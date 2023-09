MC Thanh Thanh Huyền: Đừng nghĩ đại gia đang lựa chọn người đẹp, người đẹp cũng đang lựa chọn đại gia

Khi các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nở rộ, một năm có đến mấy chục cô gái trở thành Hoa hậu, người ta bắt đầu bàn nhiều về việc: “Hoa hậu có phải là một nghề?”. Người đồng tình, người phản bác nhưng nhìn chung, rất nhiều người đẹp thừa nhận rằng thi Hoa hậu để đổi đời.

Thế nhưng lại có một nàng hậu chỉ coi Hoa hậu là danh xưng, đi thi vì cho rằng đó là sự “đầu tư” hoàn hảo chứ không phải một nghề. Nhiều người hẳn sẽ bất ngờ với quan điểm này của MC Thanh Thanh Huyền - Miss Charm Vietnam 2022. Tuy nhiên vừa là người đẹp, vừa là “đại gia” của chính mình và tiếp xúc không ít với tầng lớp thượng lưu, MC Thanh Thanh Huyền luôn có những trải nghiệm mới mẻ, quy đổi mọi thứ theo tư duy người giàu như kinh doanh, đầu tư,...

Có sự kiện nhìn hào nhoáng nhưng lại không sang

Nhiều người nhắc tới Thanh Thanh Huyền với hình ảnh MC song ngữ, phù hợp với những bữa tiệc sang trọng của giới thượng lưu, có gì thú vị khi bước chân vào “ngách” này?

Nói về sự kiện của giới thượng lưu, không biết mọi người định nghĩa thế nào về từ “sang”. Nhưng có rất nhiều chương trình Huyền làm, nhìn hào nhoáng nhưng lại không sang. Ngược lại, có chương trình trang trí đơn giản nhưng khi bước chân vào đó, mình cảm thấy như một thế giới khác và tự ý thức rõ hơn về cách ứng xử của bản thân - Huyền gọi đó là “sang”.

Những người trong giới thượng lưu họ làm nhiều công việc, có phần kỹ tính và suy xét. Vì vậy mình phải nghiên cứu cẩn thận cả về mặt chuyên môn lẫn những yếu tố xung quanh như không gian bữa tiệc, trang phục,... tất cả đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ví dụ như móng tay mình không được đẹp, bàn chân mình chưa rửa hay tóc tai, quần áo mình có nếp nhăn, thì đó đều là những chi tiết không phù hợp với những bữa tiệc như vậy. Bởi khi đứng trước 10 khán giả sẽ khó hơn khi đứng trước 10 ngàn khán giả. Dẫn một buổi tiệc nhỏ, số lượng người giới hạn, mình phải đứng gần họ. Họ sẽ quan sát mình rất kĩ, nên ngoài cách ăn nói, ứng xử thì mặt hình ảnh rất quan trọng.

Làm sao Thanh Thanh Huyền có thể điều chỉnh bản thân phù hợp với những bữa tiệc như vậy?

Ngoài mặt hình ảnh như mình chia sẻ, MC phải tìm hiểu chủ chương trình có mong muốn ra sao. Mình phải hiểu những điều đó mình mới nói trúng được. Vì bản thân những người đến sự kiện và sẵn sàng bỏ 300 tỷ ra để mua dinh thự, họ đã rất hiểu dự án. Nếu MC nói không đúng trọng tâm hay không trúng tim đen người muốn mua, họ chắc chắn sẽ không bỏ số tiền lớn như vậy ra để đấu giá.

Còn để nói làm sao cho bản thân phù hợp, trước hết đời sống cá nhân của Huyền phải an toàn cho sự kiện. Khi mà một người giới tinh hoa, họ là người có vị trí cao trong xã hội nhìn lên sân khấu mà MC đó đời sống không lành mạnh, có scandal,... họ sẽ không thích.

Là một người có tài và sắc, xuất hiện ở nhiều sự kiện private, Huyền nghĩ gì về định kiến “người đẹp - đại gia”?

Huyền nghĩ đại gia rất có định kiến về người đẹp, vậy nên họ chắc chắn chọn rất kỹ 1 người bạn đồng hành trong cuộc đời. Có thể bạn thấy đại gia đi với rất nhiều cô gái nhưng nếu để chọn một người, có thể không cưới nhưng để trở thành tri kỷ, chia sẻ mọi chuyện chắc chắn phải suy nghĩ rất kỹ.

Trong những mối quan hệ bình thường, bản thân mình cũng đã phải cân nhắc kỹ càng khi chọn làm bạn với ai đó. Mình tin là đại gia cũng vậy! Ngược lại, những người đẹp họ cũng vậy, họ có tiêu chuẩn riêng và cũng sợ bị mang tiếng. Mình thấy đại gia giờ không ít, cũng cần lựa chọn đại gia nào để khi đi với người ấy, được công nhận là xứng đôi, mở mang đầu óc hơn. Thì đừng nghĩ đại gia đang lựa chọn người đẹp mà người đẹp cũng đang lựa chọn đại gia.

Vậy Thanh Thanh Huyền thì sao, thích một người giàu có hay người “có duyên’?

Huyền từng gặp nhiều người giàu mà nói chuyện vô duyên lắm!

Mình thích đi với người có duyên, còn giàu hay không, họ có điều kiện hay không Huyền không để ý lắm. Tại vì đi chơi phải cảm thấy vui trước đã, một người mà làm mình không thoải mái, mình sẽ không đi chơi. Ngược lại Huyền từng gặp những người họ rất thịnh vượng nhưng họ không bao giờ tỏ thái độ tôi đây hơn ai cả. Điều này khiến Huyền càng trân trọng những người đó hơn.

