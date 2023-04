Máy sấy phát nổ kinh hoàng, người đàn ông thoát chết trong gang tấc: Cảnh báo thói quen nhiều người mắc phải

Theo đó, đoạn video ghi lại sự việc chiếc máy sấy phát nổ kinh hoàng, "quét sạch" toàn bộ mặt tiền của một cửa tiệm khiến nhiều người xem không khỏi giật mình. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, đoạn video đã thu hút hơn 61 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ.

Máy sấy phát nổ kinh hoàng, thổi tung nhiều đồ vật và mặt tiền của cửa tiệm.

Theo Daily Mail, sự cố này xảy ra tại một tiệm giặt sấy nhỏ trong thành phố La Coruna, Tây Ban Nha. Được biết, vào ngày xảy ra vụ nổ, một người đàn ông đã có mặt tại cửa tiệm. Sau khi người này rời đi vài giây thì chiếc máy sấy bắt đầu bốc cháy, cửa máy sấy bật tung. Ngay giây sau đó vụ nổ kinh hoàng "thổi tung" nhiều vật dụng và phần mặt tiền của cửa tiệm đã diễn ra.

Người đàn ông vừa rời khỏi tiệm giặt sấy vài giây thì vụ nổ kinh hoàng xảy ra. Ảnh: Internet.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cứu hoả đã có mặt tại hiện trường và có công tác xử lý kịp thời. May mắn không có thiệt hại về người, tuy nhiên phía cứu hộ đã phải xử lý toàn bộ khu vực xảy ra vụ nổ vì lo ngại toà nhà có thể bị sập.

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra đã kết luận nguyên nhân xảy ra vụ nổ là do một khách hàng không kiểm tra cẩn thận và bỏ quên một chiếc bật lửa trong túi quần. Nhiệt độ trong máy sấy đã khiến chiếc bật lửa bốc cháy và nổ tung như đoạn video ghi lại.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài giây sau khi người đàn ông bước ra khỏi cửa hàng.

Nhiều người xem xong video không khỏi cảm thấy "thót tim", có không ít người để lại bình luận cho rằng người đàn ông thực sự đã may mắn thoát chết trong gang tấc. Vì nếu người đàn ông chần chừ thêm vài giây thì không biết chuyện gì đã xảy ra.



Qua vụ việc, chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về thói quen sai lầm mà nhiều người mắc phải đó là không kiểm tra cẩn thận quần áo trước khi đem đi giặt sấy. Nhiều người vẫn chưa hiểu được những hiểm hoạ khôn lường từ thói quen không tốt này.

Mong rằng qua vụ việc này nhắc nhở mọi người nên hình thành thói quen luôn kiểm tra túi quần túi áo thật kỹ trước khi bỏ vào máy giặt hoặc máy sấy. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng đưa ra những lời khuyên cho việc sử dụng máy sấy.

Máy sấy là vật dụng quen thuộc với nhiều gia đình, sử dụng máy sấy giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lao động. Tuy nhiên nếu không biết sử dụng đúng cách có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, có một số thứ không nên cho vào máy sấy vì có thể gây hỏng hóc hoặc cháy nổ nghiêm trọng, mọi người nên lưu ý.



1. Không nên bỏ quần áo dính sơn vào máy sấy

Nếu quần áo bạn không may bị dính sơn trong quá trình sử dụng thì nên giặt thường và phơi ngoài trời thay vì cho vào máy sấy. Nguyên nhân là vì sơn là chất dễ cháy, chính vì vậy tuyệt đối không nên cho vào máy sấy vì nhiệt độ cao có thể khiến quần áo bốc cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó nên giặt và phơi quần áo dính sơn ở ngoài trời để đảm bảo an toàn.

Ảnh minh hoạ.

2. Không nên bỏ thảm có chất liệu cao su vào máy sấy

Nếu tấm thảm nhà bạn có chất liệu cao su thì không nên cho vào máy sấy vì nhiệt độ cao có thể làm cao su bị nứt, chảy, điều này ảnh hưởng tới mĩ quan của tấm thảm. Đồng thời những mảnh cao su vụn có thể tiềm ẩn nguy cơ hoả hoạn khi gặp nhiệt độ cao.

3. Không nên bỏ quá nhiều quần áo vào cùng một lúc

Việc nhồi nhét càng nhiều quần áo vào càng tốt là hành động sai lầm, vì điều này khiến máy sấy bị quá tải không thể lưu thông khí nóng một cách bình thường. Điều này sẽ khiến quần áo của bạn không được làm khô một cách triệt để và dễ ảnh hưởng tới khiến máy sấy bị quá tải, lâu dần dễ dẫn tới hỏng hóc, cháy chập không mong muốn.

Ảnh minh hoạ.

Trên đây là một số lưu ý khi sử dụng máy sấy, mong rằng mọi người có cách sử dụng an toàn và hiệu quả.