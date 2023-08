“Một đen, một tanh, hai giảm” trong cơ thể là dấu hiệu ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày là tình trạng các tế bào trong dạ dày phát triển bất thường, mất kiểm soát dẫn đến hình thành các khối u. Khi tiến triển nặng, khối u ác tính có thể lan rộng ra xung quanh và di căn đến nhiều cơ quan xa khác, gây nhiều tác động xấu đến sức khỏe, thậm chí là tử vong.

Bên cạnh đau bụng, ung thư dạ dày còn có nhiều triệu chứng gây khó chịu khác (Ảnh minh họa)

Các yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày bao gồm: tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư dạ dày, viêm teo dạ dày mãn tính có chuyển sản ruột, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, hút thuốc và thói quen ăn uống kém.

4 dấu hiệu ung thư dạ dày dễ bị bỏ qua

Khi nhắc tới các triệu chứng của ung thư dạ dày, chắc chắn không ai là không nghĩ tới đau bụng. Tuy nhiên, ngay cả cảm giác đau bụng cũng rất dễ bị hiểu lầm là bệnh tiêu hóa thông thường, dẫn tới phát hiện ung thư dạ dày muộn và tỷ lệ tử vong cao. Chưa kể tới, bệnh ung thư dạ dày còn có nhiều triệu chứng phổ biến cũng dễ bị xem nhẹ như nhóm “một đen, một tanh, hai giảm” sau đây:

Đi ngoài phân đen

Từ xa xưa, việc quan sát đặc điểm của phân đã là phương pháp theo dõi sức khỏe hữu hiệu. Đại tiện có phân đen thông thường là do chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc do tác dụng phụ của thuốc… Thế nhưng đây còn là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc một bệnh lý hay gặp tình trạng nghiêm trọng, cụ thể là xuất huyết đường tiêu hóa, viêm loét hoặc ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng…

Bệnh nhân mắc ung thư dạ dày thời kỳ đầu sẽ có triệu chứng đi đại tiện có màu đen không rõ cơ chế. Khác biệt của phân đen do ung thư dạ dày so với các bệnh khác hoặc do thực phẩm là thường đi kèm triệu chứng mất máu như chóng mặt, suy nhược, khát nước, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, sắc mặt nhợt nhạt, thậm chí ngất xỉu.

Khu ung thư dạ dày hình thành, quá trình đại tiện của bạn sẽ có nhiều bất thường (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, ăn quá nhiều thịt, tiết động vật, gan, rau muống, uống sắt, bismuth, than hoạt tính… cũng có thể gây ra hiện tượng đi ngoài phân đen. Nhưng nó nhất thời và có thể điều chỉnh chứ không kéo dài và gây khó chịu như phân đen do bệnh ung thư.

Xì hơi hôi tanh khác lạ

Xì hơi thì có mùi hôi hoặc khó chịu ở nhiều mức độ là khó tránh khỏi. Nó có thể là do chế độ ăn uống nhưng cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn.

Khi bị ung thư dạ dày tấn công, bạn có thể sẽ xì hơi nhiều hơn, mùi hôi hơn hoặc không. Nhưng có một điểm đặc biệt là mùi xì hơi ở người mắc ung thư dạ dày không chỉ hôi mà còn tanh. Mùi tanh này giống như tôm, cá, hải sản bị ôi thiu nên rất khó chịu. Ở người khỏe mạnh sẽ không gặp tình trạng này ngay cả khi bạn ăn tôm, cá sống.

Theo các chuyên gia, khi bị ung thư dạ dày máu tích tụ trong đường tiêu hóa bị phá vỡ bởi axit dạ dày và hệ vi khuẩn đường ruột, nó có thể bị thải ra ngoài thành phân đen cùng với xì hơi có mùi tanh. Vì vậy, nếu xì hơi có mùi tanh, khả năng cao là bạn bị chảy máu đường tiêu hóa, tồi tệ hơn là có liên quan tới khối u ác tính.

Do máu tích tụ trong đường tiêu hóa của bệnh nhân, sau khi bị axit dạ dày và vi khuẩn đường ruột phân hủy, phân bài tiết ra ngoài sẽ khác, xì hơi cũng sẽ có mùi tanh. Hơn nữa, khi có khối u ác tính trong đường tiêu hóa, do mô ung thư bị bào mòn, bong tróc, chảy máu cộng với sự phân hủy, lên men của vi khuẩn nên xì hơi cũng có mùi tanh. Khi khối u ngày càng phát triển, có thể gây viêm nhiễm, áp xe, chảy máu nên mùi xì hơi cũng hôi tanh hơn. Triệu chứng này sẽ đi kèm với đầy hơi, chán ăn, sụt cân.

Giảm cân và giảm cảm giác thèm ăn

Nếu không có chế độ ăn kiêng và tập thể dục có chủ ý để giảm cân mà cân nặng giảm 4 - 5kg hoặc 5% tổng trọng lượng trong vòng 6 - 12 tháng thì rất có thể cơ thể đã có vấn đề gì đó. Thường gặp cường giáp, đái tháo đường, ung thư, phổ biến nhất trong số ung thư là bệnh ung thư dạ dày. Nhưng sụt cân ở người mắc ung thư dạ dày thường đi kèm cảm giác chán ăn, mệt mỏi, đau bụng sau khi ăn no, đi ngoài phân đen, rối loạn tiêu hóa kéo dài.

Sụt cân nhanh bất thường cũng là một triệu chứng thường gặp ở người mắc ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

Tương tự, giảm cảm giác thèm ăn, thậm chí chán ăn cũng là một trong những dấu hiệu của ung thư dạ dày nhưng thường bị bỏ qua do không đặc hiệu. Ngoài chán ăn, người bệnh thường có các biểu hiện như đau vùng thượng vị, chướng bụng, chán ăn, sụt cân, ăn rất nhanh no, suy nhược. Một khi tình huống như vậy xảy ra, tốt nhất là nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám.

Nguồn và ảnh: Kknews, Cancer123, Family Doctor