Miley Cyrus và hành trình vượt qua nỗi đau bằng âm nhạc

Miley Cyrus là một trong những ngôi sao nhí từ Disney thành công nhất làng nhạc. Tham gia nghệ thuật thuở thiếu thời, Miley Cyrus đã dành quá nửa cuộc đời để sống trong sự nổi tiếng, và chuyện tình cảm, đời tư tràn mặt báo. Trưởng thành từ vai diễn Hannah Montana, từng được biết đến với danh xưng “công chúa Disney", Miley phá kén để ghi dấu hình ảnh cá tính, nổi loạn. Tình trường của Miley Cyrus nhiều biến cố, nhưng chỉ đến từ Liam Hemsworth.

Điều thú vị là cứ sau mỗi lần chia tay - tái hợp - kết hôn - rồi lại chia tay, Miley Cyrus đều có tác phẩm để đời. Ca khúc đáp trả chồng cũ với Flowers đã một lần nữa đưa tên tuổi Miley quay lại làng nhạc, oanh tạc hàng loạt kỷ lục mới.

Hành trình từ Hannah Montana trở thành ngôi sao nhạc Pop nhưng âm nhạc không thú vị khi sánh đôi cùng chồng cũ

Có cha là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng Billy Ray Cyrus, Miley không khó để bước vào làng giải trí. Miley Cyrus bắt đầu sự nghiệp không phải với âm nhạc, mà là vai diễn Hannah Montana trong bom tấn truyền hình cùng tên. Hoá thân xuất sắc, Miley Cyrus trở thành Hannah Montana đời thực, đi tour khắp thế giới, là ngôi sao trong mơ của hàng triệu fan. Quá nổi tiếng với một vai diễn, Miley vô tình bị đóng khung hình tượng và đã rất nỗ lực để bước qua cái bóng của thành công đầu đời.

Miley Cyrus tạo dựng sự nghiệp nhờ vai diễn Hannah Montana

Miley Cyrus bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò nam tài tử Liam Hemsworth năm 2009. Cặp sao có 10 năm đủ thăng trầm, yêu nhau nồng say, tạm xa nhau, tái hợp - kết hôn và kết cục vẫn đường ai nấy đi. Chuyện tình của Miley và Liam phơi bày trên mặt báo, và là một trong những nguyên nhân khiến nữ ca sĩ liên tục rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Sự nghiệp khi có bóng dáng Liam Hemsworth bên cạnh mờ nhạt, là điểm “chùng" của Miley Cyrus.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth chính thức quen nhau từ năm 2009

Cả hai tái hợp năm 2015 và tổ chức lễ cưới năm 2018

Album Bangerz ra mắt năm 2013 của Miley Cyrus là một trong những điểm sáng khẳng định tên tuổi Miley trong làng nhạc, thế nhưng, album gồm những ca khúc như We Can't Stop, Wrecking Ball lại được thực hiện trong thời gian Miley bị Liam huỷ hôn, đau khổ tột cùng. Năm 2015, hai ngôi sao tái hợp, tổ chức đám cưới năm 2018. Sản phẩm trong giai đoạn này của Miley Cyrus không tạo được hiệu ứng tốt.

Năm 2016, Miley Cyrus thử sức với vai trò huấn luyện viên tại The Voice, cho ra mắt album Malibu năm 2017 đều không ấn tượng mạnh. Có thể thấy, cuộc sống bên Liam khiến Miley hài lòng, cô nàng khép kín và không còn nhiều chiêu trò gây sốc.

Điểm sáng trong sự nghiệp âm nhạc của Miley khi bên cạnh Liam là vai trò HLV trẻ nhất tại The Voice 2016

Hai hit để đời của Miley Cyrus đều là sản phẩm hậu chia tay

Miley Cyrus nhiều lần trồi sụt với âm nhạc. Sự nghiệp cô chạm đỉnh vinh quang rồi lại đi xuống, tịnh tiến với chuyện tình cảm biến cố. Liam Hemsworth từng là chàng thơ, là chấp niệm khó bỏ nhất của Miley Cyrus. Người ta thấy Miley sẵn sàng đau khổ, nổi loạn và sụp đổ một cách công khai trong lần đổ vỡ đầu tiên. VMAs 2013, Miley Cyrus khiến báo giới tốn giấy mực, khán giả thì phản đối gay gắt khi cô vứt bỏ hình tượng công chúa Disney để trình diễn sân khấu gây sốc như một cách trả thù tình cũ. Cũng năm đó, Miley Cyrus có cho mình global hit - Wrecking Ball nằm trong album Bangerz.

Wrecking Ball là 1 trong những hit đỉnh nhất của Miley

Trước đó, sự nghiệp âm nhạc của Miley Cyrus được hậu thuẫn từ người cha nổi tiếng vẫn có độ lan toả đến công chúng, thế nhưng chưa khiến dư luận bàn tán không nguôi. Wrecking Ball kể lại khoảng thời gian khủng hoảng, trầm cảm sau chia tay Liam Hemsworth. Đó cũng là những chuỗi ngày Miley sống cho riêng bản thân mình. Ánh mắt đầy đau thương, hình ảnh khoả thân đu trên quả cầu xám xịt của MV Wrecking Ball đã trở thành hình ảnh “iconic" nhất của Miley Cyrus. Nỗi đau tình yêu đã được Miley lột tả trọn vẹn qua MV Wrecking Ball, sản phẩm này tựa như một cú nổ giúp nữ ca sĩ rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh Hannah Montana.

