7/8/2022 cũng là cột mốc đáng nhớ nhất của MONO cho đến thời điểm hiện tại. Nam ca sĩ cho biết: "Nghĩ lại về ngày đầu debut, mình vẫn còn nguyên cảm giác hồi hộp, xúc động xen lẫn tự hào. Tất cả công sức, hy vọng của mình và cả ekip sau gần 2 năm ấp ủ cuối cùng cũng được trình làng. Năm 2022, MONO tròn 22 tuổi, ra mắt album 22 và nhận được sự ủng hộ từ khán giả, đó vừa là 'thành tựu' nho nhỏ trên hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc, vừa là động lực để mình không ngừng cố gắng".

Tham gia hoạt động trong giới giải trí, MONO đã được đặt ngay vào tâm điểm dư luận. Người ta dõi theo từng đường đi nước bước của nam ca sĩ với rất nhiều kỳ vọng xen lẫn hoài nghi. Đáp lại, MONO đã cho ra mắt hẳn 1 album mang tên 22 với 11 track, 8 bài hát - điều mà chưa một tân binh nào trước đó của Vpop đủ can đảm để thực hiện khi mới bắt đầu sự nghiệp.

Album 22 ngay sau đó đã nhận về nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn công chúng về tư duy âm nhạc, ca từ cùng sự kết hợp đa dạng màu sắc trong cùng một album. Tuy nhiên, MV chủ đề "Quên Anh Đi" lại chưa thực sự bùng nổ đúng như kỳ vọng.

"Nút thắt" đã được tháo gỡ khi MONO hát live ca khúc Waiting For You tại một câu lạc bộ ở TP.HCM. Màn trình diễn cực viral trong đêm đó được ví như quả cầu tuyết lăn xuống từ trên đỉnh đồi: tốc độ lao xuống ngày càng nhanh, khối tuyết ngày càng khổng lồ vượt xa gấp hàng trăm lần ban đầu. Và đó cũng là lúc cái tên MONO vụt sáng, vươn lên "càn quét" khắp nơi từ mạng xã hội, các BXH âm nhạc cho đến những sự kiện giải trí quy mô lớn. Có thời điểm, bản audio của Waiting For You còn vươn lên top trending toàn cầu.

Đáng chú ý, khi những ngôi sao hàng đầu quốc tế như Taylor Swift trở lại với album Midnights hay "quái vật nhạc số" BlackPink "phủ hồng" gần như toàn bộ các BXH với album Born Pink, người ta vẫn bắt gặp Waiting For You "một mình một cõi" trụ vững trong top 10. Khi hai "cơn bão" qua đi, Waiting For You tiếp tục tiến lên giữ vững vị trí đầu bảng Spotify và Apple Music Việt Nam trong nhiều tuần lễ liền.

"Đối với người nghệ sĩ, trăm nghìn giải thưởng cũng không bằng tình yêu thương, sự ủng hộ của khán giả dành cho mình. MONO may mắn nhận được những tình cảm đó khi mới 'chân ướt chân ráo' vào nghề nên lại càng trân trọng. Nói đến ca khúc Waiting For You, nhiều người cũng hỏi mình rằng liệu có phải do vũ điệu lắc hông, hay những màn "ú òa" trên sân khấu đã khiến ca khúc trở nên viral hơn không? Mình nghĩ đó chỉ là một phần, phần còn lại là nhờ anh Onionn đã tạo nên bản phối rất hay, rất bắt tai. Cảm ơn anh Onionn rất nhiều!" - MONO chia sẻ về bản hit Waiting For You.

Chưa hết, MONO đang dần định hình thành một "fashion icon" của thế hệ mới với phong cách "cân" từ streetstyle cho đến các thương hiệu xa xỉ. Phong cách của MONO luôn biến đổi không ngừng, phù hợp với mọi dự án, sự kiện, thậm chí đã không dưới một lần nam ca sĩ đã trở thành "trendsetter". Chính nhờ sức hút "khủng khiếp" từ sân khấu live Waiting For You đã khiến phong cách tanktop đầy khỏe khoắn được thịnh hành trong cộng đồng Gen Z. "Đã là người hoạt động nghệ thuật nên MONO chắc chắn sẽ muốn mang đến cho khán giả nhiều màu sắc khác nhau kể cả trong âm nhạc lẫn phong cách. Tuy nhiều màu sắc nhưng các màu sẽ không hòa trộn vào nhau mà sẽ là từng mảng màu riêng biệt phù hợp với mình, với xã hội và thị hiếu khán giả. Đứng trước những tranh cãi hay những bình luận tiêu cực về mình, MONO tiếp thu và chắt lọc những góp ý của khán giả và hoàn thiện từng ngày".

MONO đã có màn debut trọn vẹn với vô vàn những khoảnh khắc đã đưa anh chàng từ tân binh "chân ướt chân ráo" vụt sáng để trở thành một trong những nghệ sĩ Gen Z thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ là một ca sĩ tài năng, MONO trên hết vẫn là một chàng trai ở tuổi đôi mươi với những sở thích trẻ trung, phóng khoáng.

