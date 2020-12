Mẫu Sơn giảm còn 1,3 độ C, miền Bắc chìm trong rét đậm rét hại

Sáng sớm 16/12, không khí lạnh đã bao phủ toàn miền Bắc, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Phía Đông Bắc Bộ trong sáng nay có mưa nhỏ rải rác. Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

6h sáng nay, nhiệt độ tại Lạng Sơn chỉ còn 7,1 độ C; Cao Bằng 9 độ C; Hà Nội 11,9 độ C; Bắc Kạn 10,8 độ C; Hưng Yên 10,9 độ C. Đặc biệt, trạm Mẫu Sơn đo được mức nhiệt 1,3 độ, lạnh nhất cả nước. Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ; Sapa (Lào Cai) 6,8 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,9 độ.

Riêng Hà Nội từ sáng sớm có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ.

Ảnh minh hoạ

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh mạnh này kéo dài ít nhất trong 1 tuần tới. Trời nhiều mây, âm u cả ngày làm gia tăng cảm giác rét buốt.



Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế...; Tránh uống nước lạnh, đồ có cồn; Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, bịt tai và vào ngay phòng kín khi bắt đầu cảm thấy lạnh.

Ngoài ra, tăng cường hoạt động, lao động chân tay để cơ thể sản sinh nhiều nhiệt. Sưởi ấm an toàn: khi đốt củi, than hoa, than tổ ong để sưởi ấm phải đặc biệt lưu ý nguy cơ cháy nổ và ngộ độc khí CO.

Nếu phải làm việc ngoài trời hay ra ngoài: Khi trời mưa phải đội mũ che kín tai để tránh nước vào tai gây viêm nhiễm (viêm tai giữa), viêm họng, viêm xoang,... Không ra ngoài khi trời mưa hay quá lạnh. Ngâm chân vào nước muối ấm để điều hoà khí huyết, giữ ấm cơ thể vào buổi tối.