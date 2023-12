Mono Talk gây tiếng vang lớn khi ra mắt Bộ sưu tập mùa Lễ hội tại khách sạn 5 sao

Ngày 11/12 vừa qua, thương hiệu thời trang Việt - Mono Talk đã tổ chức buổi tiệc tối thân mật mang tên "Friendsgiving Dinner" tại không gian private The Hudson Room - thuộc Khách sạn Capella Hanoi, đánh dấu sự ra mắt bộ sưu tập mới mang tên "Friendsgiving". Buổi tiệc có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang Hà Thành cũng như các khách hàng VIP của thương hiệu - họ khoác trên mình những bộ cánh trong BST "Friendsgiving" và hòa mình vào điệu nhạc Swing du dương như những New Yorker thực thụ.

Buổi tiệc tối mang hơi thở cổ điển và phóng khoáng như những bữa tiệc thân mật của tầng lớp thượng lưu trong thế kỷ trước của thành phố New York phồn hoa tại Nhà hàng The Hudson Room thuộc rooftop của khách sạn Capella - phong cách thiết kế Art Deco lấy cảm hứng từ kiến trúc New York trong thập kỷ hoàng kim đã mang tới chính xác không khí mà bữa tiệc hướng tới.

Khách mời đã được chìm đắm trong âm hưởng sang trọng và tinh tế với gam đèn ấm, nhạc jazz cùng những món ăn cao cấp. Để tối ưu trải nghiệm thẩm mỹ trên bàn ăn, Mono Talk đã kết hợp cùng thương hiệu hoa Ribbon Florist để đem tới một bữa tiệc duy mỹ, thỏa mãn 5 giác quan cho người tham dự. Với bàn ăn được trang trí một cách tinh tế, sử dụng các loại hoa tông màu lễ hội cùng các loại trái cây và nến, tất cả hòa quyện tạo ra một trải nghiệm trọn vẹn và không gian tràn ngập tiếng cười bên những câu chuyện thân mật của các vị khách.

Trong không khí tiệc đậm chất nghệ thuật, Mono Talk đã giới thiệu tới khách mời những item thuộc BST mùa Lễ hội. Bộ sưu tập "Friendsgiving" của Mono Talk lấy cảm hứng từ những bữa tiệc cuối năm, nơi mà những kí ức ấn tượng và ấm áp được tạo ra bên cạnh bạn bè và người thân yêu. Mono Talk đã tận dụng nguồn cảm hứng này để thiết kế ra những bộ trang phục bắt mắt nhưng tối giản và thoải mái, phản ánh tinh thần thân mật và gần gũi của mùa lễ hội.

Đỗ Hoàng Linh Chi - founder của Mono Talk chia sẻ: "Không chỉ lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái cổ điển đang dạo bước trên con đường lễ hội tấp nập của thủ đô nước Mỹ, mà còn là các khách hàng thân thiết từ lâu của thương hiệu - những cô gái thời thượng, luôn theo đuổi phong cách laid-back nhưng không kém phần sang trọng, kín đáo chính là nguồn sáng tạo lớn nhất của BST lần này". Chính vì vậy, buổi tiệc "Friendsgiving Dinner" không chỉ là dịp để ra mắt bộ sưu tập mới mà còn là nơi quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới thời trang Hà Nội. Các khách mời đặc biệt như Trịnh Thu Hường, An Toe, Cilly Nguyễn, Xì Trum, Hà Vy,... cùng nhiều cái tên khác đã có mặt để chia sẻ niềm vui và sự hân hoan với Mono Talk. Ngoài ra, buổi tiệc cũng chào đón sự tham gia của nhiều khách hàng VIP của nhãn hàng, đồng thời là dịp để thương hiệu gặp gỡ và tạo mối liên kết sâu rộng với cộng đồng thân thiết của mình.

Bộ sưu tập "Friendsgiving" của Mono Talk không chỉ là sự kết hợp tinh tế của màu sắc và kiểu dáng mà còn là biểu tượng của sự chia sẻ và kết nối trong mùa lễ hội. Mono Talk hi vọng rằng bộ sưu tập "Friendsgiving" sẽ trở thành nguồn cảm hứng thanh lịch và tinh tế cho khách hàng, giúp họ thể hiện phong cách và tinh thần lễ hội của mình vào những dịp quan trọng cuối năm.

Về Mono Talk

Mono Talk là một thương hiệu dành cho phụ nữ. Lấy cảm hứng từ cuộc sống và nhu cầu của phụ nữ làm việc ở đô thị, với tôn chỉ là mang tới cho bạn một tủ đồ bạn có thể luôn mặc và yêu mến theo thời gian. BST "Friendsgiving" được lấy cảm hứng từ những buổi tiệc thân mật cuối năm cùng người thân yêu, gồm nhiều thiết kế váy dạ hội tối giản và set đồ thanh lịch với màu sắc đen, đỏ, trắng và chất liệu sequin lấp lánh. Tinh tế và quyến rũ, Mono Talk tiếp tục là người bạn đồng hành cùng phụ nữ hiện đại, với sự kết hợp độc đáo và sang trọng trong từng chi tiết.