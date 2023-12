MAPUTI xóa mờ vết thâm vùng da nhạy cảm, hoàn thiện vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ hiện đại

Nỗi niềm của chị em có vùng da vùng kín thâm sạm



Từ xa xưa, làm đẹp đã là nhu cầu tự nhiên của "phái đẹp". Khi cuộc sống ngày càng hiện đại, phụ nữ càng có điều kiện để chăm sóc sắc đẹp một cách hoàn thiện hơn. Bên cạnh khuôn mặt hay vóc dáng, hội chị em cũng chú trọng vào các điểm nhạy cảm, không hoặc ít lộ ra ngoài nhưng vô cùng quan trọng như: đầu ngực, đầu gối, cổ, nách, vùng kín… không kém.

Là một người phụ nữ được bạn bè ngưỡng mộ vì có gia đình hạnh phúc, đủ nếp đủ tẻ và sự nghiệp ổn định nhưng chị Diễm My (30 tuổi) vẫn có đôi lúc thiếu tự tin khi tự mình đối diện với chính mình trong gương, nhìn vào làn da ngày càng thâm và tối màu ở vùng kín, sau khi sinh bé thứ 2.

Chị My đã thử nhiều cách dân gian để khử thâm vùng kín như dùng nước cốt chanh, đắp nha đam, mát-xa bằng dầu dừa, thay đổi nội y… nhưng không thấy hiệu quả. Là người hướng nội, chị có nghĩ đến phương pháp dùng laser nhưng ngại ngùng và có chút e dè.

Thực tế, không chỉ riêng chị My, làn da vùng kín thâm sạm là vấn đề của rất chị em phụ nữ, do nhiều nguyên nhân khác nhau như: lão hóa tự nhiên, di truyền, thay đổi nội tiết, mang thai và sinh con, mặc nội y quá chật, sử dụng thuốc tránh thai, quan hệ tình dục…

Thấu hiểu điều đó, các nhãn hàng làm đẹp và chăm sóc cá nhân trên thế giới cũng đã có nhiều nghiên cứu và phát triển sản phẩm riêng cho vùng da nhạy cảm quan trọng này. Nổi bật trong đó có thể kể đến Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi, sản phẩm hiện đang được yêu thích và săn lùng ráo riết tại Nhật Bản bởi công dụng hỗ trợ làm mờ thâm dưỡng trắng tuyệt vời cùng với bảng thành phần hữu cơ luôn được yêu thích đối với mọi làn da, được cộng đồng tiêu dùng Nhật Bản đánh giá cao.

Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi được người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá 5.3 điểm

Cộng đồng tiêu dùng Nhật Bản đã đánh giá Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi 5.3 điểm (số rating hiếm có đối với dòng sản phẩm "body care" tại thị trường vốn nổi tiếng khó tính như Nhật Bản).

White Cream Maputi cải thiện da vùng kín hiệu quả, lành tính

Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi được người tiêu dùng đánh giá cao bởi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật: mang hương nước hoa 3 tầng, an toàn lành tính, thấm nhanh, không bết dính, không vón cục, an toàn cho phụ nữ trong giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ. Đặc biệt, sản phẩm không chứa bất cứ thành phần nào gây hại cho da như dầu khoáng, Paraben, Cồn, màu tổng hợp, silicone, synthetic polymer, không chất tẩy trắng.

Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi thấm nhanh, không bết dính và không vón cục

Theo chia sẻ của nhiều chị em, sản phẩm hỗ trợ về mặt cải thiện mờ thâm, sáng da vùng kín. Chị Hồng Nhung (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Lúc đầu mình sử dụng Maputi cho vùng da ở nách. Sau khoảng 1 tháng dùng theo hướng dẫn sử dụng, phần da nách của mình đã sáng lên và mềm mịn hơn khá nhiều, mình tự tin mặc áo 2 dây rồi. Bây giờ thì mình dùng Maputi cho cả mấy vùng da kín khác nữa, chỗ nào thâm thì bôi chỗ đó thôi. Hiệu quả đều khá tốt''.

Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi là sự tổng hòa của hàng chục loại chiết xuất thảo mộc, hoa cỏ tự nhiên các thành phần đều được chứng nhận Ecocert. Đây là sản phẩm hữu cơ, đóng góp tới 83% thành phần hữu cơ chuyên tập trung vào dưỡng ẩm và làm sáng da nổi bật như: chiết xuất cây Bilberry (Việt Quất Đen), chiết xuất Chamomile (Cúc La Mã), chiết xuất hoa oải hương…

Đặc biệt, với tỷ lệ vàng 2% Niacinamide có trong sản phẩm, Organic Ingredients Used Fragrance White Cream Maputi thực sự chiếm ưu thế so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong cuộc chiến chinh phục tình yêu của các tín đồ chăm sóc da.

Để đạt được hiệu quả dưỡng trắng, giúp hoàn thiện vẻ đẹp từ trong ra ngoài, sở hữu sự rạng rỡ và tự tin, thương hiệu khuyến khích người dùng hãy kiên trì sử dụng mỗi ngày 2 lần sáng và tối, liên tục trong tối thiểu 4 tuần.