Mới đây, MONO đã có những chia sẻ đầu tiên về sở thích rất đặc biệt của mình vào những lúc muốn tìm kiếm nguồn năng lượng, cảm hứng mới: "Mình thích thưởng thức những ngụm bia Tuborg mát lạnh với bạn bè thân thiết và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui. Đó là khoảng thời gian MONO thư giãn hoàn toàn sau những ngày làm việc. Với MONO, Tuborg là thương hiệu bia của giới trẻ khi luôn xuất hiện ở những cuộc vui hay các sự kiện âm nhạc sôi động. Tuborg cũng đồng thời đại diện cho tinh thần năng động, phóng khoáng, cởi mở với những điều mới".

Tuborg là dòng bia lager với hương vị đậm vừa, đắng nhẹ ở hậu vị, được nấu bằng kỹ thuật lên men chìm 143 năm tuổi cùng men bia tinh khiết đặc trưng. Với hương hoa bia và vị lúa mạch đậm đà được chắt lọc từ những nguyên liệu thượng hạng, Tuborg hứa hẹn mang tới cho người dùng trải nghiệm nâng ly đầy sảng khoái, sẵn sàng cho cuộc vui bùng nổ.

Là thương hiệu với lịch sử phát triển lên đến 143 năm, nhưng tinh thần của Tuborg vẫn luôn tươi mới hơn bao giờ hết. Tới thời điểm hiện tại, Tuborg là một trong số những thương hiệu bia được ưa chuộng trên thế giới, và hiện đang là thương hiệu bia tiên phong tại Việt Nam sử dụng nắp giật cho sản phẩm của mình. Chiếc nắp giật không chỉ giúp giữ vị bia luôn tươi ngon mà còn chinh phục người dùng bằng trải nghiệm "giật nắp" chai thú vị, từ đó, xúc tác cho những khoảnh khắc nâng ly càng thêm đáng nhớ.

Hơn cả một vị bia thượng hạng, Tuborg còn đại diện cho lối sống cởi mở, sẵn sàng khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Trong chiến dịch lần này, Tuborg đã "bắt tay" với MONO lan tỏa thông điệp "Sống mở, không bỏ lỡ", truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam sống hết mình, không ngần ngại, cởi mở đón nhận những trải nghiệm mới.





Ông Onno Rombouts - Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: "Tuborg là một thương hiệu trẻ trung với tinh thần luôn tiến về phía trước, hiện Tuborg đang có mặt tại hơn 80 quốc gia trên toàn cầu và cực kỳ thành công ở Châu Á. Với những nỗ lực để mở rộng tại thị trường Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng sẽ thành công chinh phục được người dùng trẻ với những dòng sản phẩm của mình".

Ông Branimir Bratanov - Giám đốc cấp cao Marketing của Carlsberg Việt Nam cho biết thêm: "Tuborg là thức uống dành riêng cho giới trẻ với vị bia sảng khoái, cao cấp mà ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức. Chiếc nắp giật độc đáo giúp việc thưởng bia thêm phần thú vị, đồng thời tạo nên nét đặc trưng của Tuborg cũng như xúc tác cho mọi khoảnh khắc nâng ly thêm bất ngờ và đáng nhớ. Qua sự kiện ra mắt lần này, Tuborg muốn truyền tải nguồn năng lượng tươi mới, tích cực không chỉ tới người tiêu dùng, mà còn góp phần 'đánh thức' sự sôi động của thành phố theo đúng phong cách của Tuborg".

Và cũng đánh dấu chiến dịch đầy cảm hứng trẻ này, Tuborg đã chính thức công bố nam ca sĩ trẻ MONO sẽ đồng hành với vai trò Gương mặt đại diện thương hiệu. Thông tin trên khiến cộng đồng người hâm mộ nói riêng và khán giả đại chúng nói chung vô cùng hào hứng khi được nhìn thấy MONO trên một cương vị mới.

Chia sẻ về vai trò đại sứ thương hiệu của Tuborg, MONO cho biết: "Bản thân mình và Tuborg có nhiều điểm đồng điệu. Mình luôn muốn thử sức với cái mới và cháy hết mình cho đam mê âm nhạc. Còn Tuborg như một người bạn đồng hành luôn thấu hiểu, không ngừng mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời và những cuộc vui cực chất".

Có lẽ cũng đã khá nhiều năm trôi qua, Vpop mới lại chứng kiến một "tân binh khủng long", chuyên nghiệp và gây ấn tượng mạnh gần như về mọi mặt như MONO. Bước sang năm 2023, MONO vẫn tiếp tục là một trong những cái tên "đắt show", điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của nam ca sĩ.

Hiện tại, anh chàng đang ở giai đoạn "sạc năng lượng" để có thể viết nên một năm 2023 bùng nổ hơn nữa. Nam ca sĩ cho biết: "Tân binh MONO sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất để xứng đáng với tình yêu và sự ủng hộ của khán giả đã dành cho mình. MONO và ekip cũng đã chuẩn bị kế hoạch trong 3 năm tới với những sản phẩm đã được ấn định thời gian ra mắt. Hãy cùng lắng nghe, chia sẻ và lan tỏa là tinh thần mà MONO muốn gửi gắm thông qua sản phẩm âm nhạc sắp tới nhé!".

