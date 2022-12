MONO trở thành đại diện tiếp theo đồng hành cùng Play Together VNG

Nguyễn Việt Hoàng, hay được biết đến với tên gọi MONO, chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng và giới trẻ hiện nay, sở hữu nguồn năng lượng trẻ trung nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ dám làm, anh chàng ca sĩ Gen Z đã và đang phá vỡ các rào cản về định kiến về bản thân và chứng minh được sức hút lẫn cá tính nổi bật của mình. Bằng chứng là hiệu ứng "ú òa" bùng nổ mạnh mẽ thành xu hướng hot hàng đầu trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Hơn thế nữa, khán giả "mưa dầm thấm lâu" khi liên tục bị "thao túng tâm lí" từ điệu nhảy lắc hông và phong cách thời trang vô cùng thu hút của nam ca sĩ.



Play Together VNG, tựa game Thế giới mở đánh dấu hành trình mới khi công bố hợp tác với MONO!

Tựa game Play Together có lẽ đã vô cùng quen thuộc đối với các bạn trẻ tại Việt Nam với lối chơi thân thiện và gần gũi với đời sống thường nhật, hình ảnh đồ họa nhân vật tươi sáng và đáng yêu. Một thế giới mở mà trong đó người chơi có thể tương tác với bạn bè trong nước và trên toàn thế giới; kiếm tiền khởi nghiệp thông qua các nhiệm vụ, các tương tác với thế giới game như câu cá, bắt bọ, mở tiệc tùng tại gia để giao lưu và làm quen những người bạn mới. Ngoài ra, bạn còn có thể tham gia hơn 20 trò chơi lớn nhỏ khác nhau chỉ gói gọn trong một ứng dụng. Sau khi được "Kỳ lân công nghệ" VNG "chuyển nhà" về Việt Nam kể từ ngày 30/6/2022, với tên gọi chính thức là Play Together VNG. Tựa game đã thu hút được hơn 10 triệu lượt tải về, chiếm giữ vị trí top đầu BXH App Store và Google Play chỉ sau 2 tháng.

Play Together VNG nhận thấy được xu thế hiện đại chung khi tất cả chúng ta đang phải gồng gánh trên lưng một sức ép vô hình đến từ các khía cạnh của đời sống và điều ấy thôi thúc chính bản thân ta "bơi" vào công việc, học tập, giải trí, thể thao cùng vô số những đầu mục công việc khác. Dần dà ta quên mất cho bản thân một ngày để nghỉ ngơi chỉ để không bị bỏ lỡ bất cứ thứ gì. Vì vậy, Play Together VNG khởi động chiến dịch Sạc để Start với một ý nghĩa lớn: sạc năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Nhằm lan tỏa rộng rãi thông điệp "sạc" lại năng lượng, Play Together VNG đã khiến người hâm mộ thỏa lòng mong đợi khi công bố hợp tác với một trong những gương mặt hot nhất thời điểm hiện tại, nam ca sĩ MONO - "Tân binh khủng long Vpop" và cũng là một Gen Z đầy nhiệt huyết và cá tính của làng nhạc Việt. Với thông điệp Sạc để Start, sự trẻ trung năng động của MONO chính là chất xúc tác để kết nối tất cả mọi người với nhau và tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho cộng đồng, đặc biệt là người chơi Play Together VNG.

Play Together x MONO: Sạc để Start hứa hẹn là một sân chơi sôi động, lành mạnh với thông điệp về sức khỏe tinh thần sau những căng thẳng hàng ngày, thúc đẩy mọi người tìm đến những niềm vui trong cuộc sống. Còn chần chờ gì nữa mà không theo chân MONO sạc lại năng lượng để sẵn sàng cho một hành trình mới nào!



