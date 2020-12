Mẫu Sơn rét 3,2 độ C ngày đầu đón không khí lạnh rất mạnh, dự báo xuất hiện băng giá

Sáng 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong đêm qua, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm sâu xuống 10-12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong sáng và đêm nay 15/12, Bắc Bộ có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Đặc biệt, 6h sáng nay, kết quả quan trắc cho thấy Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt 3,2 độ C, thấp nhất miền Bắc. Tại Trùng Khánh (Cao Bằng) là 7.5 độ C, tại Đồng Văn (Hà Giang) là 9.0 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày không mưa, đêm có lúc có mưa; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Những ngày tới, Bắc Bộ chìm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh nên rét đậm sẽ duy trì đến ngày 19/12. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.