Đi thi Hoa hậu là đầu tư để mở rộng mối quan hệ công việc

Dẫn vô số chương trình lớn nhỏ, cả sự kiện thượng lưu, nhiều người thắc mắc Thanh Thanh Huyền làm MC chưa đủ giàu nữa hay sao mà còn đi thi hoa hậu?

Đi thi Hoa hậu được coi như 1 sự đầu tư. Mọi người nghĩ MC nhiều tiền nhưng không có đâu. Một số nghề khác như ca sĩ đầu tư nhiều nhưng gặt hái cũng nhiều. Nghề MC là phải bỏ nhiều công sức, đến sớm nhất nhưng về trễ nhất chương trình. Thậm chí một ngày Huyền không thể chạy quá nhiều show được nên đi thi Miss Charm là một sự đầu tư để mở rộng mối quan hệ trong công việc.

Nói vậy có phải làm Hoa hậu hay ca sĩ đỡ vất vả hơn làm MC?

Quan trọng là mình so sánh công việc của mình với công việc nào. So sánh nghề MC với những người quay phim, mọi người tới rất sớm để canh góc, mọi người cũng rời đi đúng khoảng thời gian của mình. Mình cảm thấy mình may mắn hơn, mình nhận được sự chú ý và công việc mình kiếm nhiều hơn.

Nhưng so với ca sĩ thì mình không bằng, nên đâu mới là điều khiến mình hạnh phúc. Ví dụ ca sĩ chỉ có 15 phút trên sân khấu nhưng MC có 4 tiếng đồng hồ để nói chuyện với khán giả. Nhìn chung, điều nào có ý nghĩa và mang lại cho mọi người những trải nghiệm thú vị thôi cứ so sánh thì vô cùng lắm.

Ở Hàn Quốc, diễn viên luôn là xếp hạng cao nhất, tiếp theo là MC, cuối là ca sĩ. Nhưng ở Việt Nam, giá trị thương mại của MC hơi thấp so với hoạt động trong nghệ thuật, Thanh Thanh Huyền nghĩ sao?

Thứ nhất, coi trọng nghề nào hơn nghề nào trong ngành giải trí lại tùy thuộc vào gu và thẩm mỹ, nghe nhìn của mỗi nước. Ví dụ như Hàn Quốc họ đề cao phim ảnh, thị trường phim ảnh rất phát triển. Còn ở Việt Nam thị trường phim ảnh vẫn là mảnh đất mới và sẽ phát triển trong tương lai. Cho nên nghề nào coi trọng hơn nó phải đi cùng sự phát triển của nghề đó trong ngành công nghiệp giải trí. Nếu sau này điện ảnh Việt Nam phát triển thì chắc chắn diễn viên cũng sẽ nâng lên một bậc. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Việt Nam lại rất yêu âm nhạc. Đó là lí do tại sao ca sĩ lại là người được trả cát-xê nhiều nhất.

Thứ hai Huyền muốn khẳng định cát xê không nói được vị trí bản thân trong xã hội. Không phải bạn được trả nhiều tiền người ta sẽ coi trọng bạn mà quan trọng là giá trị mà bạn mang lại cho mọi người.

Đã bao giờ bạn phải “down giá” để nhận show “nâng tầm” chưa?

Chắc chắn là có, rất nhiều luôn!

Có những chương trình quá phù hợp với bản thân mình, không chỉ về mặt hình ảnh mà còn cho Huyền được những trải nghiệm mà Huyền sẽ không bao giờ có được. Khi đó mình sẵn sàng nhận ít cát-xê hơn để được tham gia vào chương trình đó.

Nhưng mà không phải nhiều, mình sẽ giữ một mức cố định, chỉ hơi giảm nhẹ để hai bên đều cảm thấy vui. Còn nói Huyền mà đi phá giá là một sự khó chịu cho thị trường, bản thân mình thấy cũng không hạnh phúc khi đi dẫn như vậy.

Việc Huyền nhận show và deal show cũng là kinh doanh và cũng phải phù hợp thời điểm. Cuối năm show khác, cuối tuần show khác, giữa tuần show khác. Chương trình này mình có thể lấy nhiều, chương trình khác mình phải mềm mỏng lại. Đó là kinh doanh, ở đây là trên chính cái tiềm năng, khả năng của mình.

Theo Thanh Thanh Huyền, Hoa hậu có phải 1 nghề không?

Nếu có 1 ngôi trường nào đào tạo những kỹ năng Hoa hậu, được cấp bằng được giới chuyên môn coi trọng, được khán giả công nhận, được phân bậc cát xê thì có thể coi là một nghề.

Còn hiện tại, bản thân Huyền nghĩ Hoa hậu là một danh xưng dành cho những cô gái may mắn có được, mình không coi đó là một nghề. Khi đã trở thành Hoa hậu, mình làm gì phía sau đó, hành trình của mình thế nào mới là quan trọng. Vì đạt Hoa hậu không phải tất cả, bây giờ có rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp. Do vậy có danh hiệu mình sẽ đi nghề nào, kiếm tiền ra sao hay làm cách nào để lan tỏa hình ảnh đến công chúng, đó mới là điều mà các cô gái phải thật sự suy nghĩ.

Cảm ơn Thanh Thanh Huyền về những chia sẻ!