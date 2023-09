Măng Beauty Studio tiến hành bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Không bỏ qua tính thị hiếu và an toàn, những kĩ thuật độc quyền bởi Măng Beauty Studio không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn phù hợp với tiêu chuẩn làm đẹp quốc tế.



Ngày 30/03/2023, Măng Beauty Studio đã tiến hành đăng ký độc quyền bảo hộ thương hiệu Măng Beauty Studio trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ và làm đẹp tại Việt Nam; song song với đó, Măng Beauty Studio cũng đang chuẩn bị thủ tục bảo hộ đang chuẩn bị thủ tục bảo hộ nhãn hiệu cho các kỹ thuật khác do trực tiếp CEO & Founder Thuỷ Trúc sáng tạo nên.



Các kỹ thuật hiện tại của Măng Beauty Studio được đông đảo khách hàng tin tưởng và lựa chọn, gồm có Glossy Lips - phun môi thế hệ mới với màu môi đa dạng, không giới hạn và trả lại sự căng bóng hồng hào cho đôi môi theo sự tàn phá của thời gian; Natural Eyes Lifting - uốn mi tự nhiên và mềm mại; Dove Eyes - phun mí trong veo và giúp mắt thêm to tròn ấn tượng; đặc biệt hơn cả là TrueBrows - kỹ thuật phẩy sợi lông mày với đầu kim nano thế hệ mới.

TrueBrows có nhiều ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật phun xăm thẩm mỹ thông thường. Đầu tiên, TrueBrows giữ màu sắc lông mày sau khi phẩy sợi đạt sự chân thực như tóc thật. Rất khó để nhận ra hàng lông mày của khách hàng đã có sự can thiệp thẩm mỹ ở cự ly gần khi áp dụng kỹ thuật TrueBrows. Thêm vào đó, TrueBrows không gây đau đớn như những biện pháp phun xăm cũ trước đây, nhờ vào thiết bị và công nghệ ứng dụng. Khách hàng sau khi thực hiện không cần kiêng khem vất vả, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới đời sống sinh hoạt thường nhật. Lông mày làm xong đã trở vể trạng thái ban đầu, không gây sự "giả trân" hay "già cỗi" như phun, lại bền màu hơn rất nhiều so với phẩy sợi Hairstrokes.

Theo Master Thuỷ Trúc - CEO & Founder của thương hiệu Măng Beauty Studio chia sẻ, hầu hết các kỹ thuật của Măng Beauty Studio đều do cô trực tiếp kế thừa, học hỏi và nghiên cứu trong nhiều năm, cân đối giữa các yếu tố mang tính sức khỏe, tối ưu và phù hợp với các tiêu chí thẩm mỹ của người Á Đông. Bản thân Thuỷ Trúc cũng là người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ, cũng có cơ hội được tiếp xúc với nhiều kỹ thuật, công nghệ hiện đại trong và ngoài nước, từ đó mà đảm bảo mang tới những dịch vụ chất lượng tốt cho khách hàng.

"Việc chúng tôi bảo hộ thương hiệu Măng Beauty Studio như một bước tiến trong việc cung cấp các dịch vụ làm đẹp uy tín, bảo vệ lợi ích cho khách hàng và đặc biệt là khẳng định những giá trị mà Măng theo đuổi suốt nhiều năm qua: Kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên, Tôn vinh giá trị nguyên bản. Thẩm mỹ không phải là sự copy - paste sáo rỗng, mà ngược lại phải mang chính dấu ấn của người lựa chọn kỹ thuật thẩm mỹ đó." - Thuỷ Trúc nhấn mạnh.

Sứ mệnh làm đẹp cùng phụ nữ Việt - Giá trị kinh doanh từ tâm

Măng Beauty Studio tôn chỉ lấy tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ làm mục tiêu hàng đầu trong hoạt động thẩm mỹ, bảo vệ sức khỏe cho người dùng và đem tới những giá trị nhân văn thiết thực. Với mong muốn lan toả những giá trị tốt đẹp đó mà không chỉ ở từng dịch vụ, Măng Beauty Studio còn dành những quyền lợi, sự quan tâm và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ Chuyên Viên làm việc trực tiếp tại Măng Beauty Studio.

Măng Beauty Studio tạo môi trường làm việc lành mạnh và bền vững, trang bị những trang thiết bị hiện đại và thường xuyên cập những những kỹ thuật tiên tiến để từ đó mà bản thân những người đang làm việc tại Măng Beauty Studio cũng cảm thấy được cổ vũ và hỗ trợ hết mình; thông qua đó mà tạo nên những sản phẩm làm đẹp chất lượng tốt, đem đến sự hài lòng cho quý khách hàng.

Sự kiện đăng ký bảo hộ thương hiệu Măng Beauty Studio như một lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng thời cũng là nguồn động viên to lớn tới đội ngũ của Măng Beauty Studio trong hành trình phát triển sắp tới. Hứa hẹn Măng Beauty Studio sẽ là địa điểm quen thuộc và được tin yêu của khách hàng tại Việt Nam khi lựa chọn các dịch vụ làm đẹp an toàn - tự nhiên.

Vào tháng 10/2019, Măng Beauty Studio được sáng lập và vận hành bởi Master Thuỷ Trúc - tốt nghiệp Chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh và Cao Đẳng Y Dược TP Hồ Chí Minh, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc mang tới các dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ hàng đầu cho khách hàng khu vực phía Nam. Hiện nay, Măng Beauty Studio toạ lạc tại 534-536 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Măng Beauty Studio luôn chú ý vào quy trình vận hành, nghiên cứu kỹ thuật và nguồn gốc của các loại mực mỹ phẩm với nguyên liệu tự nhiên, thương hiệu cao cấp quốc tế, lành tính và an toàn - từ đó đáp ứng nhu cầu của khách hàng.