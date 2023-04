Mỗi tháng nhuộm tóc 1 lần, 10 năm sau cô gái mắc bệnh xơ gan: 4 lưu ý khi nhuộm tóc để bảo vệ sức khỏe

"Năm tôi khoảng 22 tuổi, không biết do làm việc nhiều hay sao mà tóc bắt đầu bạc, nên tôi đến tiệm cắt tóc gần nhà để nhuộm tóc thường xuyên, cố gắng che đi những sợi tóc bạc này...", cô Hoàng chia sẻ. Càng lớn tuổi, tóc bạc trên đầu ngày càng nhiều, cô Hoàng lại là người yêu cái đẹp, từ việc trước kia đi cắt tóc ba tháng một lần, cô dần đến tiệm làm tóc mỗi tháng một lần để nhuộm lại tóc đen, và cô đã kiên trì với việc này đến nay được 10 năm.



Tuy nhiên, những bất thường dần xuất hiện trong cơ thể cô cách đây vài tháng khiến cô Hoàng hết sức băn khoăn. Bắt đầu từ khoảng tháng 1/2023, các đồng nghiệp nhận thấy da của cô Hoàng trở nên tái nhợt và đề nghị cô đến bệnh viện để kiểm tra nhưng lúc đó cô xem nhẹ điều này, và không đi khám.

Sau đó, khi nhìn vào gương sau khi nhuộm tóc, cô Hoàng nhận ra rằng đôi mắt của mình dường như cũng đã chuyển sang màu vàng... Nghĩ đến một số bài báo khoa học mà cô đã đọc trước đây, cô Hoàng có linh cảm xấu trong lòng. Sau khi đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói rằng cô đã đến quá muộn, và kết quả kiểm tra cuối cùng cho thấy cô bị xơ gan.

Tìm hiểu bệnh sử, bác sĩ biết rằng cô Hoàng mỗi tháng đi nhuộm tóc 1 lần trong suốt 10 năm qua và nghi ngờ rằng bệnh xơ gan của cô không thể tách rời với việc nhuộm tóc thường xuyên như vậy.



Nhuộm tóc có thể hại gan?

Có 3 loại nhuộm tóc chính là nhuộm tóc tạm thời, nhuộm bán vĩnh viễn và nhuộm tóc vĩnh viễn, trong đó nhuộm tóc vĩnh viễn là phổ biến nhất.

Nhuộm tóc cần trải qua các quá trình hóa học phức tạp như phản ứng oxy hóa và phản ứng ghép đôi, các hợp chất do phản ứng hóa học tạo ra sẽ gây hại cho cơ thể con người, bao gồm cả tổn thương gan, tức là tổn thương gan do thuốc. Hiện nay, một số thành phần trong thuốc nhuộm tóc đã được xác nhận là gây tổn thương gan do thuốc.

Nhưng điều này không có nghĩa là "nhuộm tóc = tổn thương gan", nó còn liên quan đến tần suất nhuộm tóc. Nguyên nhân khiến cô Hoàng bị xơ gan chủ yếu là do cô nhuộm tóc quá thường xuyên, nếu dùng thuốc nhuộm kém chất lượng sẽ gây tổn thương thêm cho gan.

Tác hại của việc nhuộm tóc quá thường xuyên?

Thuốc nhuộm tóc có thể dẫn đến các bệnh sau:

- Dị ứng da: Các hóa chất có trong thuốc nhuộm tóc, chẳng hạn như amoniac và anilin, có thể gây ra các phản ứng dị ứng trên da, bao gồm ngứa, mẩn đỏ, sưng tấy và phát ban.

- Viêm da đầu: Các chất hóa học trong thuốc nhuộm tóc có thể gây kích ứng và tổn thương da đầu, gây viêm da đầu bao gồm ngứa da đầu, bong vảy, viêm nhiễm…

- Tác dụng độc hại: Một số hóa chất có trong thuốc nhuộm tóc, chẳng hạn như anilin, có khả năng gây độc cho các cơ quan nội tạng của cơ thể, chẳng hạn như gan và thận.

Vì vậy, nên tiến hành kiểm tra da trước khi nhuộm tóc, lựa chọn sản phẩm nhuộm tóc phù hợp, tránh nhuộm tóc thường xuyên, tránh bôi thuốc nhuộm lên vùng dị ứng hoặc vết thương. Nếu có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, bạn nên đi khám để được tư vấn kịp thời để bảo vệ sức khỏe.

4 lưu ý khi nhuộm tóc để bảo vệ sức khỏe

- Xem thành phần thuốc nhuộm tóc

Trước hết, bạn cần kiểm tra thành phần của thuốc nhuộm tóc xem có chứa các hóa chất độc hại như p-phenylenediamine và axit amin hay không. Nếu không phải tất cả các thành phần được liệt kê trong danh sách thành phần, tốt nhất bạn nên chọn một nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc khác.

- Chọn thuốc nhuộm tóc có thương hiệu uy tín

Trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc, chúng ta có thể chọn những nhãn hiệu có uy tín và chất lượng tốt. Bạn có thể tham khảo thêm các đánh giá về nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc và đánh giá của người dùng để lựa chọn nhãn hiệu thuốc nhuộm tóc đáng tin cậy.

- Chọn thuốc nhuộm tóc có thành phần tự nhiên

Chúng ta cũng có thể chọn những sản phẩm có chứa thành phần tự nhiên trong thuốc nhuộm tóc, chẳng hạn như thuốc nhuộm tóc thực vật. Những loại thuốc nhuộm tóc này không chỉ thân thiện với sức khỏe mà còn thân thiện với môi trường.

- Chú ý đến những người bị dị ứng

Đối với những người dễ bị dị ứng thì nên chọn những loại thuốc nhuộm tóc ít kích ứng, ít gây dị ứng. Kiểm tra độ nhạy có thể được thực hiện trên các bộ phận không dễ thấy của cơ thể trước để tránh thiệt hại không cần thiết.

Ngoài ra, trước khi nhuộm tóc, để tránh làm tổn thương trực tiếp đến da đầu do thuốc nhuộm tóc gây ra, chúng ta nên thoa một lớp kem dưỡng lên tóc để tránh những tác hại xấu do nhuộm tóc gây ra.

Sau khi nhuộm tóc, bạn nhớ gội đầu sạch sẽ kịp thời, sau khi tóc tiếp xúc với thuốc nhuộm có thể ngâm trong nước nhuộm vài giờ. Thuốc nhuộm tóc lưu lại trên tóc càng lâu thì càng gây hại cho cơ thể chúng ta. Không nên nhuộm tóc quá 2 lần một năm. Việc nhuộm tóc thường xuyên sẽ chỉ khiến cơ thể con người bị rối loạn, càng có hại cho sức khỏe.



