MBV - Hành trình 1 năm đổi mới, tưng bừng ưu đãi hơn 2 tỷ đồng

MBV đổi mới mang đến trải nghiệm dịch vụ hiện đại, tiện lợi cho khách hàng

Hành trình 1 năm đổi mới và gắn kết với khách hàng

Năm 2025 đánh dấu nhiều đổi mới của ngân hàng Việt Nam Hiện Đại - MBV nhằm nâng cấp chất lượng dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tài chính hiện đại và thuận tiện. Theo đó, MBV đã cải tiến quy trình phục vụ và số hóa nhiều thao tác, tinh gọn các thủ tục vốn phức tạp. Mọi điểm chạm khách hàng đều được đồng bộ theo tiêu chí nhanh - đơn giản - an toàn, mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận lợi cho khách hàng trong mọi giao dịch tài chính.

Đồng thời, MBV tiến hành củng cố mạng lưới và mô hình kinh doanh, chuẩn hóa quy trình vận hành và nâng cao chất lượng phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ, rút ngắn thời gian giao dịch. Năng lực công nghệ, từ hệ thống core banking đến ứng dụng ngân hàng số MBV Bank đều được tập trung nâng cao nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và mở rộng khả năng phục vụ mọi phân khúc, từ khách hàng truyền thống đến người dùng công nghệ cao.

Bằng việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất lượng phục vụ tận tâm, MBV từng bước hoàn thiện mô hình ngân hàng linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng trong thời đại số.

Tri ân khách hàng với chương trình quà tặng hơn 2 tỷ đồng

Nhân dịp sinh nhật đồng thời tri ân sự đồng hành của khách hàng trên hành trình đổi mới, MBV triển khai chương trình khuyến mại với tổng giá trị quà tặng hơn 2 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ 17/11/2025 đến 28/02/2026, dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn tại quầy hoặc gửi trực tuyến qua ứng dụng MBV Bank.

Theo đó, khi gửi tiền tại MBV, khách hàng có cơ hội nhận các phần thưởng giá trị: xe ô tô VinFast VF8, xe ô tô VinFast VF3, xe máy điện VinFast Feliz Lite, chuyến du lịch Đài Loan (Trung Quốc), cùng nhiều quà tặng giá trị khác.

Chương trình ưu đãi dành cho Khách hàng gửi tiết kiệm với tổng giá trị quà tặng lên đến hơn 2 tỷ đồng

Việc áp dụng đồng thời hai hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến giúp khách hàng của MBV có thêm lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu. Những khách hàng ưu tiên tư vấn trực tiếp có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng tại chi nhánh, trong khi người dùng ưa tiện lợi có thể mở sổ tiết kiệm mọi lúc trên ứng dụng MBV Bank. Dù giao dịch trên kênh nào, khách hàng vẫn sẽ nhận được lãi suất vô cùng ưu đãi cùng với việc tham gia chương trình quay số hấp dẫn.

Với việc liên tục nâng cấp trải nghiệm, mở rộng tiện ích và mang đến các chương trình ưu đãi có giá trị, MBV đang cho thấy định hướng phát triển gắn liền với lợi ích khách hàng. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu tài chính ngày càng đa dạng và mang lại trải nghiệm dịch vụ hiện đại cho khách hàng.

Tham khảo thêm thông tin chương trình ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm tại đây