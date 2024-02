Màn lột xác của Chaeyoung (TWICE) chứng minh makeup cũng có quyền năng không thua phẫu thuật thẩm mỹ

Mới đây, TWICE đã chính thức khởi động năm mới với tour concert thứ 5 "Ready To Be" tại thành phố Mexico. Bên cạnh những màn trình diễn công phu, ấn tượng, khán giả toàn cầu không khỏi bất ngờ trước thân hình nuột nà, nhan sắc như tiên tử của thành viên Chaeyoung. Vốn không được đánh giá cao về visual, nay Chaeyoung lại nổi rần rần khắp các trang mạng xã hội với vẻ ngoài của mình.

Chaeyoung cùng khoảnh khắc nhan sắc "phát sáng" tại concert đang viral khắp các nền tảng mạng xã hội

Qua fancam quay vội ở mọi góc của người hâm mộ, Chaeyoung vẫn mê hoặc khán giả với visual "glow-up", khoe sắc vóc quyến rũ trong bộ bodysuit ren đỏ

Ngay lập tức, nhiều cuộc tranh luận về layout makeup của Chaeyoung nổ ra trên nhiều diễn đàn. Phần lớn các ý kiến đều đồng tình rằng gương mặt Chaeyoung đường nét vẫn vậy, nhưng từ khi thay đổi sang makeup muted-tone, peach-tone, nữ idol dường như tiến tới thời kỳ đỉnh cao nhan sắc

Thành viên TWICE là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không phải ai cũng hợp trang điểm đậm. Nếu như hồi mới debut, Chaeyoung bị "phong ấn nhan sắc" bởi các makeup look đỏ khiến cô già và sến thì tông màu nude cam đào biến cô thành tiên tử mùa xuân

Bình luận của netizen:

- Tôi sốc khi thấy cô ấy ở concert tại Mexico, dường như còn xinh hơn cả các visual là Mina, Tzuyu.

- Thích phong cách này của Chaeyoung lắm, quyến rũ và hiện đại!

- Ôi xinh quá mức rồi, trước kia bị MUA bị phong ấn nhan sắc quá.

- Đúng là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người chưa tìm đúng phong cách của mình.

Bên cạnh việc đổi style trang điểm, Chaeyoung cũng có sự biến hoá đa dạng trong phong cách thời trang. Nếu như trước đây, cô nàng luôn diện các trang phục rộng, giấu dáng thì giờ đây, Chaeyoung tự tin diện áo croptop, quần cạp trễ hay các mẫu váy, bodysuit, corset cá tính khoe sắc vóc nuột nà.

Sự thay đổi rõ rệt của Chaeyoung ở thời điểm hiện tại

Trước kia, Chaeyoung lên đồ khá cơ bản, không mix&match gì nhiều nên tổng thể rất nhạt nhoà so với các thành viên cùng nhóm