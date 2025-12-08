LynkiD – nền tảng loyalty Việt Nam tiên phong hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines

LynkiD trở thành đối tác tiên phong tại Việt Nam hợp tác ưu đãi độc quyền cùng Turkish Airlines

Hà Nội, tháng 11/2025 – Nền tảng loyalty mở hàng đầu Việt Nam LynkiD chính thức công bố hợp tác chiến lược cùng Turkish Airlines, hãng hàng không sở hữu mạng bay lớn bậc nhất thế giới với hơn 131 quốc gia và 300 điểm đến toàn cầu.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến mới trong hành trình quốc tế hóa hệ sinh thái loyalty của LynkiD, đồng thời mang lại cơ hội kết nối ưu đãi xuyên biên giới cho người dùng Việt Nam – đúng vào thời điểm Turkish Airlines kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam.

Ưu đãi bay quốc tế độc quyền trên nền tảng LynkiD

Từ tháng 11/2025, người dùng LynkiD có thể nhận ưu đãi giảm 15% khi đặt vé Turkish Airlines cho các chuyến bay trong giai đoạn cuối năm.

Đây là chương trình ưu đãi quốc tế tiên phong của Turkish Airlines được triển khai tại Việt Nam thông qua nền tảng loyalty – một dấu mốc khẳng định vị thế của LynkiD trong vai trò đối tác công nghệ tin cậy. Ưu đãi này không chỉ mang đến cơ hội di chuyển quốc tế với mức chi phí hợp lý hơn, mà còn mở rộng trải nghiệm cho khách hàng Việt khi tiếp cận dịch vụ của một trong những hãng bay có tiêu chuẩn cao cấp trên thế giới. Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hệ sinh thái LynkiD, đây là thời điểm thuận lợi để tăng cường chương trình chăm sóc khách hàng thông qua những ưu đãi giá trị và mang tính quốc tế.

Trong năm qua, thị trường du lịch quốc tế ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với số lượt khách Việt ra nước ngoài tăng đều, đặc biệt là các tuyến bay châu Âu và Trung Đông. Theo dữ liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, lượng khách Việt đi nước ngoài đã vượt mốc 4,5 triệu lượt trong năm 2024 – con số thể hiện nhu cầu dịch chuyển quốc tế ngày càng tăng của người dùng Việt, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các chương trình ưu đãi liên kết quốc tế.

Trong bối cảnh đó, LynkiD không chỉ phân phối ưu đãi mà còn xây dựng nền tảng để kết nối sâu hơn với các thương hiệu quốc tế. Sau hợp tác phát hành mã ưu đãi, LynkiD và Turkish Airlines đang tiếp tục trao đổi về các phương án tích hợp API, chia sẻ ưu đãi và thiết lập các mô hình đổi điểm xuyên biên giới. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho hệ sinh thái loyalty hiện đại – nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận các ưu đãi quốc tế và triển khai chương trình chăm sóc khách hàng cao cấp một cách linh hoạt, hiệu quả.

Trong thời gian tới, LynkiD sẽ tiếp tục phát triển các hợp tác quốc tế theo định hướng dài hạn: đa dạng hóa danh mục ưu đãi, mở rộng phạm vi kết nối và xây dựng hạ tầng loyalty sẵn sàng cho tích hợp đa quốc gia. Đây là chiến lược nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt có thêm khả năng cạnh tranh trong thị trường dịch vụ ngày càng toàn cầu hóa, đồng thời mang lại những giá trị thiết thực hơn cho người dùng cuối.

LynkiD x Turkish Airlines – Mang ưu đãi quốc tế gần hơn cho khách hàng Việt

Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng giải pháp loyalty, phân phối ưu đãi, quà tặng có thể liên hệ với LynkiD qua hotline 1900 636 835, email partner@lynkid.vn hoặc website: https://lynkid.vn/partners để được tư vấn hệ thống loyalty phù hợp với định vị thương hiệu.