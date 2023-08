MC Khánh Vy chia sẻ bí quyết học IELTS cực tiết kiệm, không cần đến trung tâm vẫn hiệu quả

Khánh Vy (sinh năm 1999, quê Nghệ An) là cái tên quen thuộc với nhiều bạn trẻ hiện nay. Nhắc đến Khánh Vy, nhiều người có thể nghĩ ngay đến profile cực "đỉnh" của cô nàng: "Hot girl 7 thứ tiếng", MC truyền hình, KOL, người sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng học tiếng Anh...

Mới đây, trong một video được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nữ MC đã chia sẻ về việc "thần thánh hóa" IELTS của các bạn trẻ hiện nay, đồng thời cũng chỉ ra 4 cách học IELTS vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả dựa trên trải nghiệm của bản thân.

MC Khánh Vy không còn là gương mặt xa lạ với người trẻ

Đầu tiên là về vấn đề "thần thánh hóa" chứng chỉ ngoại ngữ, Khánh Vy phân tích mỗi người có một quan điểm và quan điểm nào cũng có cái lý riêng của nó. Đối với một người đã từng thi IELTS và làm việc trong lĩnh vực liên quan đến ngoại ngữ như mình, nữ MC thấy rằng điểm IELTS không thể nói lên trình độ chuyên môn và khả năng của một người. Tuy nhiên, chứng chỉ này cũng giúp cô nàng rất nhiều: Miễn tiếng Anh cơ sở tại trường đại học, trở thành người dẫn chương trình bằng tiếng Anh, ứng tuyển thành công vào chương trình học bổng của chính phủ...

Khánh Vy kết luận: "IELTS là một công cụ để mài giũa khi bước vào môi trường chuyên nghiệp ngoại ngữ và một sự bền bỉ được tôi luyện trong quá trình ôn thi. Cuối cùng, ngoại ngữ cũng chỉ là một công cụ để giúp chúng ta vươn xa hơn trong cuộc sống và học tập. IELTS, TOEFL, TOEIC... nó không quá quan trọng nữa, điều quan trọng là nó giúp chúng ta có thêm kiến thức ở trong đầu".

Quay trở lại vấn đề chính, dưới đây là các cách để học IELTS vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả của MC tài năng này.

Cách học IELTS của MC Khánh Vy

1. Có rất nhiều người sẽ dành thời gian để tìm kiếm tài liệu trên mạng, nhưng đối với MC Khánh Vy, những bộ sách về IELTS của những nhà xuất bản hàng đầu thế giới như Cambridge, Oxford... mới chính là chân ái. Một số đầu sách mà cô nàng gợi ý: Cambridge Practice Tests for IELTS, The Official Cambridge Guide to IELTS...

Bộ đề huyền thoại từ nhà xuất bản Cambridge cho "dân" học IELTS

2. Về cách học, theo MC Khánh Vy, khi làm một đề thi thử IELTS, nếu làm chưa đúng câu nào chúng ta sẽ phải xem lại câu sai và đưa ra câu hỏi "Why" (tại sao) lại như vậy. Chính từ câu hỏi này, chúng ta sẽ nắm được vấn đề của bản thân là do chúng ta thiếu vốn từ hay do làm nhanh ẩu... mới dẫn đến kết quả như vậy, từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp.

Đặc biệt ở dạng câu hỏi TRUE, FALSE, NOT GIVEN (Đúng, sai, không có đáp án), Khánh Vy thường xuyên làm sai. Vậy nên, nữ MC rút ra được một bí quyết nếu bối rối không biết câu đó đúng hay sai, hãy đưa ra một câu hỏi cho bản thân rằng "Do i know the true" (Mình có biết sự thực không). Nếu mình biết sự thật và nó trùng với câu hỏi thì là đúng, nếu mình biết sự thật và nó không trùng với câu hỏi thì là sai, nếu mình không biết sự thật thì là không có đáp án.

Ngoài ra, chúng ta cần xem đi xem lại bài đọc và bài nghe vì nó là nguồn tài nguyên để giúp mọi người có thể học thêm từ vựng và cấu trúc câu mới. Cũng đừng quên luyện tập khả năng (diễn giải ý, từ ngữ theo cách khác). Bản thân Khánh Vy còn có thói quen dịch giữa Anh - Việt, Việt - Anh từ đó khả năng thẩm thấu kiến thức rất nhanh.

Ảnh minh họa

3. Kỹ năng nói cũng vậy, Khánh Vy khuyên mọi người có thể lên YouTube tìm kiếm các bài Speaking Sample (bài nói mẫu) phù hợp với trình độ của bản thân. Khi giám khảo đọc xong câu hỏi, chúng ta sẽ dừng lại và tự trả lời câu hỏi đó. Trong quá trình này, các bạn cần ghi chú một vài ý, sau đó nghe câu hỏi của họ và viết lại những ý mà họ nói ra trong bài rồi so sánh với phần nói của mình. Lần thứ 2, thu âm lại câu trả lời hoàn chính của mình. Hãy có một cuốn sổ để note lại những từ vựng, tips mà mình học được.

4. Còn về phần viết, Khánh Vy thường tham khảo nhiều giáo viên dạy tiếng Anh ở nước ngoài. Ngoài ra, Khánh Vy còn chia sẻ phương pháp "PEEL" trong việc phát triển ý trong phần viết thứ 2, bao gồm: Point (đưa luận điểm); Elaborate (phân tích luận điểm); Example, evidence (nêu ví dụ để bổ trợ cho luận điểm chắc chắn hơn); Link (kết nối mọi thứ với đề bài, luận điểm mà bản thân đang phân tích để mọi thứ rõ ràng, mạch lạc).