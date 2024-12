Món ăn Việt Nam "thần kỳ" có thể khiến vị khách Tây khỏi cả bệnh đau họng sau khi ăn?

Những ngày gần đây, thời tiết ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đã lạnh hơn hẳn. Thời tiết này cũng khiến cho không ít người bị đau họng hoặc ho hắng nhẹ. Trước tình trạng đó, một anh chàng Tây đã được rủ đi ăn một món ăn rất "thần kỳ", có thể giúp ảnh khỏi luôn bệnh đau họng sau khi ăn. Và món ăn đó chính là... bún bò.

Cụ thể, trong video được anh chàng TikToker Will in Việt Nam chia sẻ, khi thấy anh bị đau họng, một người bạn đã rủ đi ăn bún bò. Nghe tới tên món ăn này, ánh mắt của Will lập tức trở nên rạng rỡ. Có lẽ anh cực kỳ mê bún bò nói riêng và ẩm thực Việt nói chung.

Khi được dẫn tới quán bún bò, anh chàng Tây này lập tức đắm chìm vào hương vị của bát bún bò. Anh tập trung ăn tới nỗi không hề để ý tới xung quanh.

Sau khi đã ăn sạch sẽ bát bún bò "siêu to khổng lồ", Will được người bạn hỏi lại rằng còn thấy đau họng không. Lúc này, anh chàng Tây lập tức làm ngay một động tác và biểu cảm trên gương mặt rằng anh có thể "khạc ra lửa". Điều này khiến cho cư dân mạng không khỏi bật cười trước sự hài hước của vị khách Tây, đồng thời cũng ngầm hiểu rằng anh không còn thấy đau họng nữa.

Tất nhiên, có thể dễ dàng đoán được rằng việc ăn một bát bún bò xong có thể khỏi bệnh đau họng chỉ là đùa mà thôi. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong thời tiết lạnh giá của mùa đông Hà Nội, được ăn một bát bún bò hoặc một món ăn nóng hổi nào đó, lại có thêm chút gia vị giữ ấm như ớt thì cảm giác đau họng cũng sẽ giảm đi phần nào. Cơ thể ấm lên sau khi ăn cũng sẽ góp phần giúp bệnh nhanh khỏi hơn.

Không chỉ có anh chàng Will này, có rất nhiều vị khách quốc tế đến Việt Nam cũng có niềm đam mê đặc biệt đối với món bún bò. Đây cũng là món ăn được nhiều người Việt yêu thích, thậm chí có người còn mê tới nỗi có thể ăn mỗi ngày. Trên mạng xã hội cũng liên tục có những bài viết với chủ đề về "đạo bún bò" (những người cực mê và nghiện bún bò), thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

(Nguồn: TikTok @willinvietnam)

Châu Anh