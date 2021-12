"Mối quan hệ mở" là ngoại tình văn minh hay chỉ đơn giản là... lăng nhăng?

Tập 1 của Trần Tình (Naked Love) đưa đến cho khán giả buổi tranh luận về một chủ đề được coi là rất hot hiện nay - "Mối quan hệ mở" (open relationship). Cái gọi là mối quan hệ mở không tuân theo chủ nghĩa một vợ một chồng truyền thống, cũng không đòi hỏi sự trung thành, chung thủy hay độc quyền tuyệt đối. Nói đúng hơn, nó xảy ra dựa trên cơ sở bình đẳng giữa hai người, một trong hai bên có thể gặp gỡ, đi chơi hay thậm chí QHTD với người khác nếu người còn lại biết và cho phép.

Không chỉ là trước kia mà ngay cả hiện tại, khái niệm này cũng gây ra khá nhiều tranh cãi. Có người cho rằng đây là quyền được lựa chọn, là... ngoại tình một cách văn mình, cũng có người cho rằng đó đơn giản là lăng nhăng.

01

Mối quan hệ mở là gì?

Trong Naked Love, host Quý Somsen đã đưa ra định nghĩa khái quát rằng: "Về cơ bản, mối quan hệ mở (open relationship) là mối quan hệ mà trong đó hai người cam kết với nhau và đồng thuận để có người thứ 3 bước vào mối quan hệ chung, vì bất cứ lý do gì, có thể là vì tình dục, có thể là vì cảm xúc".

Thật vậy, mối quan hệ mở là mối quan hệ thân mật không đơn lẻ. Hai bên trong mối quan hệ đều sẵn sàng duy trì mối quan hệ yêu đương/ hẹn hò/ vợ chồng nhưng họ không bị hạn chế bởi chế độ một vợ một chồng chính thống. Điều này có nghĩa là cả hai bên đều đồng ý tiếp tục mối quan hệ trong khi có thêm sự can thiệp của bên của thứ 3. Hơn nữa, mức độ mở hoàn toàn do nguyện vọng của hai bên quyết định. Một số chỉ cho phép nửa kia phát triển mối quan hệ với bên thứ 3 ở mức độ nhẹ như crush, nhớ nhung..., trong khi một số khác chấp nhận cho nửa kia hẹn hò, ôm hôn và "lên giường" với người thứ 3.

Nói một cách dễ hiểu, quan niệm giới tính hiện đại không ràng buộc được những người chọn mối quan hệ mở. Những người trong mối quan hệ mở không yêu cầu nửa kia của mình phải chung thủy tuyệt đối. Tiền đề cho việc này là cả hai phải trao đổi thẳng thắn mọi ý kiến, thông tin cũng như cách thức quan hệ với người khác, sao cho không vi phạm với mối quan hệ chính.

02

Tại sao chọn "mối quan hệ mở"?

Nam (28 tuổi)

Vì sự xuất hiện của người thứ 3, tôi đã chia tay cô gái mình hẹn hò suốt 4 năm. Từ sự phấn khích lúc đầu đến cảm giác tuyệt vọng sau đó, mỗi người trong chúng tôi đều không còn giữ được bình tĩnh. Sau khi tôi biết cô ấy lừa dối tôi, tôi đã tổn thương, đã nổi nóng với cô ấy bằng tất cả sự căm ghét và thù địch của mình. Nhưng không thể phủ nhận được rằng, tôi đã lừa dối cô ấy về thể xác còn cô ấy lừa dối tôi về tinh thần. Chúng tôi do thám và rồi lừa dối lẫn nhau.

Vì còn rất yêu đối phương nên cuối cùng chúng tôi liên lạc lại với nhau và thử tái hợp. Hậu tái hợp, chúng tôi đều cảm nhận được "bản chất" của chính mình, đó là không thể tập trung 100% vào đối phương trong một khoảng thời gian quá dài được. Vì vậy, chúng tôi đã thử một cách yêu mới, và đồng ý trung thực với nhau, không nói dối bất kì điều gì.

Chúng tôi đã thiết lập ranh giới rõ ràng, biết mình là ai và mình cần gì.

Ngừng hoang tưởng, ghen tuông và chiếm hữu, thôi cố gắng xác định và hạn chế lẫn nhau, thay vào đó, chúng tôi chọn để mối quan hệ này phát triển theo hướng có lợi.

Nữ (26 tuổi)

Tất cả chúng ta đều muốn có nhiều tự do hơn và nhiều mối quan hệ đa dạng hơn. Một nhà văn tôi yêu thích từng nói: Tình yêu là trò chơi thú vị nhất trên đời.

