Môi trường ngoại khóa sôi động: Lựa chọn rực rỡ của Gen Z tại HUTECH

Với tinh thần không ngừng mang đến những trải nghiệm ngoại khóa giá trị cho sinh viên, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) - một trường đại học Gen Z điển hình - chính là lựa chọn phù hợp để bạn có một thời sinh viên rực rỡ với môi trường ngoại khóa sôi động.

Sinh viên HUTECH trải nghiệm môi trường ngoại khóa năng động

Từ câu lạc bộ đến sân chơi "khủng", ai bảo ngoại khóa học thuật là nhàm chán?

Nhắc đến học thuật, ấn tượng thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là... sợ hãi: Học trong lớp đủ rồi còn gì! Nhưng thật ra thì ở đại học, việc học không chỉ gắn với sách vở giáo trình. Ngoại khóa học thuật sôi động hơn bạn nghĩ rất nhiều!

Chẳng hạn, với CLB G.U.Ts (ngành Quan hệ công chúng), hoạt động câu lạc bộ là tổ chức hội thảo chuyên ngành, tham gia tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp, truyền thông cho các sự kiện sinh viên. Hay ở CLB We Are One (ngành Nhà hàng - Khách sạn), các bạn phối hợp với các hiệp hội từ Hoa Kỳ tổ chức các sân chơi ẩm thực cao cấp; CLB Kiến trúc - Nội thất sinh hoạt chuyên đề, tham quan công trình thực tế,... Hoạt động câu lạc bộ cũng giúp tăng cường kỹ năng mềm như tổ chức, điều phối, quản lý công việc cho sinh viên.

CLB Kiến trúc - Nội thất HUTECH trong một chuyến tham quan thực tế

Các sân chơi học thuật lại hấp dẫn theo cách khác - với các doanh nghiệp uy tín đồng hành. Đó có thể là Hội thi tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin với sự "hậu thuẫn" của FPT Software, Fujinet Systems hay Hội Tin học TP.HCM; cuộc thi khởi nghiệp HUTECH Startup Wings với Startup Vietnam Foundation;... Dù chọn ngành nào trong số gần 60 ngành tại trường hiện nay, sinh viên cũng có thể tìm thấy môi trường ngoại khóa hợp chuyên môn.

Văn nghệ - thể thao đa dạng, "tài lẻ" không lo thiếu đất diễn

Hoạt động ngoại khóa được yêu thích nhất hẳn là đây! Các câu lạc bộ hay cuộc thi văn nghệ - thể thao chính là nơi bạn thỏa sức theo đuổi sở thích, phát triển tài năng và khẳng định bản thân, để tự tin rằng mình "luôn có thể".

Chẳng hạn, với phong trào văn nghệ, HUTECH mang đến cho sinh viên một Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật gồm loạt CLB Thanh nhạc, MC, Model, Guitar, Diễn xuất... do những giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm làm nghề dẫn dắt. Team mê thể thao cũng chẳng hề kém cạnh với CLB Bóng rổ, Bóng chuyền, Cầu lông, Vovinam, Akido, Võ cổ truyền...

Các sân chơi thể thao sôi nổi - điểm hẹn cho team "vận động viên" HUTECH

Luyện tập thường xuyên và mong muốn thử sức trên biển lớn, sinh viên HUTECH có những sân chơi hoành tráng. Nổi bật là Miss HUTECH và HUTECH’s Talent, được tổ chức theo format chuyên nghiệp, dàn cố vấn tên tuổi - như với Miss HUTECH 2021 vừa qua là Á hậu Kim Duyên, MC Quỳnh Hoa... Dàn tài năng thể thao có thể thử sức với HUTECH Games hay những giải Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ mở rộng có quy mô toàn thành. "Dấn thân" vào một cuộc thi, nghĩa là bạn đã cho mình thêm một cơ hội khám phá chính mình và biết đâu, bạn sẽ tìm thấy mình ở một phiên bản khác - tự tin hơn, bản lĩnh hơn.

Mỗi cuộc thi năng khiếu là một cơ hội để sinh viên khám phá chính mình

Giao lưu quốc tế thường xuyên, sẵn sàng thành công dân toàn cầu

Trong thế giới toàn cầu hóa, những trải nghiệm hội nhập ngay trong trường đại học tạo nên lợi thế đáng kể. Nhưng hội nhập không chỉ có khả năng tiếng Anh vốn được đào tạo chính khóa, sinh viên HUTECH còn có dịp gặp gỡ, kết nối với bạn bè quốc tế ngay tại trường.

Hoạt động giao lưu quốc tế giúp phát triển tiếng Anh và kỹ năng hội nhập

Qua các hoạt động giao lưu với các trường đại học từ Hoa Kỳ (ĐH Lincoln), Pháp (ĐH Cergy Paris), Hà Lan (ĐH Avans), Đan Mạch (ĐH Dania, ĐH VIA-TEKO), Nhật Bản (ĐH K.IT, ĐH Josai, ĐH Hosei), Hàn Quốc (ĐH Honam)... sinh viên có thể giao lưu biểu diễn nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa nước bạn, hợp tác thực hiện dự án, cùng học tập và làm việc trong các học kỳ trao đổi... để trau dồi bản lĩnh công dân toàn cầu. Chính thức trở lại sau dịch Covid-19, các chương trình giao lưu quốc tế tại HUTECH đã sẵn sàng chờ đón sinh viên.

HUTECH cũng mang đến các chương trình Cử nhân Quốc tế và mô hình đại học đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục của Nhật Bản, Hàn Quốc, tạo cho sinh viên cơ hội học tập chuyên môn kết hợp với ngoại ngữ, cơ hội học bổng và nhất là làm việc ở nước ngoài.