Hậu huỷ hôn Liam lần 1, Miley Cyrus lột xác với phong cách nổi loạn gây tranh cãi

Wrecking Ball là một trong những ca khúc nổi bật nhất của năm 2013. 10 năm trước, YouTube vẫn là “sân chơi chính" của các sao USUK, Miley Cyrus đã xuất sắc lập kỷ lục khó nhằn, Wrecking Ball trở thành MV đạt 100 triệu view nhanh nhất. Vấp phải nhiều tranh cãi khi quá sexy, táo bạo ở tuổi 18, Wrecking Ball vẫn mang về cho Miley cúp Video của năm tại VMAs 2014, vị trí #1 đầu tiên trên Billboard Hot 100 và bán được 2 triệu bản. Sự lột xác của Miley Cyrus hậu chia tay Liam lần 1 đã khiến cho truyền thông không ngừng bàn tán về cô suốt những năm sau đó.

Với album Bangerz, Miley Cyrus rũ bỏ hoàn toàn hình tượng công chúa Disney

Năm 2019, Miley Cyrus và Liam Hemsworth chính thức đường ai nấy đi sau 1 năm kết hôn. 2 năm hậu ly hôn, Miley Cyrus đã tự dành quãng thời gian phục hồi cho mình. Album She Is Coming phát hành ngay sau ly hôn khiến giới phê vình không hài lòng. Chuyên trang âm nhạc khó tính Pitchfork chỉ chấm 4.6/10 cho album này. Giới chuyên môn đánh giá: “Ca khúc Unholy cứ như phiên bản thu gọn của We Can't Stop, còn Mother's Daughter chẳng khác gì sự chắp vá hai bài hát của Katy Perry là Swish Swish và Dark Horse”.

Miley Cyrus và Liam Hemsworth ly hôn chỉ một năm sau khi về chung một nhà

Nỗ lực với album Plastic Hearts theo dòng nhạc rock năm 2020 vẫn không tạo được tiếng vang. Nhưng tất cả chỉ để ấp ủ cho một siêu phẩm thực sự, ra mắt ngày 13/1/2023 - Flowers. Đây là lời đáp trả sâu cay nhất, khẳng định bản thân sẵn sàng bước tiếp. Miley Cyrus dành tặng Flowers cho chồng cũ vào chính sinh nhật của anh.

Miley Cyrus “hồi sinh” sự nghiệp âm nhạc với Flowers

Ra mắt ngày 13/1, Flowers không mất quá nhiều thời gian để chiếm lĩnh các nền tảng streaming. Xuất sắc vượt qua Easy On Me của Adele, Flowers trở thành ca khúc đạt 100 triệu lượt stream nhanh nhất và chỉ mất chỉ mất 28 ngày để đạt 400 triệu lượt nghe trên Spotify. Ca khúc chiếm lĩnh vị trí #1 Billboard Hot 100. Một tháng sau khi ra mắt Flowers, Miley chạm mốc hơn 84,7 triệu người nghe hằng tháng, chính thức là nghệ sĩ nữ có lượng người nghe hàng tháng cao nhất, phá vỡ kỷ lục được xác lập trước đó bởi Taylor Swift. Nữ ca sĩ cũng đạt kỷ lục Guinness khi top 3 stream cao nhất tuần của 1 ca khúc đều thuộc về Flowers.

Flowers MV - Miley Cyrus

Ẩn chứa thông điệp nữ quyền sâu sắc, Miley Cyrus khiến thế giới "ngả mũ" thán phục khi bước qua đau khổ một cách lộng lẫy. Miley Cyrus khẳng định bản thân đã đủ vững chãi để "tự viết tên mình trên cát, đi mua hoa, nói chuyện với bản thân hàng giờ". Cô không chối bỏ việc bản thân vụn vỡ, cho phép mình được yêu, được đau khổ. Nhưng nỗi đau nào cũng có thời hạn, nữ ca sĩ lựa chọn vực mình đứng dậy, có thể làm mọi thứ cho bản thân mà không cần dựa dẫm đàn ông.

Miley Cyrus đầy kiêu hãnh trong Flowers

Khán giả khen ngợi quyết tâm vượt qua nỗi đau chia tay vốn không hề dễ dàng của Miley Cyrus. Được biết, nhiều tháng sau khi chia tay Liam Hemsworth, nữ ca sĩ liên tiếp gặp vấn đề về tâm lý nặng nề. Qua Flowers, người hâm mộ có thể yên tâm khi biết cô đã vượt qua được giai đoạn u tối đó.

Miley Cyrus đáp trả chồng cũ bằng thông điệp tinh tế, âm nhạc chất lượng

Miley Cyrus tạo nên cơn sốt trong giới mộ điệu khi mang chiếc váy lamé vàng trong kho lưu trữ thuộc bộ sưu tập thu đông 1991 của nhà mốt Saint Laurent vào MV. Chi tiết này đã khiến dân tình xôn xao đồn đoán về những bóng hồng bên cạnh Liam, cả nữ minh tinh Jennifer Lawrence cũng bị lôi vào cuộc. Không khoe thân táo bạo như thời điểm nổi loạn trong Wrecking Ball, Miley Cyrus của 2023 là một người phụ nữ đã trưởng thành, vững vàng bước qua bão giông. Cách truyền tải đầy tinh tế của Miley đã giúp cô nàng “hồi sinh" sự nghiệp âm nhạc, nhận về cơn mưa lời khen từ giới phê bình và khán giả đại chúng sau quãng thời gian “hẩm hiu" với âm nhạc.