Mâu Thủy cứ nhận làm giám khảo thì hoãn show, The Next Face có giúp đổi vận?

Thời gian qua, Á hậu Mâu Thủy là "ngôi sao" đang lên đối với nhà sản xuất các show thực tế về thời trang khi liên tục được mời ngồi "ghế nóng" dẫn dắt thí sinh. Tuy nhiên, lần tham gia nào người đẹp cũng không thể ghi hình suôn sẻ khi các show không hoãn cũng kéo dài lê thê.

Model Kid Vietnam mùa đầu tiên được thực hiện từ năm 2019, trước cả thời điểm 2 HLV Mâu Thủy & Hương Ly tạo ra sự tích "chiền may mắn" ở Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tuy nhiên, phải chờ đến khi Hương Ly lọt top 5, Mâu Thủy hoàn thành nhiệm kỳ Á hậu thì Model Kid Vietnam mới được lên sóng vào năm 2020 do 1 số vướng mắc về vấn đề bản quyền. Tuy nhiên, chương trình chỉ phát sóng đến tập Bán kết rồi lại "bặt vô âm tín" vì tình hình dịch Covid-19.



Mãi đến đầu tháng 2/2021, Chung kết Model Kid Vietnam mới chính thức diễn ra. Sau 2 năm dài đằng đẳng, Model Kid Vietnam mùa đầu tiên mới chọn ra được Quán quân là bé Rồng (Nguyễn Nhã Uyên) - đội HLV Hương Ly.

Model Kid Vietnam - show thực tế đầu tiên Mâu Thủy ngồi "ghế nóng" kéo dài tận 2 năm

Từ tóc đen, Mâu Thủy cũng chuyển style với tóc hồng cá tính ở tập Chung kết Model Kid Vietnam

Hậu Model Kid Vietnam, Mâu Thủy tiếp tục được nhà sản xuất MultiMedia JSC giao trọng trách ngồi "ghế nóng" Vietnam's Next Top Model mùa 9 với vai trò cố vấn chuyên môn. Thời điểm đó, thông tin này khiến fan show thực tế thời trang xôn xao vì đây là lần đầu tiên một người mẫu xuất thân từ Vietnam's Next Top Model có cơ hội ngồi ngang hàng với những đàn anh đàn chị trong làng thời trang Việt như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Chương trình đã có buổi casting quy mô vào cuối tháng 9/2019 - đầu tháng 10/2019 ở cả 2 miền Nam - Bắc. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19, kế hoạch sản xuất Vietnam's Next Top Model liên tục trì hoãn. Đến nay, sau 2 năm, chương trình vẫn chưa thể tiếp tục ghi hình và lên sóng. Bà Trang Lê - Giám đốc sản xuất MultiMedia JSC (nhà sản xuất Vietnam's Next Top Model) cho biết sẽ phải tổ chức casting mùa 9 lại từ đầu.

Trong năm 2021, nhà sản xuất The Face Vietnam, Vietnam's Next Top Model... tiếp tục công bố một cuộc thi mới mang tên Miss Fitness Star Vietnam - Hoa Khôi Ngôi Sao Thể Thao Việt Nam. Đây là đấu trường sắc đẹp hoàn toàn mới tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh - tri thức và tài năng. Mâu Thủy vẫn là một trong ba cái tên thuộc dàn HLV ngồi "ghế nóng" chương trình.

Mâu Thủy ngồi "ghế nóng" cùng Minh Tú - Thúy Vân ở Miss Fitness Star Vietnam

Theo như dự kiến thì chương trình sẽ casting online vào khoảng cuối tháng 5/2021 nhưng do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đành phải hoãn vô thời hạn.

Mới đây nhất, Mâu Thủy đã được công bố là HLV thứ 2 ngồi "ghế nóng" cùng Hoa hậu H'Hen Niê trong chương trình The Next Face Vietnam. Đây là chương trình thực tế về thời trang được ghi hình online, một hình thức hoàn toàn mới khiến người hâm mộ không khỏi tò mò. Đồng thời tên gọi của show được nhiều khán giả cho rằng là phép lai giữa Next Top Model và The Face, càng tạo nên sự bàn tán xôn xao của fan sắc đẹp.

Lần này, Mâu Thủy sẽ ngồi "ghế nóng" cùng Hoa hậu H'Hen Niê

Người hâm mộ show thực tế thời trang hy vọng rằng sau khi công bố các HLV, kế hoạch sản xuất The Next Face Vietnam sẽ không bị trì hoãn như các show khác vì "địa hạt" TV Show Việt Nam 2 năm qua đã thiếu vắng bóng dáng của một show thực tế về thời trang, người mẫu! Đồng thời đây là một chương trình tìm kiếm người mẫu cho thế hệ 4.0, sản xuất chủ yếu trực tuyến nên hầu như ít phụ thuộc vào việc tập trung thí sinh, di chuyển đến các địa điểm. Đây có lẽ là cơ hội để Mâu Thủy tỏa sáng hơn nữa trong thời gian tới!

Ảnh: Internet