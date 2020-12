Miền Bắc chìm trong rét đậm rét hại, Bộ Y tế gửi công điện khẩn ứng phó

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chiều 16/12 cho biết, hiện nay khối không khí lạnh có cường độ ổn định. Dự báo, đêm nay và ngày mai (17/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Cảnh báo, khoảng từ ngày 18/12, không khí lạnh lại được tăng cường nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nay đến khoảng ngày 20/12 tiếp tục xảy ra rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai (17/12) có mưa nhỏ vài nơi; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Người Hà Nội co ro trong 2 ngày đầu của đợt không khí lạnh rất mạnh (Ảnh: Đinh Huy)

Cùng ngày, Bộ Y tế đã có công điện về việc chủ động ứng phó với rét đậm rét hại. Theo đó, thực hiện công văn số 39/CĐ-TW ngày 12/12/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để có phương án phòng chống. Rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó với rét đậm, rét hại.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, giữ ấm cho người dân, đặc biệt người già, trẻ em, học sinh. Hướng dẫn cho người dân cách giữ ấm và chống rét, đề phòng các biến chứng về hô hấp, tim mạch.

Đảm bảo an toàn trong việc sưởi ấm tại nhà, nhất là vào ban đêm, không để gây ngộ độc khí do bếp than củi. Tổ chức trực chuyên môn sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại, nhất là vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa... Tăng cường giữ ấm, tránh rét cho các bệnh nhân tại các cơ sở y tế.