Trong trường hợp của tôi, tôi không đủ tin tưởng vào sự trưởng thành của cả hai chúng tôi, vì vậy tôi tìm đến mối quan hệ mở như một cách để thử thách mối quan hệ hiện tại. Tham gia vào thử thách này, tôi phải đối mặt với những cảm xúc và suy nghĩ ích kỷ, hèn nhát, u ám, tiêu cực, điều này giúp tôi hiểu rõ hơn những gì tôi cần.

Khi hai chúng tôi tiến hành mối quan hệ mở, mọi thứ giống như khám phá ra một châu lục mới vậy. Chúng tôi có tự do, chúng tôi chia sẻ với nhau sau khi khám phá xong xuôi và trở về nhà, sau đó chúng tôi ôm nhau, tiếp tục yêu nhau.

Đương nhiên, tôi hiểu mối quan hệ mở cũng có nghĩa là tôi phải chấp nhận chia sẻ sự thân mật của mình và người mình yêu với một người khác nữa. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin, nhưng nó sẽ mang lại cảm giác an toàn. Chúng tôi đã rút ra những nguyên tắc quan trọng nhất cho nhau: tình dục an toàn và bảo vệ bản thân.

Từ 2 ví dụ kể trên, không khó để nhận thấy đằng sau sự cởi mở là sự trung thực và đáng tin cậy. Còn đằng sau sự tự do là sự hạn chế và kiềm chế lớn hơn.

03

Mối quan hệ mở là sự cứu rỗi hay chỉ là chiếc lá dối lừa?

Quay trở lại với những chia sẻ trong Naked Love, có thể thấy Đoan Minh và Quang Lê đã đại diện cho chính 2 luồng ý kiến trái chiều thường gặp nhất khi đề cập đến mối quan hệ mở. Với Đoan Minh, tình yêu trong đó còn tồn tại sự ích kỷ. Bản thân cô nàng có tính sở hữu cao, nên ngay cả khi đồng thuận với đối phương thì trong đầu cô nàng vẫn sẽ xuất hiện định kiến rằng "người đó đụng vào người mình rồi còn đụng vào người khác, thà rằng chia tay cho xong". Đoan Minh không chấp nhận được sự lừa dối này.

Trong khi đó, với tư cách một chàng trai, Quang Lê lại cho rằng việc cảm nắng ai đó không vì lý do gì cả là hết sức bình thường. Ngay cả khi đang hết lòng hết dạ với mối quan hệ chính thì vẫn sẽ có lúc anh chàng muốn có những xúc cảm mới, những thú vui mới với một người mới. Miễn là cả hai thành thật với nhau thì mọi thứ đều ok. Thậm chí cũng theo anh chàng, mối quan hệ mở còn giúp mối quan hệ chính trở nên gắn kết nhau hơn, do cả hai đã trao đổi mọi thứ từ đầu, đã thành thật, vì thế độ tin tưởng giữa đôi bên gia tăng.

Có người nói: "Những mối quan hệ rộng mở chẳng qua là sự lăng nhăng trăng hoa mà người ta không thể kiểm soát, họ kiếm cái cớ để lừa dối một cách đường hoàng".

Nhưng nhà trị liệu hôn nhân Esther Perel tin rằng: "Yếu tố cốt lõi xây dựng lên một mối quan hệ mở còn đòi hỏi nhiều sự tin tưởng và trung thực giữa những người tham gia hơn cả mối quan hệ 1:1 thông thường. Bởi vì bước đầu tiên của một mối quan hệ mở là đưa ra các quy tắc: giữ an toàn cho nhau, không đưa bên thứ ba về nhà, chia sẻ thông tin hẹn hò, đồng bộ hóa suy nghĩ và trao đổi cảm xúc. Trong khi với mối quan hệ 1:1, một khi tôi lừa dối nghĩa là mối quan hệ của chúng tôi đổ vỡ".

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cá nhân trong mối quan hệ mở thường có khuynh hướng "chủ nghĩa cá nhân", họ chú ý nhiều hơn đến các giá trị cá nhân và kỹ năng giao tiếp của mình. Họ muốn mối quan hệ của mình được thử thách và họ muốn thúc đẩy bản thân đối mặt với cảm giác ghen tị, chiếm hữu hoặc ràng buộc, và rồi sử dụng những cảm xúc này để đạt được sự tự nhận thức cao hơn. Nó giống như cảm giác đau thông qua châm cứu, từ đó người ta hiểu được nhận thức của chính mình.

