Mặt mộc của Yoona ở vai chính đầu tay 15 năm trước "gây sốt" trở lại, đẹp thế nào mà rating hơn 41%?

Sự trở lại của nữ thần tượng Yoona trong dự án phim mới King The Land - Khách Sạn Vương Giả khiến khán giả vô cùng háo hức. Dự án lần này mang màu sắc hài - lãng mạn sau nhiều vai diễn phá cách mà thành viên nhóm SNSD đảm nhận. Vai Cheon Sa Rang lần này cũng được nhiều khán giả khen ngợi, khẳng định là đỉnh cao sắc đẹp, khí chất của Yoona trên màn ảnh 15 năm qua.

Cũng trong thời gian này, loạt hình ảnh của Yoona thời mới "bén duyên" với diễn xuất được chia sẻ trở lại. Trên các diễn đàn xứ Hàn, khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi trông Yoona vô cùng khác biệt vào thời điểm có vai chính đầu tay trong You Are My Destiny (Em Là Định Mệnh Đời Anh).

Yoona có vai chính đầu tay trong You Are My Destiny

Trong You Are My Destiny, Yoona vào vai Sae Byuk - cô gái mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thế nhưng nuôi hoài bão lớn trở thành nhà thiết kế thời trang. Vượt qua hoàn cảnh của mình, Sae Byuk chinh phục cuộc thi thiết kế và dần chứng tỏ được bản lĩnh của mình, thậm chí mặc cho trước đó cô gặp tai nạn và mất đi thị lực.

Ở thời điểm tham gia You Are My Destiny, Yoona vẫn là nữ tân binh trong làng giải trí. Ngoại hình của cô khi này chưa được đánh giá quá xuất sắc, song vẫn gây chú ý nhờ đôi mắt sáng, nụ cười tươi và diễn xuất trong trẻo.

Ngoài ra, diện mạo của Yoona trong bộ phim này gần như không có son phấn. Nữ diễn viên trẻ lúc bấy giờ thường xuyên để mặt mộc, dang nắng dạo phố hay đắm mình trong cơn mưa. Người xem bày tỏ sự bất ngờ với đường nét tự nhiên, đúng chất thiếu nữ của cô vào 15 năm trước. Đúng là không phải tự dưng mà Yoona là "người phát minh ra khái niệm trung tâm" của làng nhạc thần tượng Hàn Quốc.

Mặt mộc của Yoona 15 năm trước

You Are My Destiny là cú bùng nổ rating vào năm 2008, đạt đỉnh cao hơn 41% toàn quốc và là "cơn sốt" trên kênh KBS2 và lan rộng toàn châu Á thời điểm ấy. Hiện tại sau 15 năm, Yoona đã có màn "nâng cấp" ngoại hình, trở nên trắng trẻo, mặn mà và cuốn hút hơn. King The Land cũng đang gặt hái được thành công đáng kể với rating liên tục đứng đầu BXH chương trình trong ngày, là dự án phim cuối tuần được xem nhiều nhất đài cáp hiện nay của Hàn Quốc.

Ảnh: KBS2, JBTC