Một nam ca sĩ nổi tiếng giật điện thoại của fan và ném xuống dưới

Nam ca sĩ Chris Brown tiếp tục đặt mình vào giữa hai luồng dư luận trái chiều. Mới đây, trong một buổi diễn, nam ca sĩ đã mời ngẫu nhiên bên dưới đám đông một nữ khán giả may mắn lên sân khấu. Tại đây, cô gái sẽ được ngồi lên ghế trong lúc Chris Brown và các nam vũ công nhảy sexy xung quanh, đây cũng là một chi tiết mà nam ca sĩ bỏ vào trong tất cả đêm diễn thuộc khuôn khổ Under The Influence Tour.

Cô gái trong đêm diễn lần này ngay vừa khi bước lên sân khấu có lẽ do quá phấn khích, muốn ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này nên đã liên tục sử dụng điện thoại để selfie. Chris Brown lúc này tiến tới, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại của cô và đặt xuống dưới và tỏ ý muốn cô không tiếp tục dùng điện thoại.

Ban đầu Chris Brown lịch sự đặt điện thoại cô gái xuống đùi.

Trong lúc các nam vũ công miệt mài trình diễn, cô gái vẫn tiếp tục lấy điện thoại ra để chụp ảnh mà không có sự tương tác nào với nam ca sĩ. Có lẽ điều này đã khiến Chris Brown hơi cáu gắt vì đây là cơ hội mà rất nhiều các cô gái khác bên dưới đều mong muốn.

Cô gái vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại.

Trong một giây phút, Chris Brown đã tiến lại và giật phắt chiếc điện thoại từ tay cô gái. Chưa dừng lại ở đó, nam ca sĩ thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại của cô về phía đám đông bên dưới. Cô gái lẫn dàn vũ công đều sửng sốt trước hành động của Chris Brown.

Chris Brown ném điện thoại xuống dưới.

Nhiều khán giả chỉ trích Chris Brown vì hành động thô lỗ, thiếu tinh tế khi đối xử với một phụ nữ như thế. Nam ca sĩ đã từng có "tiền án" về việc bạo hành bạn gái cũ Rihanna nhiều năm về trước thế nên việc làm này của anh đã nhận về nhiều chỉ trích. Họ chỉ ra dù sao cô gái ấy cũng đã bỏ tiền để tham dự concert nên anh cũng không có quyền làm vậy.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại bênh vực Chris Brown cho rằng cô gái ấy đã thiếu tôn trọng nam ca sĩ trong khi cô đã được chọn để lên tương tác trong màn trình diễn. Các ý kiến bênh vực Chris Brown cũng chỉ ra cô gái đã thiếu hợp tác, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại dù Chris Brown "áp sát" lại gần đến cô.

Còn bạn, bạn đánh giá thế nào về hành động của Chris Brown?