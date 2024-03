Mẹ Doãn Hải My phản ứng cực hài hước khi lên chức bà ngoại, thừa nhận 1 điều sau khi con gái lấy chồng

Sau chuỗi ngày dài để fan hâm mộ "đoán già đoán non" việc Doãn Hải My có bầu thì cuối cùng vợ chồng Đoàn Văn Hậu cũng chính thức công khai đón "em bé Rồng" bằng những bức hình xinh yêu. Ngoài những lời chúc mừng gửi Hậu My thì netizen còn chú ý đến cách mà nhà vợ phản ứng với tin mừng này. Đặc biệt nhất phải kể đến cô Mai Đoàn - mẹ Doãn Hải My trước tin được lên chức.

Mẹ Doãn Hải My - cô Mai Đoàn đã hí hửng đăng bài lên MXH kèm thêm dòng caption: "Rồng yêu, chính thức lên chức bà ngoại", kèm theo 1 icon dí dỏm. Bên dưới phần bình luận, những người quen của mẹ Hải My liên tục chúc mừng: "Giờ thành bà ngoại xì tin nhất vịnh bắc bộ", "Chúc mừng chị sắp được lên chức. Lại sắp bận rộn rồi chị nhỉ", "Chúc mừng bạn và gia đình nhé",...

Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là cách cô Mai Đoàn tích cực phản hồi lại các bình luận chúc mừng lên chức rất gì và này nọ: "Cháu nó mở kênh nhận quà rồi đấy nhé. Bà nó nhận hộ", "Đang tuổi ăn chơi (mà đã lên chức)", "Vẫn đi chơi vô tư nhé. Tụ đâu đừng quên chị",... và thừa nhận rằng không có gì bằng việc con gái mình hạnh phúc!

Phản ứng của bà ngoại xì-tin khiến netizen thích thú

Trước đó, cô Mai Đoàn từng gây bão mạng với sắc vóc cực đỉnh khi ở tuổi U50, dân tình khi xem ảnh chụp cùng con gái Doãn Hải My thì thấy chẳng khác gì chị em vì quá trẻ và sành điệu, thậm chí còn khen rằng Hải My được hưởng nhiều gen trội từ mẹ. Còn hiện tại, cô Mai Đoàn đã trở thành bà ngoại xì-tin nhất vịnh bắc bộ!

Mẹ Doãn Hải My gây bão mạng vì sắc vóc quá đỉnh khi ở tuổi U50