Mang không khí Tết lên hẳn iPhone, Apple làm điều chưa từng có tại Việt Nam để mừng xuân Giáp Thìn

Những ngày cuối ngày của năm Quý Mão 2023 sắp qua, người Việt đang soạn sửa nhà cửa, tiễn năm cũ qua chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024. Hòa chung không khí đón tết cổ truyền Việt Nam, các ông lớn công nghệ đã bắt đầu triển khai vô vàn kế hoạch thú vị như một lời chúc Tết Giáp Thìn đến người dùng Việt.

Trong đó, Apple cũng không phải ngoại lệ. Kể từ khi chính thức có mặt tại Việt Nam, Apple đã mang đến rất nhiều hoạt động sôi nổi dành riêng cho thị trường nội địa, đặc biệt trong thời điểm đưa năm cũ đi, đón năm mới sắp đến.

Chào đón năm Giáp Thìn với App Store

Trong dịp Tết năm nay, App Store tự hào tôn vinh những tài năng sáng tạo Việt Nam và những ứng dụng hỗ trợ quá trình sáng tạo của họ, bao gồm tlinh, người vừa phát hành MV thực hiện hoàn toàn bằng iPhone đầu tiên của Việt Nam với Apple.

Đồng thời, App Store cũng đã đặc biệt vinh danh các nhà sáng tạo tài năng Việt Nam khác đang chinh phục khán giả toàn cầu với ứng dụng và trò chơi đổi mới, như anh Thái Thanh Liêm từ công ty game Topebox, và anh Nguyễn Quốc Huy với ứng dụng ghi chú CollaNote. Đọc thêm tại đây.

Khách hàng được mời để Bứt Phá Và Toả Sáng Dịp Tết Này với bộ sưu tập các ứng dụng được tuyển chọn cẩn thận, giúp bạn mở rộng tầm nhìn, lựa chọn trang phục phù hợp và chia sẻ những kí ức quý giá trong suốt kỳ nghỉ lễ truyền thống.

Ngoài ra, hãy chờ đón những nội dung lễ hội trong nhiều ứng dụng và trò chơi phổ biến của chúng tôi, bao gồm các bộ lọc AR với chủ đề rồng và khung hình cá nhân đặc biệt năm Gíap Thìn trên TikTok; những nhân vật mới và sự kiện Lễ Hội Đèn Lồng trong Genshin Impact, cùng việc thu thập các phong bì đỏ hàng ngày và một gói ưu đãi độc quyền cho iOS trong Falcon Squad, và nhiều nội dung khác nữa!

Trên Apple Arcade, Hello Kitty Island Adventure chào đón năm Giáp Thìn với sự kiện Lễ Hội May Mắn & Đèn Lồng. Một con rồng bay qua Đảo Friendship, để lại những viên ngọc rồng quý giá - biểu tượng của may mắn.

Người chơi có thể thu thập ngọc rồng để nhận những phần thưởng đặc biệt suốt suốt sự kiện. Một cư dân mới sẽ đến ở cây nhà lớn trong Crossy Road Castle. Người chơi có thể mở khóa nhân vật Rồng Gỗ mới hoàn toàn và khám phá 20 cấp độ mới độc đáo.

Đón không khí Tết với Apple Music

Hãy cùng Apple Music bắt đầu kỳ nghỉ lễ với những bản nhạc sống động được tạo ra bởi những ngôi sao hàng đầu trong làng âm nhạc Việt Nam. Từ các danh sách phát độc quyền của nghệ sĩ bao quát các thể loại đang nổi đình đám đến một bản mix DJ sôi động, Apple Music sẽ mang đến đủ loại nhạc để mọi người cảm thấy hứng khởi, tìm kiếm cảm hứng và trở thành bản nhạc nền của năm để đón nhận sự thay đổi.

Từ ngày 2 tháng 2, danh sách phát những bản hit quen thuộc của chúng tôi cho mùa này, Đón Tết sẽ được cập nhật để chào đón năm Giáp Thìn. Người nghe cũng có thể thưởng thức danh sách phát độc quyền từ tlinh (R&B/Hip Hop), Hoàng Thùy Linh (Pop), và Touliver (Dance/Electronic) — những người tiên phong trong thể loại nhạc mà họ đang theo đuổi. Và từ ngày 9 tháng 2, DUSTEE, chủ sở hữu và DJ của quán bar 1900, đã biên soạn một bản DJ Mix chắc chắn sẽ khiến mọi người tiệc tùng như không có ngày mai, với những màu âm nhạc xuất sắc từ nghệ sĩ Việt Nam như Andree Right Hand, Wren Evans, Hoàng Thuỳ Linh, Touliver, Tiên Tiên, tlinh, Suboi, và Rhymastic.

Với những tính năng và cải tiến mới nhất từ Apple Music được ra mắt cùng với iOS17, bạn cũng có thể tạo Playlist Cộng tác với gia đình và bạn bè khi họ tụ tập vào mùa lễ - mời nhau để lựa chọn và chỉnh sửa các bản nhạc, thậm chí thêm emoji vào các bài hát cụ thể!

Ngay kỳ nghỉ Tết này, từ bây giờ cho đến ngày 29 tháng 2, ưu đãi đặc biệt cũng sẽ giúp người đăng ký mới có được 3 tháng sử dụng Apple Music miễn phí.

Để thưởng thức tất cả những bản nhạc tuyệt vời này, hãy chào đón AirPods Pro Phiên Bản Đặc Biệt (Thế hệ thứ 2) với họa tiết rồng duy nhất, có sẵn với giá 6.199.000đ tại apple.com/vn.

Quây quần cùng gia đình và bạn bè với Apple TV+

Để chào đón "Tinh Thần Không Ngại Thách Thức" của năm Giáp Thìn, thông qua các bộ sưu tập của chúng tôi, người dùng đăng ký Apple TV+ có thể thưởng thức loạt phim hấp dẫn với những câu chuyện về phiêu lưu mới và những nhân vật đầy cảm hứng vượt qua khó khăn như Ted Lasso, Pachinko và SEE.

Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 2, những người dùng chưa đăng ký Apple TV+ có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu trong năm Giáp Thìn với các tập miễn phí của một số loạt phim Apple Originals được chọn lọc trên Apple TV+.

Hãy đắm chìm trong các loạt phim bao gồm Monarch: Legacy of Monsters đầy tính sử thi, một hành trình huyền bí, phim đa ngôn ngữ Drops of God, những bộ phim khoa học viễn tưởng độc đáo như Silo và Foundation, cùng với The Snoopy Show mùa 1 dành cho những tâm hồn trẻ trung.