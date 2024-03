Món bơ già dừa non của Katinat có gì đặc biệt mà du khách nước ngoài tấm tắc khen ngợi?

Nhắc đến những loại đồ uống tại Việt Nam khiến du khách nước ngoài “mê như điếu đổ” chắc chắn không thể thiếu cà phê Việt. Tuy nhiên ngoài đồ uống “signature” đó thì khách Tây cũng “chấm” nhiều thức uống độc đáo khác nhau tại các thương hiệu đồ uống Việt Nam. Những ngày trở lại đây, Katinat - thương hiệu quen thuộc của giới trẻ bỗng được du khách quốc tế quan tâm hơn bao giờ hết bởi món “bơ già dừa non” khiến đồ uống này gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội.

Khách Tây yêu thích món bơ già dừa non của Katinat. (Ảnh:@taberu_nomu3, @amble.store)

Cùng khám phá xem bơ già dừa non của Katinat có sức hút hấp dẫn thế nào mà chinh phục vị giác của nhiều khách Tây vậy nhé.



Món "bơ già dừa non" của Katinat có gì đặc biệt?

 Giao diện: bắt mắt, như phiên bản nâng cấp của "sinh tố bơ" vỉa hè 

Là thương hiệu cà phê được lòng giới trẻ bởi phong cách trẻ trung cùng menu đồ uống đa dạng. Các loại đồ uống ở Katinat có thể phục vụ cho số đông khách hàng đại trà bên cạnh đó vẫn có những điểm nhấn đặc trưng là giao diện đẹp. Với bơ già dừa non cũng vậy, đồ uống này được dân tình ví như bản nâng cấp cho ly "sinh tố bơ" vỉa hè. Nếu được đựng trong cốc nhựa thực khách sẽ dễ dàng quan sát được màu sắc nổi bật với màu xanh của bơ cùng màu trắng của sữa dừa. Bên cạnh đó bên trên cùng sẽ được trang trí thêm một chút hạt mầm điều. Tổng thể tạo nên một loại đồ uống khá bắt mắt.

Hương vị: thơm, không quá ngọt tuy nhiên uống nhiều dễ ngán

Ngay trong tên gọi của đồ uống đã nêu đủ những nguyên liệu chính cho ly đồ uống này rồi. Hương vị của bơ hòa quyện cùng với hương vị của dừa. Rõ ràng không phải những nguyên liệu mới lạ nhưng Katinat vẫn rất thành công trong việc đưa chúng kết hợp lại với nhau. Katinat cũng hướng dẫn sử dụng thức uống này: Đầu tiên khuấy cho bơ và dừa quyện với nhau, tiếp theo là nếm thử lớp hạt mầm điều rang giòn cuối cùng là hút một ngụm lớn với cả bơ, dừa và hạt mầm điều.

Bên trên lớp bơ mịn được rắc hạt mầm điều rang.

Và khi trải nghiệm ngụm đầu tiên, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy vị béo của bơ và sữa dừa khi quyện với nhau thêm vào đó là lớp topping điều bùi bùi. Với mùi bơ thơm béo có thể nói bơ già dừa non rất phù hợp với khẩu vị của du khách quốc tế. Đối với người Việt thì hương vị của bơ dừa lại không quá đặc biệt, điểm cộng cho món đồ uống này là không quá ngọt tuy nhiên phần đá khá nhiều dễ khiến món trở nên loãng. Nhìn chung bơ già dừa non khá ngon tuy nhiên nên dùng size nhỏ vì thưởng thức nhiều rất dễ có cảm giác ngấy.







Phần bơ, sữa dừa non cùng hạt mầm điều kết hợp tạo nên món đồ uống thơm, béo.

Giá cả: 69.000 đồng/cốc, ngang với cái thương hiệu có cùng phân khúc

Hiện tại món bơ già dừa non của Katinat có giá 55.000 đồng/size nhỏ và 69.000 đồng/cốc size lơn. Mức giá này có cùng phân khúc với một số thương hiệu trà, cà phê nổi tiếng khác như The Coffee House, Highlands Coffee, Phúc Long, Cộng Cà Phê,… Do vậy phần giá cả có thể cạnh tranh với các đối thủ "đáng gờm" khác.

So với các loại đồ uống signature của Katinat thì bơ già dừa non không quá đặc bệt. Dù đã ra mắt được một thời gian thế nhưng hiện nay bơ già dừa non bỗng nhiên được viral trở lại khiến rất nhiều người không khỏi tò mò. Với sự thích thú của những vị khách người nước ngoài chắc hẳn trong thời gian tới Katinat và bơ già dừa non sẽ còn tiếp tục được du khách quốc tế quan tâm và tìm đến trải nghiệm.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!