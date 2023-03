Mỗi ngày khóa hàng nghìn tài khoản, NPH game bàng hoàng khi 60% game đấu có hack cheat

Hack cheat vẫn luôn là vấn nạn chưa có lời giải cụ thể trong các tựa game ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong các trò chơi FPS, bắn súng như Escape From Tarkov. Từng được đánh giá là một trong những siêu phẩm hàng đầu bởi lối chơi khắc nghiệt, luôn tạo ra những thử thách mới cho người chơi, đã từng có thời điểm, Escape From Tarkov là một trong những tựa game sinh tồn được chơi nhiều nhất. Thế nhưng giờ đây, vì những vấn đề hack cheat không thể kiểm soát, trò chơi này bắt đầu tụt dốc không phanh.

Như nhiều tựa game FPS khác, Escape from Tarkov đang bị tàn phá nặng nề bởi vấn đề hack cheat

Theo đó, nhà phát triển Battlestate Game đã tuyên bố rằng trong thời gian gần đây, mỗi ngày họ đều cấm hàng nghìn kẻ gian lận. Con số này thậm chí còn đang tăng dần lên theo thời gian. Nhưng điều này có vẻ như chẳng hề làm mảy may ảnh hưởng tới tình trạng của các hacker, cheater. Bằng chứng là theo một con số mới nhất, có tới 60% các trận đấu trong Escape from Tarkov đang bị tàn phá bởi vấn nạn hack cheat. Thậm chí, chẳng cần tới các con số thống kê, cứ nhìn vào số lượng kêu than của các bài viết trên diễn đàn từ phía những người chơi chân chính là đủ hiểu, Escape from Tarkov đang khủng hoảng tới cỡ nào.

60% các trận đấu trong Escape from Tarkov đều có dấu hiệu hack cheat

Không thể phủ nhận Battlestate Game đã rất nỗ lực và đưa ra các biện pháp ngăn chặn, thế nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Ngay cả khi phát hiện ra gian lận, hệ thống của Escape from Tarkov sẽ còn mất thời gian để xử lý thông tin, và không đưa ra bất kỳ hình phạt nào ngay lập tức. Đáng chú ý hơn, chỉ cần với một từ khóa đơn giản, quá dễ để có thể tải các phần mềm hack cheat cho trò chơi này.

Sẽ rất khó để trò chơi này tìm lại được uy tín như xưa

Sẽ rất khó để Battlestate Game có thể xây dựng lại niềm tin cho các game thủ, nhất là khi mọi thứ dường như đang vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát của nhà phát hành này.