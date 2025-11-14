Mắt người đàn ông đau dữ dội, bạn bè lấy ra thứ "đáng sợ"

Khi đang đi bộ đường dài tại Doi Langka Noi ở Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 9/11, một người đàn ông trong nhóm cảm thấy cảm giác đau buốt trong mắt, khiến bạn bè anh phải kiểm tra và phát hiện ra con đỉa nhỏ bám vào nhãn cầu.

Mắt người đàn ông đau dữ dội, bạn bè lấy ra thứ đáng sợ

Đoạn clip cho thấy Puripat Panapaiphan và một y tá cẩn thận dùng tăm bông và ngón tay để lấy con ký sinh trùng ra. Cuối cùng, họ đã loại bỏ được con đỉa và rửa mắt cho anh R. bằng nước.

Con đỉa được lấy ra khỏi mắt người đàn ông.

Puripat cho biết: "Hiện anh ấy đang được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt khử trùng để làm sạch mắt. Những con đỉa có thể đã bò lên người khi chúng tôi đang ngồi trên một cành cây trong rừng, bám vào quần áo và da của chúng tôi".

Mặc dù vết cắn của đỉa hầu hết vô hại, nhưng chúng có thể gây chảy máu, bầm tím, ngứa, rát, kích ứng và đỏ ở khu vực bị ảnh hưởng. Chúng thường được tìm thấy trên mặt đất hoặc trong tán lá thấp ở các khu rừng ẩm ướt.

Việc loại bỏ đỉa rất đơn giản nhưng đòi hỏi một cách tiếp cận cẩn thận để tránh nhiễm trùng hoặc tổn thương vì việc kéo chúng ra có thể khiến bộ phận miệng của chúng vẫn còn cắm vào da người.