Ly hôn 4 lần nhưng "Cô Xuyến" Hoàng Yến (Về Nhà Đi Con) vẫn có của để dành là 2 cô con gái lớn xinh đẹp giỏi giang

Thông tin khiến nhiều dân tình xôn xao vào ngày 17/2 hẳn là chuyện diễn viên Hoàng Yến, người từng thủ vai cô Xuyến trong phim Về Nhà Đi Con xác nhận đã ly hôn người chồng thứ 4.

Nhiều người nhìn vào cuộc sống cô Hoàng Yến còn nghĩ có khi bị vận vào giống như vai diễn "bà hàng xóm" trong Về Nhà Đi Con. Tuy nhiên, cô Xuyến trong phim làm gì có được 2 cô con gái xinh đẹp như Hoàng Yến ngoài đời.

"Cô Xuyến" Hoàng Yến ở Về Nhà Đi Con

Hình ảnh của Hoàng Yến và 3 cô con gái của mình

Ngoài đứa con gái út là con với người chồng thứ 4, được biết Hoàng Yến còn có 2 cô con gái lớn phổng phao, xinh đẹp với người chồng thứ 3.

Chị lớn tên Yến My (sinh năm 1993 - cựu sinh viên Đại học Thăng Long), cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp từ Hoàng Yến với làn da trắng, mắt to. Cũng như mẹ mình, Yến My có tham gia nghệ thuật và từng góp mặt ở các bộ phim như Chuyện Chúng Mình, Những Phóng Viên Vui Nhộn.

Ngoài ra, Yến My cũng thử sức ở các chương trình truyền hình thực tế như Miss Teen 2011, Vietnam Idol 2012, The Voice 2017.

Yến My và mẹ Hoàng Yến hồi năm cô nàng thi Miss Teen 2011

Yến My ở cuộc thi Vietnam Idol 2012

Hiện tại Yến My đã kết hôn và có sự nghiệp ổn định với một trung tâm kỹ năng sống ở Hà Nội.

Yến My hiện tại đã là người phụ nữ của gia đình và có nhan sắc xinh đẹp

Đứa con gái thứ hai của Hoàng Yến là cô nàng Yến Minh (sinh năm 2001). Cô nàng cũng sở hữu làn da trắng, đôi mắt to di truyền từ mẹ. Trái ngược với chị mình, thông tin về Yến Minh khá nhỏ giọt, người ta chỉ biết cô nàng là con gái của "cô Xuyến" Hoàng Yến. Trên Facebook cá nhân, Yến Minh cũng thường xuyên thể hiện tình cảm với mẹ mình qua các dòng trạng thái.

Yến Minh rất hay thể hiện tình cảm với mẹ mình trên MXH

Yến Minh hồi năm 2017

Nhan sắc hiện tại của cô nàng

Hình ảnh chụp chung của hai chị em:

Yến Minh (bên trái), Yến My (bên phải)

Hình ảnh 3 mẹ con chụp chung với nhau