04

Muốn có mối quan hệ mở cần dựa trên những sự hỗ trợ nào?

Một người bạn nói với tôi: "Mối quan hệ mở là ung nhọt, mối quan hệ 1:1 mới là thứ đúng đắn. Không ai muốn chia sẻ người yêu/ vợ/ chồng của mình với người khác, bản thân ngoại tình cũng không thể chấp nhận được nửa kia của mình ngoại tình".

Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát quy mô toàn thế giới, tỷ lệ ngoại tình khi đang trong một mối quan hệ có thể lên đến 40%, chứng tỏ nó là hiện tượng hết sức phổ biến. Vậy phải làm gì nếu phát hiện nửa kia của mình ngoại tình?

1. Chia tay/ ly hôn. Không thể chịu được đối phương cũng không muốn thay đổi, vậy thì cho nhau lối đi riêng.

2. Bao dung, tha thứ. Một số người chỉ phạm sai lầm nhất thời chứ không thực sự thay lòng đổi dạ. Nếu người kia biết nhận lỗi một cách chân thành và khả năng thay đổi là có, vậy bạn có thể chọn cách cho nhau thêm một cơ hội.

3. Mối quan hệ mở. Hai người cùng đưa ra thỏa thuận đặc biệt, anh có thể có quan hệ với người khác và tôi cũng vậy nhưng chúng ta vẫn là một cặp.

Với lựa chọn thứ 3, có thể nhiều người sẽ nhăn mặt, thế thì đạo đức ở đâu, mặt mũi ở đâu, luân thường ở đâu? Trên thực tế, cái gọi là đạo đức thực chất là quy tắc ứng xử của hầu hết mọi người, và đôi khi nó chỉ mang tính quy ước. Chuẩn mực đạo đức bắt nguồn từ các giai đoạn xã hội, chúng sẽ thay đổi chứ không phải là tuyệt đối.

Ví dụ, 100 năm trước, nếu bạn không giữ được sự trong trắng của mình trước khi kết hôn, bạn sẽ bị coi như tội đồ. Còn hiện tại, 71% từng QHTD trước hôn nhân, và hành vi đó hoàn toàn không vi phạm đạo đức.

Vậy, một mối quan hệ mở cần dựa vào sự hỗ trợ nào?

1. Tìm hiểu nhu cầu của chính bạn

Trên thực tế, có những người không muốn xác nhận một mối quan hệ chính thức nào cả. Họ thích một mình nhưng vẫn thích trải nghiệm cảm giác yêu đương, giao du, bằng lòng với chuyện hẹn hò nhưng không muốn chịu cảm giác trách nhiệm ràng buộc. Phần lớn thời gian và sức lực của họ dành cho chăm sóc bản thân, theo đuổi sở thích tinh thần, du lịch hoặc sự nghiệp, tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, chính vì vậy, các mối quan hệ 1:1 cũng không nằm trong danh sách ưu tiên của họ. việc giáo dục con cái, theo đuổi tinh thần, du lịch hoặc sự nghiệp.

2. Học cách thương lượng

Đàm phán là một trong những bước quan trọng nhất để khám phá các mối quan hệ mở. Trong mối quan hệ này, trạng thái tốt nhất là cả hai đều cảm nhận được sự tôn trọng và sẵn sàng của nhau. Quyết định cần được đưa ra dựa trên hoàn cảnh cụ thể, không có bất kì điều gì giấu giếm trong suốt quá trình trao đổi, mọi thông tin cần được minh bạch. Mọi người đều có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không làm tổn hại đến người khác.

05

Lời kết

Trong mối quan hệ mở, sự chung thủy và lòng trung thành không còn là quy tắc tối thượng, tự do cá nhân và sự trung thực lẫn nhau mới là nguyên tắc xuyên suốt. Còn về việc có chấp nhận hay không, mỗi người có một thước đo nội tâm riêng, và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

Dù mối quan hệ 1:1 hiện tại vẫn là xu hướng chủ đạo nhưng không ai biết được trong tương lai, các mối quan hệ theo hình thức khác có lên ngôi hay không. Một số người chọn quan hệ mở, một số người chọn hôn nhân một vợ một chồng, một số quyết định độc thân trọn đời. Xã hội cần sự đa dạng, và con người thì có cả nghìn bộ mặt. Không có gì sai khi khám phá bản thân, nhưng chỉ khi bạn thành thật với nửa kia của mình, còn lấy lý do khám phá bản thân để che đi bản chất tham lam thì lại là một điều khó có thể chấp nhận được.

