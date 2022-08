Một nam sinh viên khai nhận hút cần sa để “tỉnh táo học bài”

Ngày 7/8, Tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao B.L.D (SN 2001, trú tỉnh Kon Tum) cho công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý dạng cần sa.

Nam sinh viên bị 911 Đà Nẵng bắt quả tang đang trữ cần sa nguyên chất trong người

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/8, tổ công tác C1-911 thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực ngã ba đường Ngọc Hân - Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thì phát hiện B.L.D đang đi xe máy SH, có dấu hiệu khả nghi nên dừng phương tiện kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trong túi đeo chéo của thanh niên có giấu một bộ đồ nghề dùng để xay cần sa và một hộp nhựa chứa một búp lá thảo mộc nghi là cần sa. Tiếp tục khám xét hộp thuốc lá Thăng Long, các trinh sát phát hiện 2 cuộn giấy tròn chứa đầy lá thảo mộc cùng loại với trong hộp nhựa.

Nam sinh viên khai nhận hút cần sa để giữ tỉnh táo, học bài xuyên đêm

Nam thanh niên khai nhận họ tên và cho biết đang tạm trú tại phường An Hải Tây (quận Sơn Trà). D thừa nhận số thảo mộc đó chính là cần sa mà D vừa mua trước đó để về sử dụng tại nhà trọ.



Đồng thời, D. khai nhận đang là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Do thường xuyên thức đêm học bài, D. được bạn bè hướng dẫn, rủ rê sử dụng cần sa cho tỉnh táo học bài mà không nghĩ đến tác hại của cần sa nếu sử dụng trong thời gian dài.