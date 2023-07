Mạc Trung Kiên: Model nam đắt show bậc nhất Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam

Là một trong những chương trình được giới mộ điệu Việt Nam quan tâm, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW) mùa thứ 15 tiếp tục nhận thu hút sự chú ý của người yêu thời trang trong nước và quốc tế. Bên cạnh các BST nhằm tôn vinh thời trang bền vững, màn catwalk của loạt người mẫu chuyên nghiệp đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của chuỗi show diễn lần này. Một trong số đó không thể không nhắc đến Mạc Trung Kiên - anh chàng mẫu nam thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp nam tính, lịch lãm, "càn quét" 8/17 show diễn tại AVIFW 15.



Mạc Trung Kiên chụp hình với bà Trang Lê - chủ tịch Vietnam International Fashion Week

Mạc Trung Kiên trình diễn ấn tượng tại AVIFW 15

Mạc Trung Kiên bắt đầu sự nghiệp vào năm 2017 nhưng phải đến năm 2018, tên tuổi của anh chàng mới thực sự bùng nổ khi trở thành quán quân The Face Vietnam. Với chiều cao nổi bật 1m84 cùng gương mặt điển trai, góc cạnh, nam người mẫu đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh nặng ký để chạm tay vào ngôi vị cao nhất. Dù vậy nhưng học trò Thanh Hằng không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng mà luôn cố gắng, hoàn thiện bản thân để đem đến những màn trình diễn hoàn hảo.



Mạc Trung Kiên - quán quân The Face Vietnam 2018, sau 5 năm anh dần khẳng định vị trí của mình trong làng mẫu Việt. Bên cạnh đó, anh còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, điển hình là góp mặt trong MV Sáng Mắt Chưa của Trúc Nhân, MV Để Rồi Tổn Thương của ca sĩ Sara Lưu, MV Cô Ấy Của Anh Ấy - ca sĩ Bảo Anh.

Đến với Tuần lễ Thời trang Quốc Tế Việt Nam năm nay, Mạc Trung Kiên đã không làm công chúng thất vọng với màn thể hiện tự tin, chiếm trọn spotlight sân khấu. Ghi điểm với những bước đi catwalk đầy khí chất, vững chãi cùng thần thái chuyên nghiệp, cuốn hút, Mạc Trung Kiên đã khiến người xem trầm trồ với khả năng biến hoá không ngừng tại AVIFW 15.

Mạc Trung Kiên ghi điểm với gương mặt nam tính cùng thần thái chuyên nghiệp

Đặc biệt, Mạc Trung Kiên - quán quân The Face Vietnam 2018 cũng là gương mặt mẫu nam "đắt show" nhất tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Nam người mẫu đã tham gia trình diễn cho loạt BST như "IN ALIGNMENT" - Paris RE Made" – NTK Xuân Thu Nguyễn (The Netherlands), "Clazzy 2023 - Ready to wear" thương hiệu BUTUNI, "GAI" của NTK Ivan Trần, "Hoa Trên Sóng Nước" của NTK Lê Thanh Hoà, "246" của NTK Adrian Anh Tuấn, "SULTRY SAIGON NIGHTS" - CHRISTOPHER CHRONIS (Australia), "DOUBLE MATCH" NTK Wuan Phan x Kobi Levi(Israel), "Nước Đầu Nguồn" của NTK Vũ Việt Hà.



Không những thế, Mạc Trung Kiên còn đảm nhiệm vị trí vedette cho BST "Clazzy 2023 - Ready To Wear" của thương hiệu Butuni và "IN ALIGNMENT - Paris RE Made" - NTK Xuân Thu Nguyễn đến từ Hà Lan. Những thành công này cho thấy khả năng và nỗ lực của Mạc Trung Kiên đang dần được công nhận. Cứ với đà phát triển này thì rất có thể trong tương lai, học trò Thanh Hằng sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Mạc Trung Kiên là model nam "đắt show" nhất AVIWF 15

Mạc Trung Kiên - quán quân The Face Vietnam 2018 kết màn BST của Butuni vô cùng ấn tượng với thần thái sắc lạnh, nam tính. Anh chàng diện bộ trang phục áo bomber da kết hợp với quần jeans rách gối, đem đến hình mẫu người đàn ông Việt Nam trưởng thành và bản lĩnh

Với BST của NTK Xuân Thu Nguyễn, Mạc Trung Kiên lại "lột xác" cùng phong cách phóng khoáng, cá tính. Nam model xuất hiện với bộ outfit "denim on denim" đầy trẻ trung, năng động cùng điểm nhấn tua rua đính kết phía sau độc đáo