưng hiện nay cung vẫn chưa đủ cầu. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm học 2021-2022, trong số 59.000 giáo viên thiếu thì có đến 49.000 là chỉ tiêu của mầm non và tiểu học, chiếm tới 83%. Thậm chí năm 2023, còn trên 24.400 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non chưa tuyển dụng được.

Đôi nét về ngành Sư phạm mầm non

Ngành sư phạm mầm non (Giáo dục mầm non) là ngành học đào tạo đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non và xã hội; có tư duy độc lập, sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp, thích ứng với sự thay đổi và phát triển của giáo dục mầm non; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở trình độ cao hơn.

Các môn học của Ngành sư phạm mầm non có thể kể đến như: Giao tiếp sư phạm, Thực hành kĩ năng giáo dục, Giáo dục học mầm non, Tổ chức hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, Sinh lí học trẻ em, Tâm lí học trẻ em, Dinh dưỡng và bệnh trẻ em, Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi mầm non, Tiếng Việt và phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non...

Vị trí công tác (việc làm) có thể đảm nhận sau khi ra trường như: Giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non; Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non; Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non; Cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên viên giáo dục mầm non ở các phòng, sở giáo dục và đào tạo...

Vì là một ngành đặc thù, nên điểm sàn của ngành do Bộ GD&ĐT ban hành. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, ngưỡng xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Còn điểm sàn vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa.

Để đăng ký xét tuyển vào ngành này, bên cạnh những khối như C00 (Văn, Sử Địa) hay D00 (Toán, Văn, Anh) thì bạn có thể thi khối M00, M01, M02. Khối M00 là một trong những khối thi năng khiếu dành cho những bạn yêu thích khối ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non. Các môn năng khiếu thuộc khối M vô cùng đa dạng, tùy vào khả năng của bản thân mà thí sinh có thể lựa chọn các bài thi về hát, múa, kể chuyện, thẩm âm tiết tấu, diễn kịch,…

Đương nhiên theo quy định, khi học sư phạm mầm non các bạn sẽ không mất học phí, một tháng còn được hỗ trợ 3,63 triệu đồng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường.

Một số trường đào tạo ngành này: Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Tây Bắc, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Cần Thơ...

Mức lương ngành Sư phạm mầm non

Mức lương cho những giáo viên mầm non làm việc khu vực nhà nước đã có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể là từ ngày 1/7/2023, Chính phủ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo quy định hiện hành, tiền lương của giáo viên được tính bằng công thức sau: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương. Như vậy, sau khi lương cơ sở tăng, bảng lương của giáo viên sẽ tăng lên tùy vào từng cấp dạy, hạng giáo viên, bậc lương.

Với cấp bậc mầm non, sau ngày 1/7, tiền lương của giáo viên mầm non hạng III sẽ từ 3.780.000 đồng đến 8.802.000 đồng/tháng. Tiền lương của giáo viên mầm non hạng II sẽ từ 4.212.000 đồng đến 8.964.000 đồng/tháng. Tiền lương của giáo viên mầm non hạng I sẽ từ 7.200.000 đồng đến 11.484.000 đồng/tháng.

Bảng lương giáo viên mầm non sau 1/7/2023

Còn bảng lương giáo viên mầm non từ ngày 1/7/2023 với đơn vị ngoài công lập (tư thục) do có bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Theo đó, lương tối thiểu vùng vẫn áp dụng theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP với các mức lương theo 4 vùng như sau:

Mức lương tối thiểu vùng