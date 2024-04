Mách bạn 3 món đồ nhỏ bé nhưng vô cùng hay trong bếp mà nhà nào cũng nên có

Căn bếp là trái tim của ngôi nhà, nơi hương vị của tình thân được nêm nếm qua từng bữa ăn gia đình. Để việc nấu ăn trở nên thuận tiện và thú vị hơn, có những món đồ nhỏ xinh nhưng lại vô cùng hữu ích mà bất cứ gian bếp nào cũng nên sở hữu. Dưới đây là 3 món đồ bếp "nhỏ mà có võ" không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn đem lại nhiều niềm vui trong quá trình chế biến món ăn.

1. Màng bọc thực phẩm nilon có chun co giãn

Trong cuộc sống hiện đại, việc lưu trữ thực phẩm trong tủ lạnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Song song với đó, những vấn đề liên quan đến việc bảo quản thức ăn không đúng cách thường khiến các bà nội trợ đau đầu: từ việc thực phẩm mất đi độ tươi ngon cho đến mùi vị khó chịu lan tỏa trong không gian lạnh lẽo của chiếc tủ.

- Thiết kế thông minh, gọn nhẹ: Chị em có thể sử dụng màng bọc thực phẩm nilon có chun co giãn. Chúng có thể "ôm trọn" mọi hình dạng và kích thước, từ hộp vuông vức, đĩa tròn trịa tới những vật dụng nấu nướng đa dạng như xoong, nồi hay thậm chí là nải chuối hay quả dưa hấu to sụ, nhờ vào độ co giãn tuyệt vời của viền chun.

- Có khả năng tái sử dụng: Không chỉ "khéo léo" trong mọi tình huống, màng bọc siêu co giãn này còn là một lựa chọn kinh tế khi có thể được tái sử dụng nhiều lần – một phương án thân thiện với môi trường và túi tiền của bạn.

- Không lo mùi thức ăn: Bên cạnh đó, chất liệu màng PE cao cấp, an toàn với thực phẩm sẽ giữ cho thức ăn của bạn tránh xa vi khuẩn, luôn đảm bảo độ tươi mới mà không lo bị mùi khi đặt trong tủ lạnh.

2. Bộ dụng cụ cắt gọt rau củ quả đa năng

Không ngoa khi nói rằng bộ dụng cụ cắt gọt rau củ đa năng này là người bạn đắc lực trong góc bếp hiện đại của chị em. Đặc biệt, nàng dâu mới hay với những chị em vụng về không biết tỉa hoa, thái củ quả sao cho đẹp, có lẽ đây là cứu tinh cực kỳ tiết kiệm thời gian.

- Chất liệu bền bỉ, an toàn với sức khỏe: Với thân bộ sản phẩm được chế tác tỉ mỉ từ nhựa cao cấp, không những mang lại vẻ ngoài tinh tế mà còn đảm bảo độ bền cao, kháng va đập và an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

- Đa năng trong tạo hình rau củ: Bộ sản phẩm gồm nhiều lưỡi dao làm từ thép không gỉ cao cấp, sắc bén một cách đáng kinh ngạc, cho phép bạn thái, bào, cắt mọi loại rau củ và thực phẩm với nhiều chế độ khác nhau, mở rộng phạm vi sử dụng và mang lại những lát cắt hoàn hảo.

- Thiết kế đế chống trượt thông minh: Giúp bộ dụng cụ đứng vững trên mọi bề mặt, đảm bảo sự chắc chắn, giúp bạn cắt gọt một cách thoải mái mà không lo sản phẩm bị xê dịch.

- Tiết kiệm thời gian làm sạch: Đừng lo lắng về việc vệ sinh sau khi sử dụng, bởi đã có dụng cụ làm sạch được thiết kế riêng để loại bỏ nhanh chóng thức ăn thừa dính trên lưỡi dao, tiết kiệm thời gian và công sức của bạn.

Ngoài ra, sản phẩm còn có phần tay cầm đặc biệt để giữ chặt rau củ, giúp bạn thao tác một cách tiện lợi và an toàn hơn, tránh những rủi ro đáng tiếc trong quá trình sơ chế thực phẩm. Với bộ dụng cụ cắt gọt đa năng này, từ nay việc chuẩn bị thực phẩm cho bữa ăn gia đình sẽ trở nên nhanh chóng, sạch sẽ và chuyên nghiệp hơn bao giờ hết!

3. Khay làm đá silicon

Mùa hè sắp tới và nhu cầu uống đồ lạnh chắc chắn sẽ tăng cao, bạn đã sẵn sàng để đổi mới cách làm đá của mình chưa? Khay làm đá silicon tiện lợi này sẽ khiến trải nghiệm của bạn trở nên thú vị hơn bao giờ hết!

- Thiết kế thông minh: Lựa chọn loại khay đá có nắp đậy giúp giữ vệ sinh và ngăn chặn mùi lẫn từ tủ lạnh, đảm bảo từng viên đá bạn sử dụng luôn tinh khiết và trong lành. Hơn nữa, kích thước các loại khuôn silicon cũng linh hoạt, phù hợp để trong các ngăn tủ lạnh mà không lo chiếm chỗ.

- Chất liệu an toàn cho sức khỏe: Làm từ nhựa không chứa BPA chịu được nhiệt độ từ -40℃ đến 230℃, khay đá này không chỉ an toàn cho sức khỏe mà còn cực kỳ bền bỉ.

- Dễ dàng sử dụng: Đặc biệt, đáy khay được làm từ silicon mềm mại, việc lấy đá ra khỏi khuôn chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

- Tiện lợi và linh hoạt khi sử dụng: Nắp đậy chắc chắn không chỉ giúp bảo quản đá sạch sẽ mà còn rất tiện lợi để chia đôi thức ăn, đặc biệt là đồ ăn dặm cho bé yêu. Ngoài ra, chị em có thể sử dụng làm các viên trà, đá hoa quả. Nhiều người còn nhanh trí sử dụng để lưu trữ thảo mộc cùng dầu ăn, tiết kiệm thời gian khi nấu ăn. Chẳng hạn băm nhỏ hành, tỏi và trộn với dầu ăn. Đổ vào khay đá, làm đông, sau đó lấy ra bỏ vào túi zip, cất trong ngăn đá, khi cần mang ra sử dụng nhanh gọn.

- Màu sắc phong phú: Mỗi khay là một bất ngờ với màu sắc được giao ngẫu nhiên, thêm tính thú vị cho gian bếp nhà bạn.

- An toàn và dễ dàng vệ sinh: Rửa sạch trước và sau khi sử dụng và an tâm bảo quản ở bất cứ ngăn đông nào của tủ lạnh.