MC Khánh Vy đồng hành cùng sinh viên vượt qua những định kiến về cái đẹp ngày nay

Dạo quanh mạng xã hội 1 ngày, bạn thấy những tấm hình được photoshop kĩ lưỡng để xinh đẹp hơn, gương mặt trái xoan, đôi mắt hai mí, chiếc mũi cao,... bạn bắt đầu thấy tự ti hơn về nét đẹp của mình khi thấy hàng trăm tấm hình như thế. Giờ đây, nét đẹp chân phương của mỗi người lại phải nương theo những công thức có sẵn, những tiêu chuẩn khắt khe và bạn dần đánh mất đi sự tự tin vốn có.

Tiêu chuẩn về cái đẹp càng gắt gao hơn khi truyền thông và mạng xã hội phát triển, khi những cuộc thi sắc đẹp và các xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi khiến các cô gái vất vả chạy theo chỉ vì "như vậy mới đẹp"...

Những tiêu chuẩn rập khuôn của một cộng đồng trong một thời điểm bỗng chốc trở thành "quan tòa" để phán quyết vẻ ngoài của một người là "đúng chuẩn" hay "lệch chuẩn".

Be Seen Be Heard - Một chiến dịch "trao quyền lên tiếng" tại The Body Shop

Nỗi ám ảnh về vẻ đẹp và ngoại hình của chúng ta đến từ những lời khen ngợi, tán dương và những cơ hội mà người khác dành cho những người xinh đẹp. Điều này cũng khiến không ít người ngày càng muốn kiểm soát và khắt khe với cơ thể của chính mình như đối với cân nặng, da dẻ, răng - tóc,...

Ngành công nghiệp làm đẹp đã tạo nên sức ảnh hưởng đến truyền thông bằng hàng loạt những hình ảnh quảng cáo được đại diện bởi những người rất đẹp, hoặc đã lạm dụng công cụ chỉnh sửa hình ảnh. Từ đó đẩy cao tiêu chuẩn về cái đẹp. Cũng tương tự như những tiêu chuẩn khác của xã hội, vì 1 số lợi ích nhóm, hoặc vì tất cả chúng ta luôn che đi khuyết điểm của mình và cố gắng chạy theo những tiêu chuẩn hoàn hảo do xã hội đặt ra.

Là một công ty mỹ phẩm thành lập bởi một phụ nữ, Chiến dịch Bee Seen Be Heard với niềm tin cốt lõi của chúng tôi là mọi người đều có quyền được lắng nghe, được cảm thấy xinh đẹp, cảm thấy được nhìn, được tin tưởng, được tôn trọng và được yêu thương. Chúng tôi thấy được nhiều sự đồng tình hưởng ứng đối với những nhà nữ hoạt động trước giờ chưa từng có, nhưng vẫn còn nhiều công tác dở dang giữa những người phụ nữ ở mọi độ tuổi với mọi bối cảnh và chủng tộc vẫn còn chưa được biết đến, vì không có tiếng nói và chưa có sự đại diện.

This Is Me - Phá song bật sắc cùng MC Khánh Vy

Tại The Body Shop, chúng tôi tin rằng yêu bản thân là khi bạn ngừng so sánh mình với người khác, từ chối những tiêu chuẩn sắc đẹp và tôn trọng mọi thứ thuộc về mình. Trong chiến dịch BE SEEN BE HEARD, để gửi gắm thông điệp gần hơn với các bạn trẻ, The Body Shop đồng hành cùng nhóm SONG SẮC tại Đại học FPT tổ chức buổi Talkshow THIS IS ME - PHÁ SONG BẬT SẮC với khách mời đặc biệt - MC Khánh Vy.

Đại diện cho hình mẫu ‘’con nhà người ta’’, ở tuổi 24, giỏi ngoại ngữ, tài năng, xinh đẹp, tốt nghiệp Đại học loại giỏi trường top, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam trong nhiều hội nghị quốc tế, MC chính cho chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia... Nhìn vào những thành tích của Khánh Vy, khó có thể hình dung đây là những gì mà một cô gái sinh năm 1999 đã làm được ở thời điểm hiện tại. Và vô tình cũng trở thành một hình mẫu mà thế hệ Gen Z cũng muốn đạt được.

Là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Khánh Vy cũng không ít lần đối mặt với nhiều áp lực từ dư luận, cũng từng tự ti và mặc cảm về ngoại hình của bản thân, nhưng đứng trước những tiêu cực đó, Khánh Vy đã từng bước học cách chấp nhận những khuyết điểm của mình và học cách yêu bản thân nhiều hơn:

‘’Mình nghĩ chúng ta chỉ cần tập trung phát triển bản thân, không ngừng trau dồi tri thức, học thêm kỹ năng mới, và hãy làm những thứ giúp chúng ta tốt hơn mỗi ngày đã là điều quá tốt rồi.’’ - Khánh Vy chia sẻ.

Qua Talkshow lần này, The Body Shop muốn đồng hành cùng những bạn trẻ, phá đi những tiêu chuẩn xã hội đang dẫn trở thành rào cản trên con đường các bạn thể hiện chính mình. Trao quyền cho giới trẻ, để họ nói lên tiếng nói của bản thân, không cần phải thật hoàn hảo, không cần phải giống bất kỳ một ai hay trở thành một hình mẫu nào. Các bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Tea Tree - "Anh hùng quốc dân’’ đồng hành cùng các bạn trẻ

Dòng sản phẩm Tea Tree sẽ đồng hành cùng chiến dịch Be Seen Be Heard lần này. Với chiết xuất từ lá tràm trà tinh khiết được trồng dưới chân núi Kenya, chưng cất hơi nước trong 12 tiếng, tinh dầu tràm trà trứ danh hỗ trợ kháng khuẩn mạnh mẽ, làm dịu ngay những nốt mụn sưng viêm. Đặc biệt cùng thành phần chứa dầu mù u, tăng khả năng tái tạo mô mới và thúc đẩy quá trình phục hồi da, trả lại cho bạn làn da sạch khỏe tươi mới. Vẻ ngoài rạng rỡ, giúp bạn tự tin hơn.

The Body Shop rất tự hào trong việc đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp các nguyên liệu với chất lượng cao nhất cũng như đem lại sự tích cực đến con người và hành tinh.

