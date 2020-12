Miền Bắc rét đậm, rét hại, nền nhiệt Hà Nội giảm sâu, thấp nhất 11 độ C

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Trong đêm nay (14/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; gần sáng và ngày mai ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Zing dẫn thông tin từ trang dự báo Accuweather, lúc 13h, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày là 28 độ C. Đến 21h, nhiệt độ ở thủ đô được dự báo chỉ còn 16 độ C, giảm 12 độ C so với ban ngày.

Nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa khiến người dân cảm thấy rét buốt khi đi trên đường. Mức nhiệt cảm nhận ở ngoài trời có thể xuống thấp đến 14 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (15/12), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày mai (15/12), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội: Có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày mai (15/12) trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.



Theo dự báo xa, từ nay đến nửa đầu tháng 1, miền Bắc có thể hứng chịu ảnh hưởng của 4-6 đợt không khí lạnh. Thời kỳ này, nhiều đợt không khí lạnh cường độ mạnh, đồng thời có sự xuất hiện của nhiều đợt lạnh tăng cường nên thời gian rét sẽ kéo dài.



Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ gần sáng và ngày mai (15/12), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phần phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Từ chiều mai (15/12), vùng biển ngoài khơi từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.