Minh tinh hạng A giật chồng trắng trợn, còn trơ trẽn thách thức bà cả: "Có chồng phải biết giữ chứ!"

Nghi vấn Ryu Jun Yeol lừa dối sau lưng Hyeri để qua lại với Han So Hee trong thời gian hẹn hò khiến chủ đề ngoại tình nóng lên trong dư luận. Và khán giả theo dõi showbiz Hàn không khỏi nhớ về vụ ngoại tình từng gây chấn động châu Á 1 thời của đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee.

Hai nghệ sĩ đã có mối quan hệ ngoài luồng khó chấp nhận với nhau sau khi hợp tác làm việc trong dự án Right Now, Wrong Then (2015). Đến tháng 3/2017, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ và tuyên bố sẽ bất chấp tất cả để đến bên nhau tại buổi họp báo ra mắt tác phẩm On The Beach At Night Alone. Hành động này của Hong Sang Soo và Kim Min Hee ngay lập tức khiến truyền thông lẫn công chúng sốc nặng.

Kim Min Hee - Hong Sang Soo công khai mối quan hệ vào năm 2017. Động thái của cả 2 gây sốc cho truyền thông lẫn công chúng

Thực tế, mối tình chú - cháu, có khoảng cách tuổi tác chênh lệch lên đến con số 22 của Hong Sang Soo và Kim Min Hee không thiếu ngoài cuộc sống. Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả 2 còn độc thân. Đằng này, đạo diễn họ Hong đã có gia đình với người vợ đã bên ông từ thuở lập nghiệp hơn 30 năm trước cùng 1 cô con gái đang học đại học.

Không chỉ vậy, truyền thông còn cho biết vì yêu Kim Min Hee, đạo diễn Hong Sang Soo đã giục vợ ký đơn ly dị để ông sớm được qua lại hợp pháp với tình trẻ. Khi bị vợ từ chối, ông cắt đứt liên lạc với gia đình và cắt cả trợ cấp sinh hoạt của con gái đang du học ở Mỹ. Điều này khiến "bà cả" phải tới tận nhà Kim Min Hee để nói chuyện phải trái. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được thái độ thách thức và mỉa mai từ tiểu tam rằng: "Có chồng phải biết giữ chứ. Đáng lẽ bà nên chăm chồng mình tốt hơn mới phải".

Đến nay, mối quan hệ của Hong Sang Soo - Kim Min Hee đã trở thành bê bối ngoại tình tai tiếng nhất xứ Hàn vì sự trắng trợn và trơ trẽn của cả hai. Mặc dù cặp đôi nhiều lần giải thích rằng họ chỉ đến với nhau khi vị đạo diễn đã dứt tình với vợ nhưng công chúng vẫn chỉ trích, tẩy chay Hong Sang Soo - Kim Min Hee.

Hong Sang Soo và Kim Min Hee là cặp tình nhân đáng ghét nhất Hàn Quốc vì bất chấp mọi thứ chỉ để tìm đến tình yêu

Vì tai tiếng giật chồng, Kim Min Hee bị khán giả quay lưng, hàng loạt thương hiệu, nhà sản xuất đưa cô vào danh sách đen. Daum cho biết suốt từ năm 2017 đến nay, Kim Min Hee chỉ có thể tham gia đóng phim của người tình. Cho dù tỏa sáng và đạt giải thưởng diễn xuất tầm cỡ quốc tế, cơ hội nghề nghiệp của minh tinh sinh năm 1982 ở Hàn Quốc vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Không chỉ tự hủy hoại danh tiếng của mình, cô còn bị mẹ từ mặt. Truyền thông Hàn Quốc cho biết mẹ Kim Min Hee đã khuyên nhủ con gái kết thúc mối quan hệ với đạo diễn hơn 22 tuổi nhưng bị cô từ chối. Điều đó khiến bà xấu hổ với gia đình, người thân lẫn hàng xóm và cuối cùng quyết định cắt đứt mối quan hệ với con gái.

Những năm qua, bất chấp điều tiếng dư luận, cặp đôi vẫn ở bên nhau hạnh phúc và Kim Min Hee tiếp tục là nàng thơ trong những tác phẩm của Hong Sang Soo. Tuy nhiên, sự ghét bỏ của khán giả đối với cả 2 vẫn còn nguyên. Thậm chí, Daum còn gọi đây là cặp tình nhân đáng ghét nhất Hàn Quốc khi Kim Min Hee phá hoại hạnh phúc của một gia đình, còn Hong Sang Soo lại mù quáng chạy theo tình trẻ để rồi bỏ mặc vợ già và con gái.

Bất chấp thị phi cặp đôi vẫn gắn bó với nhau trong nhiều năm qua

Nguồn: Daum