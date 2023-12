Mâu thuẫn trong trận bóng đá, nam sinh viên bị đâm xuyên cổ

Ngày 23/12, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị tấn công bằng dao, nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là L.M.S (nam, 18 tuổi, sinh viên năm thứ nhất một trường đại học đóng trên địa bàn TPHCM.

Bệnh nhân được các bác sĩ thực hiện can thiệp nội mạch xử lý vị trí mạch máu

Khai thác bệnh sử của bác sĩ ghi nhận, trước khi nhập viện S tham gia một trận thi đấu bóng đá trong phong trào thể dục thể thao do nhà trường tổ chức. Trong lúc chơi bóng, S và một sinh viên khác đã có va chạm dẫn tới mâu thuẫn. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, nạn nhân bị một nam sinh viên cùng trường dùng dao nhọn tấn công, đâm một nhát chí mạng vào vùng cổ gây xuất huyết ồ ạt.

Ngay khi tiếp nhận nạn nhân, bệnh viện đã lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ (code red). Các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị thủng mạch máu lớn vùng cổ, gãy mỏm ngang đốt sống cổ C2 bên phải có mảnh rời, thủng thành bên động mạch đốt sống phải.

Bệnh nhân được chỉ định can thiệp nội mạch mạch xử lý vị trí thủng động mạch đốt sống. Nỗ lực cấp cứu của cả ê kíp bác sĩ đã giúp bệnh nhân vượt qua được nguy kịch. TS.BS Tạ Vương Khoa, Phó chủ nhiệm khoa Nội thần kinh, trưởng ê kíp can thiệp cho biết, đây là một trường hợp rất nguy kịch đã may mắn được cứu sống. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhân hồi phục hoàn toàn, đủ điều kiện xuất viện.